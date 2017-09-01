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Родина – понятие относительное?

У сотрудника СБУ, курировавшего подготовку диверсий в Судаке, оказались российский паспорт и недвижимость в Крыму

«Крымскому Телеграфу» удалось получить копии документов, подтверждающих российское гражданство первого замначальника Управления СБУ по Херсонской области, а также встретиться с его отцом, беспечно проживающим в Саках...

Сорванная операция

Как известно, ночью 12 августа в районе Судака сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался повредить линию электропередач. У уроженца Харьковской области Лимешко Геннадия Геннадьевича обнаружили и изъяли две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручную пилу (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат. Выяснилось, что диверсант должен был на дороге между Судаком и Новым Светом произвести подрыв линий электропередач, осуществить разрушение дороги и поджечь свалку около села Рыбачьего и лесного массива возле Алушты. На допросе он признался, что действовал по заданию кураторов из СБУ.

«Осенью 2015 года я проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, — рассказал Лимешко. — Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу... с целью захода на территории Донецкой Народной Республики и Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий».

Оперативно удалось установить личность куратора — им оказался Андрей Романюк, первый заместитель начальника Управления СБУ по Херсонской области. Но самое шокирующее даже не то, что настоящие террористические акты на территории своей же страны, каковой в Киеве считают Крым, готовят должностные лица Украинского государства, а то, что эти должностные лица, отправляя на задания молодых жертв националистической пропаганды и спекулируя на теме патриотизма, сами не брезгуют гражданством «страны-агрессора»...

Референдум пропущу, а паспорт получу

В распоряжении «Крымского Телеграфа» оказалась копия приложения ФМС о выдаче российского паспорта на имя Романюка Андрея Викторовича — того самого сотрудника СБУ. Исходя из документа, 1 апреля 2014 года Андрей Романюк сдал документы на получение российского гражданства в подразделение ФМС, а 20 апреля получил паспорт. Это при том, что еще накануне крымского референдума он покинул полуостров и переехал в Киев. Имея за спиной опыт работы в крымском главке СБУ (с 2013 года работал замначальника отдела), он был зачислен в департамент контрразведки СБУ, где стал специализироваться на разведывательной работе по Крыму.

Из биографии Андрея Романюка известно, что он уроженец города Саки, службу проходил с 1995 по 1997 год в Николаеве, затем вернулся в Крым, учился в Симферопольском юридическом техникуме, а с 2001 по 2005 год был сотрудником Сакской районной администрации. С 2005 года — на службе в ГУ СБУ в АРК.

Сбежав в Киев, Романюк забыл прихватить с собой родственников. По крайней мере его отец, Виктор Степанович, как выяснилось, по-прежнему живет в Саках...

Отец за сына не в ответе?

За высоким забором высится добротный двухэтажный особняк. Корреспонденты подходят к воротам. На устах так и вертится вопрос о том, не беспокоят ли Романюка-старшего расспросами о сыне...

— Можно нам с Виктором Степановичем пообщаться?

— Что вы хотите? — раздается пожилой голос, и седовласый мужчина в белой рубашке выходит на улицу.

— Это вы?.. С вами уже связывались журналисты, задавали вам вопросы?

— Нет.

— У нас есть информация, что ваш сын — сотрудник СБУ....

Мужчина молча отступает за ворота и захлопывает калитку. А через некоторое время выкатывает на улицу велосипед в сопровождении молодой дамы с мальчиком лет пяти, и все вместе они беспечно шагают в противоположную от нас сторону. Утверждать наверняка, супруга ли это Андрея Романюка, указанная в паспорте, не будем, но тем не менее, предположим. Но как можно оставить семью в «оккупированном» Крыму кадровому офицеру украинской спецслужбы — есть ли, интересно, ответ на этот вопрос у самого Романюка и его коллег? И как бы себя чувствовали на их месте родственники агента, который покинул бы Украину, чтобы пополнить ряды российских спецслужб?

Как рассказал газете «Крымский ТелеграфЪ» надежный источник, Андрей Романюк не раз бывал в зоне АТО, участвовал в многочисленных допросах, а некоторые сведения позволяют утверждать, что и в пытках мирных жителей. В 2016 году Романюк переехал в Херсон, где спустя год занял должность первого заместителя начальника Управления СБУ по Херсонской области. Удивительно, но при этом ему не мешают российское гражданство и недвижимость в Крыму, пусть и числящаяся за родственниками, но зарегистрированная в российском правовом поле...

 

Но самое шокирующее даже не то, что настоящие террористические акты на территории своей же страны, каковой в Киеве считают Крым, готовят должностные лица Украинского государства, а то, что эти должностные лица, отправляя на задания молодых жертв националистической пропаганды и спекулируя на теме патриотизма, сами ­не брезгуют гражданством «страны-агрессора»

 

Максим РУСИНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года

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Просмотров: 150 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:46

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