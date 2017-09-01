Смена власти

Кто и за что распрощается с должностью?

Мэр Симферополя подал в отставку, а глава республики снова взялся за кадровые чистки в регионах.

Сдулись?

В ближайшее время ряд руководителей муниципалитетов покинут свои кресла. На днях стало известно о том, что заявления об увольнении по собственному желанию напишут главы администраций Джанкойского района Александр Бочаров, Кировского района — Анатолий Покидченко и Красногвардейского района — Владимир Ганага. При этом глава республики отметил, что данные отставки не связаны с коррупционными вопросами или другими нарушениями закона.

«Проблема в том, что не все коллеги выдерживают экстремальный ритм работы, не все могут справиться с тем объёмом задач, которые нам приходится решать ежедневно и, зачастую, в ручном режиме», — написал на своей официальной странице в Facebook Сергей Аксёнов.

Также он проанонсировал возможное освобождение от должностей руководителей Алушты, где сейчас, по его мнению, «слабая управляемость».

«Вызывает сомнения ситуация в Алуште, где, к сожалению, есть колоссальные вопросы с уборкой города и эффективностью работы власти в целом», — заявил Сергей Аксенов.

В настоящее время в ситуации на курорте разбирается вице-премьер Виталий Нахлупин, который через две недели должен доложить о необходимых кадровых переменах.

Со своим местом работы распрощаются и руководители Феодосии: глава администрации города Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук. Такое решение главой республики было принято после визита в регион.

«Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна», — подчеркнул премьер-министр республики.

Сергей Аксенов заверил, что процесс не закончен, поездки по регионам продолжаются, и по их результатам возможны новые кадровые решения.

Вместе с этим в Феодосии намечается ещё одно скандальное событие. Руководитель аппарата администрации Феодосии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — обслуживании личного автомобиля за бюджетный счет. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым. «По данным следствия, с декабря 2016 года по май 2017 года подозреваемый, используя служебное положение, производил ремонт и техническое обслуживание принадлежащего ему легкового автомобиля за счет средств муниципального казенного учреждения „Управление по обеспечению деятельности администрации Феодосии Республики Крым“. Тем самым причинен ущерб городскому бюджету», — пояснили в Следкоме. В пресс-службе уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками МВД. Речь идет о Григории Коросташовце, который возглавил аппарат администрации Феодосии 1 декабря 2016 года. До этого занимал должность начальника отдела судебных приставов по Красногвардейскому району.

Судьба столицы

Между тем уже написал заявление об увольнении градоначальник Симферополя Геннадий Бахарев. Об этом стало известно во вторник, сразу после заседания Совета министров Крыма. Причем, если скорый уход глав муниципалитетов, проанонсированный Аксеновым на рабочей встрече с вице-премьерами, стал для многих неожиданностью, то Симферополь слухами о скорой отставке мэра лихорадило больше месяца. Геннадий Бахарев занимал должность главы администрации крымской столицы с сентября 2014 года. В конце июля просочилась информация о написании им заявления об увольнении по собственному желанию, но сам Геннадий Бахарев слухи о своей отставке до последнего не комментировал. Вместо этого градоначальник сосредоточился на работе и участил встречи с жителями микрорайонов. Тем временем разговоров об отставке главы администрации Симферополя становилось все больше, а в качестве основной причины ухода называлось недовольство его работой со стороны руководства республики.

Во вторник, 29 августа, Геннадий Бахарев все-таки написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья». Об этом у себя на странице в «Фейсбуке» написал глава Крыма Сергей Аксенов. И отметил, что «проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе».

Вслед за Бахаревым в этот же день сложили с себя полномочия первый заместитель главы администрации Александр Овдиенко и замглавы Юрий Тур, а через день уволилась и главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова.

Аксенов также сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы. Неофициально среди претендентов на кресло градоначальника фигурируют депутат Госсовета Республики Крым, председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев, а также глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов. Правда сам Спиридонов, как только появились слухи о его кандидатуре, сообщил, что менять работу не планирует.

«Неразборчивые информационные ресурсы, ссылаясь на безымянные или непроверенные источники, дезинформируют людей по поводу того, что я претендент на должность главы столичной администрации. Это абсолютно безосновательное утверждение», — написал он у себя на странице в соцсети.

Из архитекторов — в мэры

Тем временем в Судаке уже назначили нового мэра, им стал Андрей Некрасов, ранее занимавший должность главного архитектора города. На посту главы администрации города Некрасов сменил Владимира Серова, который пошел на повышение в Совмин и занял кресло заместителя председателя крымского правительства. Андрей Некрасов родился 24 июля 1971 года в селе Павловка Белогорского района Крыма. Прошел трудовой путь от инженера-геодезиста до замглавы администрации Судака — главного архитектора города.

Не озвучено пока имя нового руководителя южной столицы Крыма. После ухода Андрея Ростенко бразды правления в курортной Ялте перешли к первому заместителю главы администрации Елене Сотниковой. Однако кто станет мэром, пока неизвестно.