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Говорят, что... начали продавать абонементы в общественные туалеты
Говорят, в одном из общественных туалетов крымской столицы появилась табличка о продаже месячных абонементов. Нововведение выглядит логичным, если принять во внимание, что «реформирование ценовой политики» произошло в уборной, расположенной в непосредственной близости от рынка. Постоянные посетители уже оценили выгоду от подобного ноу-хау. А «розничных потребителей услуги» неизменно умиляют чеки, выдаваемые им после внесения платы.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года
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