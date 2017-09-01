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Смешно вспомнить

Сколько было разговоров у недоброжелателей по поводу присоединения Крыма к России в 2014 году на предмет того, что полуостров теперь якобы лишится иностранных студентов! Какие только апокалиптические картины не рисовали тогда они! Смешно вспомнить. Ведь реальность предлагает совсем другую картину. А именно: в прошлом году Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского занял четвертое место среди российских вузов по количеству иностранных студентов. А на прошлой неделе новый руководитель КФУ Андрей Фалалеев заявил о планах увеличить количество обучающихся в университете иностранцев еще на тысячу человек. И то, и другое – совершенно объективно, если обратиться к сухой статистике и проанализировать тенденции. Дело в том, что количество желающих поступить в российские вузы иностранцев в этом году превысило количество выделяемых государством квот в шесть раз. В Россотрудничестве отметили, что в вузы России, в том числе и в крымские, от иностранных граждан поступило более 96 тысяч заявок (претендовать же на бесплатное, льготное высшее образование ежегодно могут не более 15 тысяч иностранцев). Объяснение этому следующее: во-первых, в странах СНГ, а именно оттуда приезжает больше всего студентов, сокращается число вузов, где можно обучаться на русском языке, во-вторых, из-за разницы валют начиная с 2014 года обучаться у нас стало очень выгодно. В среднем это обходится в три-четыре раза дешевле, чем в США или Европе.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:30

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