Синдром отсутствия контроля

Перевозчиков заставят ездить после 20:00, в каждой школе должны заработать попечительские советы, а деньги на ремонт дорог не смогут освоить и в этом году

В Крыму сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, на полуострове осталось огромное количество разбитых дорог, которые необходимо привести в порядок, а с другой — на эти цели постоянно выделяются бюджетные средства. Казалось бы, пазлы сложились и осталось провести запланированные работы, чтобы решить проблему...

Деньги есть — дорог нет

Ответственные лица снова заговорили о том, что до конца года не получится освоить выделенные средства.

Алексей Сафронов, начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог»:

«Сегодня есть высокая доля риска, что часть средств, выделенных из республиканского бюджета, не будет использована».

По словам начальника Службы автомобильных дорог, такая ситуация сложилась из-за отдельных руководителей муниципалитетов, которые, по сути, сегодня саботируют работы по заключенным госконтрактам. В частности, с 24 марта по 12 апреля Министерство транспорта РК заключило соглашения с муниципальными образованиями на финансирование дорожной деятельности. Всего было подписано 265 соглашений — с 11 городскими округами и 254 — с городскими и сельскими поселениями. После 12 апреля муниципалитеты должны были принять бюджеты своих поселений, провести конкурсные процедуры, заключить контракты и начать реализовывать запланированные мероприятия.

Алексей Сафронов:

«Что по факту на сегодняшний день у нас происходит? На 25 августа по городским округам из 29 контрактов, которые планировалось заключить, заключено только 24 на общую сумму 116 миллионов рублей. Пять контрактов на общую сумму 42,9 миллиона рублей не заключено — их планируется заключить в сентябре. А по сельским поселениям ситуация получилась ещё более сложная и неуправляемая: планировалось, что будет 480 государственных контрактов, но на сегодняшний день заключено лишь 356 на общую сумму 331 миллион рублей, то есть по факту 124 контракта не заключено на общую сумму 150 миллионов рублей».

Более того, по 54 объектам конкурсные процедуры вообще не проводились.

Алексей Сафронов:

«По ним ситуация самая катастрофическая. А сумма по этим объектам достаточно большая — более ста миллионов рублей».

Так, речь идёт о Бахчисарайском районе, где не выполняются работы по 16 контрактам, и Белогорском районе, где не заключено 11 контрактов. В то же время руководители муниципалитетов оправдывают такие серьёзные задержки разными причинами: длительной подготовкой необходимой документации, затянувшимися проверками сметы.

Алексей Сафронов:

«Если учитывать, что это ремонты, а не новое строительство, то есть минимальный набор документов, необходимых для начала процедур, — простая смета, ведомость объёмов работ, а коллеги до сих пор это не организовали. Это говорит о том, что люди на местах не переживают за процесс».

В связи с этим глава Крыма напомнил о том, что если до конца года выделенные средства не будут освоены, виновные в этом чиновники будут уволены.

Каждой школе — по попечителю

В каждой крымской школе должны начать работу попечительские советы. Об этом заявила министр образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова.

В частности, о необходимости попечителей в школах напомнил председатель крымского парламента.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Я много лет являюсь активным попечителем в четырёх школах. И вот сейчас те школы, где я являюсь попечителем, находятся в достойном состоянии. Многие школы в Крыму хотели бы иметь такое оснащение, как в этих школах».

В связи с этим он призвал развивать институт попечительства.

Владимир Константинов:

«Именно для этого мы и приняли закон. Не спасут нас финансирование и ремонты, если на местах не будет такого инструмента в системе образования. В каждом регионе, в каждом населённом пункте есть активные люди, которых можно вовлечь, если эту работу вести через министерство».

В то же время профильный министр отметила, что сейчас как раз наблюдается хорошая тенденция по созданию попечительских советов.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодёжи Крыма:

«Закон о попечительских советах действует уже два года. В 141 школе попечительские советы созданы, и мы эту работу продолжаем».

К слову, в течение этого года депутат ГС РК, председатель комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Владимир Бобков должен проехать по всем муниципалитетам, разъясняя вопросы создания попечительских советов.

Обещают жесточайшие меры

Результатом инспектирования независимой рабочей группы работы общественного транспорта в Крыму станут конкретные санкционные меры в отношении должностных лиц и перевозчиков. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на брифинге по окончании заседания Совета министров.

Сергей Аксёнов отметил, что недобросовестная работа перевозчиков говорит о безразличии и некомпетентности руководителей муниципальных образований. «Сейчас идёт расследование независимой рабочей группы. Ситуация в Феодосии практически полностью задокументирована, ведётся работа в Симферополе и на Южном берегу Крыма. Элементарные вещи, которые можно осуществлять с помощью депутатских комиссий, в частности, контролировать время хождения транспорта, — это функциональные обязанности руководителей. При этом перевозчики считают свои деньги, им невыгодно перевозить пассажиров после 20:00, официально загрузки низкие, контроля никакого нет, санкций нет, поэтому они просто снимают рейсы с маршрута», — сказал глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, в отношении перевозчиков и должностных лиц, допустивших проблемную ситуацию с движением общественного транспорта, будут приняты конкретные меры. «Обещаю жесточайшие меры, с 1 сентября проанализирую всю работу. Такой же бардак на автостанциях Крымавтотранса. Ситуация полностью разбалансирована, качества нет. Уверен, что мы обнаружим все проблемные места, будут доказательства и будут наказаны должностные лица и перевозчики», — добавил глава республики. Кроме того, Сергей Аксёнов обратился к перевозчикам с тем, чтобы они пересмотрели качество своей работы и исправили ситуацию, пока у них есть на это время.