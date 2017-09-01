В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... начали продавать абонементы в общественные туалеты Говорят, в одном из общественных туалетов крымской столицы появилась табличка о продаже месячных абонементов. Нововведение выглядит логичным, если принять во внимание, что «реформирование ценовой политики» произошло в уборной, расположенной в непосредственной близости от рынка. Постоянные посетители уже оценили выгоду от подобного ноу-хау. А «розничных потребителей услуги» неизменно умиляют чеки, выдаваемые им после внесения платы. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... в троллейбусах появились религиозные проповедники Дверь раздора Говорят, что... путь к отдыху преградили Говорят, что... в торговый бизнес включились бомжи Дешевле потерпеть...