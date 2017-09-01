Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Море по заоблачному тарифу
Великое переселение откладывается
Табу на бензиновые машины
Возможное место будущей трагедии
Правильные шаги
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... реставраторы сохраняют дух старины по максимуму?

Жительницы крымской столицы Людмила П. и Елена О. обращают внимание на качество реставрации архитектурных памятников Симферополя. «Реставрация окончена» – с иронией подписала Людмила свое фото объекта культурного наследия «Здание Дворянского собрания» на пересечении улиц Пушкина и Горького.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 92 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:48

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Сентябрь 2017 (18)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru