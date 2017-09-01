В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... реставраторы сохраняют дух старины по максимуму?
Жительницы крымской столицы Людмила П. и Елена О. обращают внимание на качество реставрации архитектурных памятников Симферополя. «Реставрация окончена» – с иронией подписала Людмила свое фото объекта культурного наследия «Здание Дворянского собрания» на пересечении улиц Пушкина и Горького.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года
Еще статьи: