Размягчение камня

Эксперимент показал, что уксусом можно воздействовать на известняк в строительных целях

Могли ли строители пещерных городов Крыма пользоваться технологиями размягчения породы, какие растворы для этого применялись и какие об этом есть упоминания в литературе?

От дольменов — к пещерам

Если версия «пластилиновой технологии» создания кавказских дольменов более-менее обоснована (об этом мы писали в статье «Пластилиновые дольмены», № 402 от 28 октября 2016 года), то с пещерными городами все гораздо сложнее.

Напомним, в октябре прошлого года в ходе экспедиции «Археологии знания» на Кавказ были обнаружены малоизвестные дольмены недалеко от села Волконка Лазаревского района Сочи. На краях гладких и идеально ровных, словно отшлифованных, стенок можно увидеть натёки, какие образуются обычно при установке опалубки.

Ловпаче Нурбий, заведующий отделом археологии Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук:

«Юрий Шариков и Олег Комиссар издали книгу о том, как дольмены формовали. Они основывались на геологических данных, что в то время с большой глубины из-под земли на поверхность выдавливалась глинисто-песчаная пластичная масса приблизительно 200-градусной температуры. В этом грязевом состоянии примерно через две недели она застывала. Это, правда, касается только дольменов из песчаника».

Впрочем, большинство дольменов на Кавказе, которые вызывают множество вопросов в части технологии создания, из песчаника и сделаны. А вот крымские пещерные города выдолблены в известняковой осадочной породе. К мнению, что сделать их было невозможно при помощи примитивных средневековых инструментов (кайла, зубила и т. д.), склоняется все больше профессиональных исследователей, а главное — технологов. О том, когда и кем они скорее всего создались — отдельная тема для разговора, которой мы посвятили уже не один материал. А вот какие технологии при этом применяли — вопрос отдельный, требующий детального изучения.

Учитывая, что применение грубой силы, в частности ударов по известняку любыми доступными нам сегодня средствами лишь разрушает скалу (так можно добывать строительные блоки), но не позволяет вырыть достаточно глубокие пещеры, а в крымских пещерных городах можно увидеть целые многометровые ходы и тоннели. По одной из версий, перед выемкой породы ее сперва размягчали. Если предположить, что был секрет неких пластилиновых технологий, то и вопросы сложности создания многочисленных камер и колоссальных при этом трудозатрат отпадают...

Уксус или сок особого растения?

О том, что древнейшие обитатели этих мест могли обращаться с камнями, как с мягким воском (используя для этого то ли особый растительный раствор, то ли некие ритуальные практики), говорили местные жители заезжим путешественникам позапрошлого века. В хрониках испанской конкисты и в воспоминаниях Николая Рериха есть упоминания об уксусе либо соке некоего растения, которое обладает свойствами размягчать камень. Название растения при этом трактуется в разных источниках совершенно по-разному и не соответствует ни одному из ныне известных. Впрочем, это совершенно неудивительно, учитывая, что в настоящий момент на планете ежегодно исчезает до нескольких сотен различных видов флоры.

Впрочем, неизвестно, каким именно уксусом могли пользоваться древние строители крымских пещерных городов. Ведь уксус они могли получить из большого перечня имевшихся в их распоряжении компонентов. Сырьём для производства натурального уксуса могут служить, к примеру, яблочный и другие плодовые соки, виноградные соки, сброженные виноматериалы.

Мы решили поставить эксперимент с уксусом, взяв для этого различные растворы, но при этом одинаковые камни — куски известняка из одного места, из одного пещерного города.

Первый кусок известняка, помещенный в стеклянную банку, мы залили обычной водопроводной водой, второй — столовым 9% уксусом, третий — винным 6% уксусом.

Во второй и третьей банке тут же началась химическая реакция — известняк зашипел и стал буквально на глазах разлагаться! Причем более концентрированный уксус воздействовал сильнее. Ровно через неделю мы извлекли камни из растворов и попробовали их обработать ножом. Хоть и небольшой, но все же видимый невооруженным глазом эффект произошел. Известняк, пролежавший в уксусе, вязким не стал, однако его структура явно нарушилась — он лучше стал поддаваться обработке. Возможно, наши предки использовали более концентрированный уксус, а может, некую другую кислоту, входившую в реакцию с известью...