В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... электронные очереди в детсады переформатировали Говорят, накануне 1 сентября многие мамочки задумались: начнется ли у их дошколят новая жизнь на новом месте в детском саду? Задумались. И, конечно, заглянули в электронную очередь. Теперь соцсети переполнены удивленными и возмущенными постами от столичных жительниц. Суть этих постов одна – все очередники хотят знать, что за беда случилась с электронной очередью, почему фамилии в ней перетасовали, как карты в колоде. Люди строят самые разные предположения. Мол, теперь детей расставили в очереди вне зависимости от возрастной группы. Другие кивают на новое постановление, согласно которому соискатели могут претендовать на место только в одном конкретном детском саду, в соответствии с пропиской. Возможно, что электронный хаос действительно вызван одной из этих причин или обеими причинами сразу. Однако такие предположения лишь усиливают панику в народе. Мол, нам обещали, что нововведения коснутся только новичков, тех, кто встал в очередь уже после вступления этих нововведений в законную силу. Ведь новые правила можно придумывать бесконечно, а дети растут достаточно быстро. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... места в детские сады продают по тарифам В Британии в детском саду детям запретили изображать пиратов... Некому срубить деревья… День закрытых дверей Детский омлет на чиновничий обед