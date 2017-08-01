Крымчанка, покорившая Голливуд

Алла Назимова стала иконой целой кинематографической эпохи

Отец сломал ей руку, чтобы убедить в порочности актерского пути, у Немировича-Данченко не нашлось для нее ролей, а Станиславский, по своему обыкновению, просто сказал ей: «Не верю!» И тогда Аделаида Левентон отказалась от своих корней, сменила имя и обратила взоры за океан.

Черно-белая слава

Об актрисе Алле Назимовой сегодня говорят как о первой покорительнице американской Фабрики грез. При жизни ее именовали еще более громкими эпитетами: «чудо экрана», «женщина, обладающая творческим интеллектом, который обычно приписывается только мужчинам», «вместилище эмоций и восприимчивости», «русская Дузе». С ней почитали за честь поддерживать дружеские отношения и бывать у нее в доме Дуглас Фербенкс, Мери Пикфорд, Сомерсет Моэм, Федор Шаляпин, Анна Павлова и Михаил Фокин. Она была «крестной матерью» в кинематографе американского актера Рудольфо Валентино, вдохновила великого американского драматурга Теннеси Уильямса посвятить свою жизнь театру, познакомила начинающего актера, будущего президента США Рональда Рейгана с его женой Нэнси и ввела в Голливуде моду на узкие брюки...

Посвященные киноманы никогда не забывали имя этой своеобразной иконы целой кинематографической эпохи. И сейчас киноленты с ее участием доступны на открытых интернет-ресурсах для бесплатного просмотра онлайн. И не просто доступны, а интересны зрителю, уже изрядно пресытившемуся спецэффектами и прочими киношными ухищрениями. На основании голосования, проведенного на таких известных среди киноманов сайтов, как КиноПоиск.ру и imdb.com, составлен рейтинг топ-10 лучших фильмов актрисы. Большинство из них оценены зрителями на шесть-семь баллов из десяти. Такой высокий результат повергает в шок, ведь некоторые из черно-белых шедевров сняты почти 100 лет назад. Например, «Камилла» 1921 года или «Мадам Павлин» 1920-го.

А ведь всего этого могло и не случиться, если бы однажды маленькая девочка из Ялты послушала своего отца и отказалась бы от мечты...

Американская мечта

Семья Левентон — отец, мать и двое детей — переехала в Ялту из Кишинева в начале 1870-х годов. В этом курортном городе 22 мая (2 июня) 1879 года и родилась малютка Марем Идес Левентон (таково настоящее имя будущей актрисы), которой была уготована более чем необычная судьба...

Биографы отмечают, что отец будущей звезды, провизор Яков Левентон обладал скандальным характером. Мол, словесные перепалки в семействе были обычным делом, а иногда доходило и до рукоприкладства. И однажды он перешел черту. Так это или нет, но остается фактом то обстоятельство, что во время поездки в Швейцарию, в Цюрих, произошло нечто, сделавшее невозможным дальнейшее супружеское сосуществование Якова Левентона и Софии Горовиц. Соня уехала в Одессу, а Яков вернулся в Ялту, где постарался как можно быстрее обзавестись новой матерью для своих отпрысков. Сам Яков, будучи фанатичным отцом, делал все, чтобы его дети встали на путь истинный. Правда в случае с Марем Идес его методы воспитания потерпели полнейший крах. Достойному провизору не хотелось, чтобы его фамилия маралась «всяким там фиглярством», то бишь участием в творческой самодеятельности. И дочь неожиданно подчинилась — Марем Идес пела, шила, играла на скрипке, изучала немецкий и французский языки. А на сцену выходила другая, Алла Назимова (имя «Марем Идес», еще матерью трансформированное в более привычное для русского слуха «Аделаида», теперь приобрело новое звучание — «Алла», фамилия же была позаимствована из любимого романа «Дети улиц» Берли Доэрти).

А потом здоровье отца пошатнулось. Аделаида-Алла училась в Одесской католической гимназии, под боком у матери. А когда отцу стало хуже, официальным опекуном «трудного подростка» стал ее старший брат, Владимир. Легкомысленная мать и не обладавший нужным опытом в воспитании подрастающего поколения брат, вероятно, и «упустили» ребенка...

В 17 лет Алла Назимова (теперь она себя только так и называла) уехала в Москву, начала учиться у самого Станиславского, практически мгновенно закрутила бешеный роман с неким миллионером, после разрыва с ним бросила школу актёрского мастерства ради работы в областном театре, затем неудачно вышла замуж за актёра Сергея Головина... Одним словом, во все тяжкие.

А потом Назимова поступила и вовсе нелогично — решила продолжить обучение, но при этом во всеуслышание начала критиковать методику своего наставника Станиславского. И это имело для нее катастрофически... благоприятные последствия. Как отрезание пуповины (очередное) — болезненно, но необходимо, чтобы развиваться дальше.

Новым наставником Назимовой стал оригинал-новатор Павел Орленев. Он черпал вдохновение в образах сумасшедших. Сумасшедшим был и роман Орленева и Назимовой. А в 1905 году эти двое решились на новое безумство — поехать гастролировать за океан. Такое случилось впервые в истории. Америка стала их открытием. А Алла стала открытием Америки... Впереди у нее была жизнь головокружительно успешная, за которой последовало забвение. Но, волею судеб, ненадолго.

Сродни второму пришествию

Большую роль в возрождении в памяти потомков полузабытого имени голливудской кинодивы сыграла одна примечательная монография — в 1995 году в Москве доктор искусствоведения М. Г. Литаврина презентовала свою книгу-открытие «Американские сады Аллы Назимовой».

Труд московского искусствоведа не просто был замечен, он вызвал настоящую цепную реакцию. О Назимовой писали глянцевые издания, упоминая вечную борьбу Назимовой за фигуру, изобретенные ею диеты, столь модную сегодня позицию «чайлдфри» и бисексуальность. Однако серьезное исследование, представляющее подлинный интерес для крымчан, воспоследовало лишь одно. «Находясь под гипнозом книги Литавриной», Зинаида Ливицкая начала работу в архивах, музеях, библиотеках Крыма, Херсона и Одессы. Именно она установила точную дату рождения актрисы (ее метрическое свидетельство не сохранилось — и дата рождения определялась по письмам) и раскопала многие подробности ялтинского периода жизни голливудской знаменитости.

Оказывается, за несколько лет до своего окончательного отъезда за океан Алла Назимова возвращалась домой, в Ялту. И даже привезла сюда Орленева. Произошло это летом 1901 года. Жили они в доме отца Аллы на набережной, где по-прежнему работала аптека, которой, правда, уже управлял старший брат, Владимир. Дом Левентона в Ялте сохранился до наших дней, он находится на главной улице города — набережной им. Ленина под № 27. В Ялте Назимова много читала, не расставаясь с томиком своего любимого Ибсена. А Орленев неоднократно встречался с Чеховым, мечтая о «новом театре» для себя и для Аллы. И не подозревал тогда, что она уже задумала побег.

Вспоминала ли она о доме в далеком Голливуде? Наверное, вспоминала. Но старалась не держаться за прошлое, старалась быть новой, совершенной, без изъянов, цепей и пуповин. «Не посвящай никого в моё прошлое. Не называй даже девичьей фамилии», — однажды написала Алла сестре Нине. И пояснила почему: «Для американцев я — загадка, и это лучшая моя реклама». Но рано или поздно все тайное становится явным.