Трудные новости

Украинские СМИ предпочитают «альтернативную реальность»

На этой неделе издания и сайты сопредельного государства, рассказывавшие о Крыме, традиционно «радовали» однобокостью подачи информации.

Живите в своей реальности

Украинское интернет-сообщество сотрясают очередные нервные спазмы. Выяснилось, что на картах поисковика Google Крым обозначается как часть России и никак иначе. И руководство украинского офиса Google было вынуждено разъяснить, почему их сервис на картах выдает Крым российским. «Причина появления у украинских пользователей интернета на картах Google Крыма как российской территории кроется в настройках поисковой системы, — сообщил директор „Google Украина“ Дмитрий Шоломко. — Надо зайти в настройки и поставить место „Украина“, а язык — „украинский“. Тогда у вас Крым на картах будет украинский», — рассказал Шоломко. Иными словами, создайте свою собственную реальность, где ничто не будет вас раздражать, хотя это и окажется далеко от настоящей жизни, от настоящей реальности. Современные технологии это позволяют.

Неприятно, но факт

Немецкий политик, замглавы партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд говорит о том, что Запад будет вынужден признать Крым территорией РФ. Об этом он рассказал немецким СМИ. Гауланд уверяет, что санкции против России совсем ничего не дают, а Крымский полуостров нужно признать территорией Российской Федерации. К тому же политик выступает с заявлениями о том, что необходимо как можно скорее прекратить конфликт Североатлантического альянса и Российской Федерации, назвав Кремль «силой в Европе». При этом, сообщая, так сказать, сухой фактаж, ничего более конструктивного, чем назвать Гауланда «путинским агентом», издание не придумало.

Турбины наши

Арбитражный суд Москвы отказал концерну Siemens в аресте турбин, которые были переправлены в Крым. При этом суд принял к производству иск компании к структурам Ростеха. Предварительные слушания назначены на 18 сентября. В Siemens считают, что в России незаконно переправили в Крым турбины, купленные для другого проекта. Иск поступил в арбитраж 11 июля. Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок. Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Так что, несмотря на все неприятности и провокации, сопровождающие сейчас становление энергетической безопасности полуострова, дело это не останавливается ни на день.

Шок на пустом месте

Сайт популярного за Перекопом телеканала сообщает: «Пророссийская власть Крыма готовит шокирующие нововведения для Севастополя», «Готовятся к вводу распоряжения, согласно которым часть Севастополя будет считаться сельской местностью». Сообщение сопровождается ссылкой на информацию, которую якобы распространил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «В Кремле поддержали инициативу и распорядились учесть специфику Севастополя, имея в виду его уникальное положение, для подключения региона к госпрограммам в области сельского хозяйства», — говорится в сообщении. Согласно проекту, представленному на рассмотрение главы российского правительства, такие новации позволят дополнительно реализовать ряд социальных программ, в частности, «Земский доктор». Кроме того, это предполагает более широкий спектр мер поддержки сельхозпроизводителей. Так что в этом плохого? Что шокирующего? То, что власть создаёт соответствующую базу для реализации важных социальных и агропрограмм? Или просто киевским злопыхателям невдомёк, что давным-давно большая часть Севастополя (как самостоятельного региона) и так является сельской территорией? Смешно, ей-богу!