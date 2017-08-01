Симферополь станет меньше читать?

Кому выгодно переформатирование книжного рынка в столице полуострова

Слухи о том, что книжный рынок, испокон веков стоящий у здания Дворца культуры профсоюзов, на улице Киевской, будет закрыт, ходят давно. При этом раз в год выселить обещают и тех, у кого по документам зарегистрировано ИП, и тех, кто работает нелегально. Но на этот раз угроза над круглогодичной книжной ярмаркой нависла нешуточная...

Грозились из года в год

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев считает, что книжный рынок необходимо закрыть. К тому же глаз на давно «прибитую» точку распространения литературы положили уже и из самого Санкт-Петербурга. Одна из компаний культурной столицы России уже не раз предлагала организовать все это действо под одной общей крышей.

На вопрос о том, какой информацией располагают торговцы, ответы поступили самые разные. Кто-то считает, что рынок останется на своем месте, легально или нет — не суть. Кто-то всерьез опасается, что городские власти все-таки прекратят работу только на половину законного объекта. Кто-то надеется на то, что даже в случае закрытия город предоставит новые места для работы книжным торговцам.

Сегодня за работой книжного рынка следит МУП «Метроград». Как рассказал один из сотрудников предприятия корреспонденту «Крымского Телеграфа», в администрацию города было направлено письмо с просьбой дать возможность перезаключить договоры с частниками и продолжить работу. В то же время в возможность закрытия рынка в МУП пока не верят.

Николай, сотрудник МУП «Метроград»:

«Ждем постановления в ответ на направленное нами письмо. Но о том, что есть такая инициатива города, чтобы прекратить деятельность ярмарки вовсе, мы не слышали. Уверены, что с приходом осени мы получим одобрение администрации и составим новые договоры с нашими предпринимателями».

Не в восторге, судя по беседе с администратором, МУП и от предложения из культурной столицы — возвести специальные сооружения и расположить там книжные павильоны. При этом, конечно же, подвинув «Метроград» с насиженного места. Пока всем хотелось бы, чтобы все оставалось как есть. Но серьезные изменения уже не за горами.

За и против

Симферопольский книжный рынок давно уже стал настоящей Меккой для библиофилов, нумизматов и коллекционеров. Здесь же можно приобрести школьные принадлежности, последнее пособие по сдаче экзаменов в ГАИ, ароматические свечи, травы и благовония...

Константин, житель села Заречного:

«Как для меня, книжный рынок открывает массу возможностей для тех, кто действительно любит книги, но не имеет возможности покупать новые или регулярно посещать библиотеки. Долгое время здесь можно было взять уже прочитанную книгу и обменять ее на другую за символическую плату в 10 или 15 рублей. Я большой поклонник фантастики, и именно таким образом я перечитал практически все сочинения современных писателей-фантастов. Конечно, вряд ли это полностью легальный бизнес, но в первую очередь это было удобно для нас, простых жителей».

На устройство книжной ярмарки в городе долгое время закрывали глаза. Почти так же, как на работу блошиного рынка на улице Субхи. Но если последний занимает свою нишу в весьма неприглядном месте, то книжный рынок — это неэстетичное нагромождение, образующееся каждые выходные в самом центре столицы, считают городские власти.

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Сейчас у меня двоякое мнение насчет будущего книжного рынка. Но все больше я убеждаюсь в том, что закрыть его просто необходимо. Уже несколько раз на протяжении полутора лет я обращался в его дирекцию с требованием навести там порядок. Поскольку то, что есть, не годится. Но все мои требования остались без надлежащего исполнения».

Сквер литературы

Глава администрации настроен более чем решительно. С его слов, как только в Крыму закончится высокий курортный сезон, администрация немедленно примется за привычную борьбу с нелегальными сооружениями и торговыми объектами. И первым, по-видимому, в этом списке будет именно симферопольский книжный рынок у ДК профсоюзов.

Кроме того, получат отказ и партнеры из Северной столицы, которые уже не раз обращались в администрацию Симферополя со своим видением организации работы книжного рынка. Одна из торговых компаний культурной столицы России намеревалась начать строительные работы в сквере и частично — на территории ДК с целью возвести компактные места для розничной торговли. Но на это город намерен ответить отказом.

Геннадий Бахарев:

«Как мы посчитали, это будет слишком масштабная застройка зеленой зоны. На такое мы просто не имеем права пойти. К тому же у нас уже есть определенные планы по облагораживанию этого сквера у ДК профсоюзов для наших жителей».

В администрации сообщили, что в следующем году на площадке у ДК поменяют плитку, займутся реконструкцией двух имеющихся фонтанов, установят новые лавочки, урны, а на газонах высадят цветы и деревья.

Власти города также сообщили, что, когда все работы по облагораживанию территории будут завершены, а книжный рынок останется в прошлом, скверу будет присвоено название «литературный». Правда вот что именно будет напоминать его посетителям о литературе, пока остается неясным.

Таким образом, вскоре книжный рынок потеряет свой привычный вид палаточного табора. Что же касается предоставления новых торговых мест, здесь все будет зависеть от желания самих предпринимателей, работающих на рынке. На выбор им будут предложены несколько возможных вариантов нового расположения. Это могут быть как переулок Дренажный в районе парка имени Шевченко, новое место на улице Киевской, правда уже за рынком «Привоз», или один из районов улицы Севастопольской на выезде из города.