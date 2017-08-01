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Предчувствие осени

Лето подходит к концу. Значит, наступила пора вспомнить о том, что фраза «У природы нет плохой погоды» — не пустые слова, а руководство к действию

Сад переходного периода

Растения, мужественно пережившие рекордную жару нынешнего лета, не меньше людей нуждаются в поощрении. Тем более, что впереди у них еще большие испытания — испытания морозами.

Один из важнейших этапов правильной подготовки к холодам — своевременное внесение необходимых удобрений. Этот этап называют «осенней подкормкой», однако приступают к нему ещё летом.

Минеральные удобрения

К выбору комплексных минеральных удобрений следует отнестись внимательно. Существует много специальных составов: для газона, декоративных и ягодных кустарников, многолетников, плодовых деревьев, хвойников. В таких смесях оптимально сбалансирован минеральный состав, и растения получат все необходимое для полноценного развития и роста.

Минеральные удобрения, вносимые осенью, должны быть с минимальным содержанием азота; на упаковке таких составов обычно написано: «осень» или «для осеннего применения».

В этих минеральных смесях почти нет азота, а присутствуют фосфор, калий, кальций — микроэлементы, необходимые для вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, повышения устойчивости к низким температурам. Информацию о норме внесения удобрений тоже можно найти на упаковке. Превышать её не стоит, лучше недокормить, чем перекормить.

«Хмельные» маринованные помидоры

Самая верная примета конца лета: когда на крымских рынках цена на помидоры падает ниже 20 рублей за кило, хозяйки принимаются за домашнее консервирование.

Отобрать помидоры одинакового размера. Разложить их по предварительно простерилизованным трехлитровым банкам и залить кипятком. По прошествии 5-7 минут аккуратно слить настой в кастрюлю. На порцию настоя, слитого с каждой 3-х литровой банки, добавить: 2,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 5 гвоздичек, 10 горошин черного перца, щепотку молотого красного перца, 2 лавровых листика, 2 очищенных зубчика чеснока. Учтите, даже во время кратковременного кипения часть жидкости выпарится, поэтому для подстраховки следует добавить в смесь

0,5 стакана воды.

Довести всё до кипения. В момент закипания влить в рассол по 1 столовой ложке уксусной эссенции и водки. Залить в банку, что называется под завязку, закатать и оставить в перевернутом виде под теплым одеялом. После охлаждения (примерно через сутки) перевернуть в нормальное положение и хранить привычным способом.

Вперед за знаниями

В Крыму открыты школьные ярмарки и базары

По данным пресс-службы минпромполитики Республики, всего работает 24 базара.

В Симферополе школьный базар открыт по 10 сентября, ежедневно с 8:00 до 17:00 по адресу: аллея от подземного перехода пр. Кирова, 39а до Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского (вдоль реки Салгир).

В Севастополе школьные ярмарки будут проходить во всех районах города по 15 сентября.

Адреса школьных ярмарок в Севастополе:

> проспект Генерала Острякова (в районе дома № 70);

> аллея в Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды;

> проспект Победы (в районе дома № 34);

> улица Матвея Воронина (в районе дома № 65);

> проспект Октябрьской революции (в районе дома № 57);

> улица Вакуленчука (в районе дома № 29);

> село Терновка, улица Ленина (в районе дома № 4);

> село Орлиное, улица Тюкова (в районе дома № 59);

> город Инкерман, улица Менжинского (в районе дома № 18);

> посёлок ГРЭС, улица Яблочкова (в районе дома № 11);

> посёлок Октябрьский, улица Чернореченская (в районе дома № 26);

> Балаклава, улица Новикова (в районе дома № 12).

В г. Алушта школьная ярмарка продлится по 10 сентября. Место проведения: пл. Советская, 1.

В г. Ялте сроки проведения ярмарки ограничены 3 сентября. 70 торговых мест расположились на площади Советская.

Так же, 3 сентября, закончит работу феодосийская ярмарка на ул. Кирова.

В г. Керчь школьная ярмарка проходит по 3 сентября на ул. Еременко, 30, так же весь август проводится расширенная продажа товаров школьного ассортимента на территории городских рынков.

Одна из самых продолжительных крымских школьных ярмарок пройдет в Советском районе. В пгт. Советский по ул. Матросова торговать будут по 15 сентября.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 444 от 25 августа 2017 года

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Просмотров: 88 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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