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Проблема обслуживания

Несоответствие цены на ценнике и в чеке. Как действовать?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если в ценнике и чеке вы увидели несоответствие. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Участники оферты

Наверняка, каждый покупатель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда берешь с полки магазина товар по одной цене, которая указана на ценнике, а при расчете на кассе и в чеке возникает совершенно другая цена, как правило, выше той, что на ценнике. Сталкиваясь с такой ситуацией, нужно знать, что покупатель имеет полное право купить товар за ту цену, которая указана на ценнике. Попробуем разобраться, как действовать в данной ситуации, чтобы отстоять своё законное право.

В соответствии с «Правилами продажи отдельных видов товаров...» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55), необходимая и достоверная информация о товаре и его изготовителе должна быть доведена продавцом до сведения покупателя своевременно в наглядной и доступной форме и обеспечивать возможность правильного выбора товара. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара.

Покупатель всегда платит за товар не больше того, что указано продавцом на ценнике. Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите прав потребителей», продавец обязан своевременно предоставлять всю необходимую и достоверную информацию о товарах, давая клиенту возможность сделать обдуманный, правильный выбор. Абзац 4 п. 2 ст. 10 закона уточняет: среди таких сведений должны быть точная цена в рублях вплоть до копейки и полные условия приобретения товара.

По сути ценник на товаре — это содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, то есть оферта (публичная оферта). Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Это означает, что продавец, выставляя в месте продажи товар на прилавках, в витринах и т. п., а также при демонстрации образцов товаров или предоставлении сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте продажи товара, обязан заключить договор купли-продажи товара по цене и на условиях, указанных в ценнике. Покупатель, который берет подходящий ему по условиям товар и идет за него рассчитываться — совершает акцепт, то есть принимает условия предложения продавца. В свою очередь покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи.

Доказательства правоты

Если цена при оплате на кассе отличается от той, что указана в ценнике, необходимо зафиксировать информацию о цене, размещенную на ценнике, с помощью фотофиксации или в присутствии свидетелей пригласите представителя продавца к месту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между чеком и ценником. Это понадобится для того, чтобы в дальнейшем доказать свою правоту. Потребуйте продать товар по той цене, что указана на ценнике. В случае отказа попросите пригласить уполномоченного представителя продавца и устно предъявите ему претензию и продемонстрируйте фото ценника либо пройдите вместе с ним к полке с товаром, чтобы представитель продавца убедился в разнице цены. Самый распространенный в данной ситуации ответ: сотрудники магазина не успели поменять ценники. Но это их проблемы, покупатель не должен страдать из-за непрофессионализма работников торговли. Как правило, на этом этапе все заканчивается: представитель продавца соглашается удовлетворить требование покупателя и реализует товар по цене, указанной на ценнике.

В случае же отказа в удовлетворении устного требования покупателя последний вправе предъявить продавцу письменную претензию. Здесь вы можете указать одно из следующих требований:

- согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, требовать возврат разницы в цене товара между чеком и ценником;

- согласно п. 1 ст.12 ФЗ «О защите прав потребителей», в разумный срок отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков в связи с непредоставлением возможности незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре.

Если уж и в этом случае продавец отказал в удовлетворении требований, то покупатель вправе обратиться в суд за защитой своих интересов.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года

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Просмотров: 105 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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