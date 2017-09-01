В море со скалы

В Крыму откроется центр клиф-дайвинга

Человек медленно скользит по скале Дива, пока не оказывается на самом обрыве, на несколько минут зависает на небольшом трамплине, а потом бросается вниз — кувырок, потом ещё один, и он плавно входит в спокойную гладь моря, словно не пролетел перед этим 27 метров. За экстремальным прыжком наблюдают тысячи людей — на пляже, на набережной, в парковой зоне. Многие из них специально приехали в Симеиз, чтобы своими глазами увидеть необычные для Крыма соревнования по клиф-дайвингу.

Через запреты

Несмотря на то что экстремалы в один голос твердят о том, что симеизская Дива — идеальное место для прыжков в воду, здесь впервые прошли международные соревнования. Организаторы уверяют, что шесть лет готовились к Freerate Cliff Diving World Cup, однако без проблем всё равно не обошлось. Незадолго до старта мероприятия иностранные спортсмены получили письма с Украины, где их предупреждали об ответственности (в том числе и уголовной) за несанкционированное посещение Крыма. В результате представители Колумбии и Мексики вынуждены были отказаться от участия в Кубке. Однако участники из девяти стран решили рискнуть и приехали на полуостров.

Анри Канунов, организатор Freerate Cliff Diving World Cup, председатель общественной организации «Фрирайт»:

«К нам поступали письма с угрозами с Украины, спортсменам приходили письма, однако все собрались — двенадцать лучших спортсменов мира, это элита. Это настоящие спортсмены, они не ориентируются на политику. Естественно, на следующий год мы будем пытаться увеличить количество спортсменов, качество мероприятия, но в целом мы довольны».

Экстремал из США Энди Джонс, взявший на соревнованиях серебро, считает, что впутывать политику в спорт — неправильная позиция.

Энди Джонс:

«Спорт должен быть отделён от политики. Наши соревнования никак не связаны с политикой. Надеюсь, что смогу сюда приехать и в следующем году».

Организатор мероприятия подчёркивает, что основными трудностями при проведении Мирового кубка стали отнюдь не политические перипетии.

Анри Канунов:

«Больше проблем было с поиском партнёров и с правильным донесением того, что это круто и классно, до определённых представителей администрации (Ялты. — Ред.). На само мероприятие было потрачено больше ста тысяч долларов. На 80 процентов это деньги нашей организации, которые мы заработали на своих экстремальных объектах — мы развиваем экстремальный спорт, открываем навесные мосты, верёвочные парки».

Финалисты Кубка получили серьёзные денежные вознаграждения. Так, занявшего первое место Гэри Ханта из Великобритании наградили 5 тысячами евро, Энди Джонс увёз 3,5 тысячи, а разделившие третье место англичанин Блэйк Олдридж и россиянин Антон Сильченко — 2,5 тысячи евро. К слову, представитель России получил ещё один ценный подарок — ключи от офисного помещения в Ялте, где предположительно должна появиться школа по клиф-дайвингу.

Антон Сильченко:

«Мы будем очень плотно работать в этом направлении, но сейчас это всё на стадии зарождения. Я очень надеюсь, но от одного человека ничего не зависит, это группа людей, которая будет работать над проектом. Со своей стороны я обещаю предоставить все свои знания и умения, тренерский состав и так далее. Всё это будет прорабатываться».

По его мнению, такая школа должна работать не только для молодёжи, но для людей любого возраста, которые хотят научиться клиф-дайвингу.

Идеальное место

Сразиться за Мировой кубок клиф-дайвинга приехал и спортсмен из Украины Алексей Пригоров, который занял в соревнованиях седьмое место. К слову, в этом году украинский экстремал уже принимал участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Симеизскую Диву он назвал «интересной локацией».

Алексей Пригоров:

«Клиф-дайвинг — это зрелищный вид спорта, а здесь зрители могут расположиться в разных местах: на скалах, на пляже, в кафе. Встретили нас великолепно. Обязательно приеду и в следующем году, если пригласят».

Остался в восторге от Симеиза и американский спортсмен.

Энди Джонс:

«Крым — это прекрасное место, погода чудесная, штиль. Если вода спокойная и тёплая — это большой плюс для нас. Я наслаждался этим».

Организатор мероприятия Анри Канунов отмечает, что в Симеизе есть главное — мягкая вода, которая способствует лёгкому погружению.

Анри Канунов:

«Кроме того, здесь нет приливов и отливов. Потому что в других странах они тренируются на одну глубину, а потом уровень воды меняется».

Отметил ценность симеизской акватории и россиянин Антон Сильченко, который назвал это место лучшим в мире для прыжков. К слову, спортсмен из России показал зрителям один из самых сложных элементов — слепой вход в воду.

Антон Сильченко:

«Выполняя этот элемент, ты визуально теряешь контроль воды и, в принципе, ты идёшь на чувствах. Чтобы приводниться абсолютно вертикально, ты должен совершить ряд действий без малейших недочётов, что практически невозможно. Когда видишь воду, можно что-то исправить, но когда не видишь, ты должен просто верить в себя. Это очень тонкая работа».

Организаторы мероприятия не только надеются повторить соревнования в следующем году, но и планируют увеличить количество этапов Мирового кубка, задействовав для этого и другие крымские локации.