Отнять землю

Как в Крыму происходит хищение земельных участков

В распоряжении нашей редакции оказались копии документов и судебных решений, проливающие свет на вопиющие факты отжатия десятков земельных участков на полуострове. Об отработанной схеме хищения земли рассказали жители села Каштанового Симферопольского района, ставшие жертвами аферистов. Кто виноват и как исправить содеянное, разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Беспредел в земельной сфере

Переходный период, в котором находился Крым после вступления в состав Российской Федерации, стал одновременно временем перемен, когда республика превратилась в большую строительную площадку, где каждую копейку старались освоить с максимальным социальным эффектом, но в то же время стал периодом активизации мошенников и всякого рода аферистов, пытающихся использовать любые лазейки как в украинском, так и уже в российском, в том числе новообразованном крымском законодательстве.

В результате было придумано и реализовано множество способов и схем по безвозмездному получению, наверное, самого ценного в Крыму — земельных участков. Правоохранительные органы завели массу уголовных дел, но что делать тем, у кого уже «законно» отжали земли или на вашем садовом участке появился ещё один «законный» собственник и построил коттедж? Что делать, если документы воруют, фабрикуют и получают по официальным бумагам вашу землю? Только в Симферопольском районе количество незаконно полученных участков перевалило за сотню.

От кражи до мошенничества

Вначале была... кража. И с кражей был подлог. В августе 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами администрации Симферопольского района служебного подлога. Сотрудников обвинили в изготовлении 13 подложных распоряжений о выделении бесплатно в собственность земельных участков, фамилии владельцев в которых были подменены на других людей. Также была уничтожена техническая земельная документация на указанные выше участки. Уничтожена информация с кадастровой карты Украины на эти земельные участки, которая в 2012 году была внесена на основании обменных файлов, изготовленных ещё украинскими фирмами. Однако при этом злоумышленникам не удалось уничтожить Книгу записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и Книгу регистрации распоряжений Симферопольской РГА АР Крым. В этих книгах содержалась фактическая информация о выданных ранее распоряжениях и собственниках земельных участков. Проведённой экспертизой было установлено, что на фальшивых распоряжениях подписи бывшего председателя Симферопольской РГА Живицы В. Н. являются поддельными. Пострадавшие собственники земельных участков сетуют, что «несмотря на необходимость наступательности по данному уголовному делу, срочному изъятию всех документов по выделению земельных участков в 2012 году, наложению арестов на эти земельные участки, указанное уголовное дело фактически не расследуется». Люди, распоряжения и техническая документация на землю которых были выкрадены, лишены возможности зарегистрировать свое право на эти земельные участки, а те из них, кто даже зарегистрировал на себя право собственности, не могут доказать их месторасположение.

Великие комбинаторы

Потерпевшие — владельцы участков в сёлах Симферопольского района, желая вернуть свою землю, в ноябре прошлого года подали заявление в Симферопольский районный суд. В результате решением суда было установлено, что по всем тринадцати земельным участкам, на которые были подделаны или похищены документы, используется одна и та же схема. Ответчики с целью узаконивания факта получения бесплатно земельных участков в собственность использовали лазейку в постановлении Совета министров Республики Крым № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» от 02.09.2014, которым определён порядок завершения оформления прав на земельные участки.

Получив в 2012 году бесплатно в собственность земельный участок, они по одному и тому же первичному Распоряжению о разрешении изготовления проекта землеустройства в одном и том же дачном массиве, в 2015 году заключали договоры на изготовление межевых планов с одной и той же организацией, которой, со слов кадастровых инженеров в суде, на обычной бумаге без подписей и печатей передавали координаты будто бы их участков и графический материал.

Уполномоченная организация, не проверив эти данные, составляла межевые планы земельных участков, в которых закреплялись за земельными участками именно эти координаты. Межевой план сдавался в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации земельного участка без определения собственника.

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводил регистрацию этого межевого плана и присваивал вновь образованному земельному участку со статусом «временный» кадастровый номер.

После этого заинтересованное лицо писало заявление в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым с просьбой передать ему бесплатно в собственность этот земельный участок, т. к. оно (лицо) не успело дооформить документы на него до марта 2014 года. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, якобы после проверки этого заявления с копией первичного распоряжения и копией кадастрового паспорта, издавало приказ о передаче земельного участка бесплатно в собственность именно этому гражданину. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводил оформление собственности на земельный участок согласно приказу министерства именно этому гражданину. Результатом этих действий оказывалось то, что земельный участок передавался бесплатно в собственность мошенникам.

При этом практически у всех кадастровых инженеров Республики Крым имеются электронные копии данных кадастровых планов земель Автономной Республики Крым на январь 2014 года, где данные по исчезнувшим участкам пострадавших на кадастровом плане Украины присутствуют.

На сегодняшний день есть факты хищения по этой схеме десяти земельных участков, распоряжения на которые были сфальсифицированы в Симферопольской районной администрации.

В процессе судебных разбирательств по отстаиванию своих прав на эти земельные участки выяснилось, что все межевые планы на них изготавливались одной и той же фирмой, а координаты и схемы предоставлялись заказчиками, причем эти документы не сохранились. Где их взяли заказчики, которые потом получили эту землю в собственность, они тоже не смогли ответить.

Например, один из «законных» получателей бесплатной земли получил участок, сформированный из пяти отдельных участков, расположенных в дачном массиве в районе с. Каштанового Симферопольского района, и из земель под многолетними зелёными насаждениями и высоковольтными линиями электропередач, которые не подлежали распределению. На эти участки были оформлены права собственности уже после возбуждения уголовного дела и несмотря на многочисленные обращения граждан в Министерство имущественных и земельных отношений Крыма и в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру РК, чьи документы на землю были подделаны. По информации обратившихся к нам граждан, после возбуждения уголовных дел прошло уже больше трех месяцев, но никаких действий, направленных на их расследование, не ведётся.

Проведённый анализ информации, содержащейся на публичной кадастровой карте России в двух сельских советах — Перовском и Добровском Симферопольского района, выявил многочисленные случаи выдачи бесплатно земельных участков после вхождения Крыма в РФ по первичным распоряжениям.

Та же схема в других селах

Обратились в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» и пострадавшие в связи с хищением земель птицефабрики «Южная», где участки были присвоены группой лиц по той же схеме. Используя также первичное распоряжение 2012 года о разрешении изготовления проекта землеустройства по отводу и передаче в собственность земельного участка площадью до 2,0 га для ведения личного подсобного хозяйства из земель запаса Симферопольской администрации, заинтересованные лица заключали договоры на изготовление межевых планов, также предоставляя кадастровым инженерам на обычной бумаге без подписей и печатей координаты будто бы их участков и графический материал. Хотя фактическим собственником этих земель на тот период являлось открытое акционерное общество «Ордена Ленина птицефабрика «Южная». Так в пользу заинтересованных лиц массово передавались земельные участки в сёлах Молочное, Перово, Каштановое, Обрыв.

Несколько из этих участков не только оформили в собственность на бывших землях паевого фонда, но успели дважды перепродать и поменять целевое назначение земли с «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» на «ведение дачного хозяйства». На публичных слушаниях в конце прошлого года рабочая группа, состоящая из работников администрации Перовского сельского поселения, приняла решение об изменении целевого назначения земли за пределами населенного пункта, т. е. фактически превысила свои полномочия, так как это является компетенцией Министерства имущественных и земельных отношений.

Как же произошло массовое преступление и смогут ли люди вернуть свою землю? Пока всё это остаётся под вопросом, новые хозяева кое-где уже разворачивают строительство коттеджей, а настоящие владельцы годами доказывают, что их участки просто украли.