С мечтой о храме

Южнобережный предприниматель в одиночку пытается построить церковь

В южнобережном посёлке Кацивели уже двадцать лет местный бизнесмен строит в одиночку храм — в память о своей маме. Откуда у него взялась такая идея, почему со строительством возникли проблемы и как может стимулировать память о предках, выяснял у Ивана Виноградова «Крымский ТелеграфЪ».

Неожиданный проект

Иван Павлович бережно листает затёртые страницы старого фотоальбома. С чёрно-белой фотографии смотрит улыбчивая красивая девушка. А на другой — цветной — уже пожилая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, грудь которой увешана медалями.

«Это моя мама — Мария Фёдоровна Виноградова, — неспешно начинает свой рассказ Иван. — Всю жизнь она лелеяла мечту — построить церковь. И я сейчас пытаюсь воплотить это в жизнь».

Мария Фёдоровна, как и многие другие, уверовала в Бога в самый тяжёлый период своей жизни — во время блокады Ленинграда, когда рядом с ней сотнями умирали люди, в том числе и самые близкие. А она начала ходить в церковь на Васильевский остров, где был сильный духом батюшка, глядя на которого она и переосмыслила свою жизнь. Но тяжело было верить в Советском Союзе, где это всячески порицалось, а старинные храмы стояли разрушенные или переоборудованные под житейские нужды. Но именно тогда в ней зародилась неожиданная для простого человека идея — создать храм. Конечно, на тот момент это было просто невозможно, так что и казалось сначала просто утопией. Но время шло. Казавшийся незыблемой громадиной СССР рухнул, реальность изменилась, и то, что когда-то представлялось несбыточном, вдруг смогло обрести вполне осязаемые формы.

На тот момент заслуженная учительница русского языка и литературы Мария Фёдоровна была уже немолодой женщиной и сама бы, естественно, не стала бы приниматься за такой проект, но, к счастью, ей удалось передать свою мечту сыну. Иван Павлович, как когда-то и его мама, загорелся этой идеей.

«Мы жили как обычные люди, но всё время с нами была эта мысль о строительстве церкви. Почему решили строить храм в Кацивели? Сложно сказать. Пути Господни неисповедимы», — пожимает плечами сын.

Именно в южнобережном посёлке был освящён участок под строительство церкви.

«Приезжал и Владыка Лазарь, обращались к властям, но то место, которое было освящено, нам не дали, чиновники его специально забрали и отдали под частную застройку», — продолжает Виноградов.

Для возведения культового сооружения пришлось искать новое место. А для начала строительства церкви Мария Фёдоровна даже продала свою двухкомнатную квартиру в Ялте.

Внешний вид будущей церкви в Кацивели возник не просто так. По словам Виноградова, она соединит в себе черты сразу двух храмов, находящихся в Ярославской области, — в селе Некоуз и в селе Спас-Ильдь. Эти места имеют огромное значение для Виноградовых. Во-первых, они оттуда родом. Во-вторых, и его мама, и сам Иван Павлович крестились в своё время в некоузской церкви.

Проблемные вопросы

Между тем прошло двадцать лет, а церковь в Кацивели так и не появилась. Это оказалось действительно сложнее, чем представлялось вначале. И дело не только в финансовых вопросах, но и в личностных.

«Да, строится она долго, — подтверждает Виноградов. — Я понимаю, что много времени прошло. И нам самим, конечно, хочется побыстрее её доделать».

Дело в том, что несколько лет Иван Павлович совершенно не мог этим заниматься.

«Я похоронил брата и почти три года провёл без движения — два года лежал и только на третий стал понемногу ходить, — признаётся он. — А без меня это строительство вообще не могло продолжаться».

И нужно иметь в виду, что Виноградов ведёт строительство исключительно за собственные средства — деньги для храма никогда не собирались.

«Я никогда ни с кого не собирал деньги, мы строим исключительно своими силами, — подчёркивает он. — Грубо говоря, это я, моя семья и мои друзья, которые поддерживают эту идею».

Действительно, на разных этапах реализации проекта он знакомился с людьми, которые тоже вдохновлялись этой идеей. Так, в какой-то момент жизнь его свела с художником и архитектором Петром Андреевичем Стариковым. В 1950 году он занял должность главного архитектора Ялты и оставил заметный след в облике крымского побережья.

Жители Кацивели поддерживают инициативу Виноградова, но, к сожалению, материально помочь не могут.

Тем не менее, несмотря на обрушившиеся на него проблемы, Иван Павлович верит, что ему удастся закончить проект всей своей жизни. К сожалению, мама его уже не увидит окончания строительства, но теперь Виноградову активно помогают уже взрослые сын и дочь.

Наследие поколений

Интересно, что в семье Виноградовых такое трепетное отношение к вере передаётся из поколения в поколение. Ещё задолго до того как мама Ивана Павловича уверовала в Бога, в конце 20-х годов её отец — Фёдор Иванович Виноградов — оказывал посильную помощь сельскому священнику в селе Правда Ярославской области. Время было тяжёлое, многим нечего было есть, однако зажиточный крестьянин Виноградов, имеющий своё хозяйство, считал своим долгом приносить продукты настоятелю местного храма.

«Священники же тогда не получали никакого жалованья, кто что из людей давал — тем и питались. Но ведь и самим людям дать было нечего — все бедно жили. Но за эту доброту дед и пострадал — в 1932 году его забрали по 58-й статье», — вспоминает семейную историю Иван Павлович, показывая снимок самого «кулака» Фёдора Ивановича — осанистого мужчины с серьёзным лицом.