→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в стоматологическом ­центре игнорируют пациентов? Жительница Симферополя Мария К. возмущена: «Государственная стоматология на ул. Пушкина (предположительно, речь идет о ГАУ ЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр». – Ред.). По острой боли отказались принять ребенка с опухшей щекой. Врач из кабинета № 8 Татьяна, к сожалению, отчество и фамилию не запомнила, даже говорить отказалась, решила провести осмотр без перчаток, прямо в коридоре, затем закатила глаза и послала нас в платную стоматологию, потому как рвать и что-либо делать «она не собирается». В регистратуре нас осмеяли и тоже отправили «куда-нибудь». Приехав на Февральскую, выждав очередь, мы попали к врачу, которая долго возмущалась, что нас не приняли на Пушкина, хотя были обязаны это сделать. Осмотрев ребенка, хирург сказала, что еще 40 минут и нас бы уже в хирургию на Титова отослали, потому что температура поднялась. Вырывали вживую, так как из-за гноя обезболивающее просто не подействовало. Вот такая вот страшная история». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года Еще статьи: Кто будет лечить детей? Говорят, что... клещей не умеют доставать Говорят, что... в медучреждениях мучают пациентов Хам обыкновенный Имитация медицины Просмотров: 99 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:46