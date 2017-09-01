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Говорят, что... реставраторы сохраняют дух старины по максимуму? Жительницы крымской столицы Людмила П. и Елена О. обращают внимание на качество реставрации архитектурных памятников Симферополя. «Реставрация окончена» – с иронией подписала Людмила свое фото объекта культурного наследия «Здание Дворянского собрания» на пересечении улиц Пушкина и Горького. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года Еще статьи: Новая старая кенаса Намормонили Бэушные торты Студенческая акция в центре Симферополя Памятники Симферополя начали чистить зубными щетками