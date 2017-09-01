Первое сентября: расстановка приоритетов

Проблемы и перспективы республиканской образовательной системы

У многих сейчас на устах одна тема — начало нового учебного года, родители школьников делают последние покупки, а учителя и школы готовятся принимать своих воспитанников. Но всё ли готово к учебному процессу, обеспечены ли учащиеся всем необходимым, чтобы грызть гранит науки?

Образовательная реформа №...

Относительно подготовки школ к новому учебному году в министерстве утверждают, что в целом всё хорошо.

Антон Гарьковец, пресс-секретарь Министерства образования, науки и молодежи Крыма:

«Школы Крыма в полной мере готовы к новому учебному году, полностью обеспечены необходимым материально-техническим оснащением, педагогического состава также хватает. В Симферополе состоится долгожданное открытие школы „четырёх президентов“ (при Украине её пытались построить четыре президента более чем десять лет, а в итоге достроили уже при России) в микрорайоне Фонтаны. Что касается прохождения лицензирования, то на сегодняшний день его прошло 77% школ, а аккредитацию получило 50%. Однако по плану до первого сентября 2018 года лицензирование и аккредитацию пройдут все».

Пока в одних школах годами не решаются проблемы, а другие активно реконструируют, ремонтируют и оснащают за средства разных бюджетов, чиновники в образовательной сфере работают по принципу: ни шагу назад, ни шагу на месте и вводят очередные новшества и развивают недавно введённые реформы.

Например, практику тестирования учителей продолжат. В этом году преподаватели школ снова будут сдавать экзамены по своему же предмету, так как в прошлом результаты были так себе.

В связи с увеличением числа суицидов и попыток суицидов подростками в школах будут созданы психологические службы. По крайней мере их планируют создать, и теперь в намерениях больше конкретики — с детскими жизнями не шутят.

А теперь о том, что должно обогатить и расширить кругозор деток. С этого года астрономия снова возвращается в список обязательных к изучению предметов — и правильно, должно же новое поколение знать, что вокруг чего вертится. Кстати, если где-то нет педагогов с таким профилем, учителя будут проходить курсы повышения квалификации.

Наверное, в правительстве понимают, что Крыму нужен новый виток индустриализации, поэтому в школах появятся кружки по робототехнике! Чиновники обещают даже завезти необходимую технику для практических занятий.

Действительно полезной в современном мире кажется инициатива введения уроков социальной грамотности с младшего возраста, внедрять её будут как в школах, так и в детских садах.

Денисовка: невозможное возможно?

В селе Денисовка Симферопольского района одна школа, но и её уже много лет не могут привести в соответствие. И это с учётом того, что её посещают дети из четырёх сёл: самой Денисовки, Строгановки, Ивановки и Лазаревки. Активные члены родительского комитета ещё в прошлом году начали борьбу за то, чтобы их дети учились в более благоустроенной школе, и взялись за решение проблем, которые годами все просто принимали как данность и обходили стороной.

Во-первых, подвоз детей. На балансе школы находится три автобуса, соответственно, для подвоза детей из трёх сел. Однако детей подвозят «партиями», потому что не хватает водителей. В итоге многие дети не успевают к началу занятий.

Ирина Квятковская, мама учащегося Денисовской школы:

«У нас на три автобуса всего один водитель, потому что ответственность большая, а заработная плата очень низкая. Наш водитель получает где-то семь тысяч рублей. На такую зарплату самому сложно выжить, а ещё и брать ответственность за десятки детей — кто на это согласится? Вот люди приходят, месяц-два поработают и увольняются».

Во-вторых, туалет. Это, наверное, самая наболевшая проблема школы. Когда-то здание Денисовской школы использовалось как общежитие для строителей, и туалет был на улице. Со временем назначение здания в корне поменялось, а вот ситуация с уборной осталась та же. Детям, в том числе учащимся начальной школы приходится обходить школу и проходить примерно 20 метров, чтобы посетить далеко не безопасный, например, для семилетнего ребёнка, туалет на улице. Активные члены родительского комитета обратились к руководству школы с вопросом, почему за столько лет не было попыток сделать внутренний туалет, и попросили заняться вопросом выделения финансирования для этого.

Ирина Квятковская:

«Директор школы сказала, что они давно бьются за выделение средств на туалет, но пока не получается. Тогда родители написали коллективное обращение на имя министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой. В своём письме мы изложили, что проектно-сметная документация на строительство внутришкольного туалета есть — необходимо только финансирование, как есть ПСД на ремонт крыши, а также об отсутствии ограждения, то есть обо всех насущных и наболевших проблемах».

Итак, в-третьих, кровля. Над лестничной площадкой участок крыши в плачевном состоянии: течёт, штукатурка опадает внушительными кусками. Его каждый год подлатывают, но серьёзно отремонтировать не могут.

Четвёртое — ограждение. Так уж вышло территориально, что вокруг Денисовской школы с одной стороны проезжая часть, а с другой — лес и озеро. Так как ограждение вокруг школы отсутствует, дети рискуют быть сбиты машиной, потеряться в лесу, утонуть в озере. Естественно, родители волнуются за своих чад.

Пятое. Тротуарная дорожка, ведущая к школе, давно разбита, местами плитка просто отсутствует, а дети в дождливую погоду вынуждены месить глину.

В ответ на обращение родителям пришло письмо, подписанное замглавы администрации Симферопольского района Русланом Якубовым.

Что касается подвоза, ответили, что информация была донесена до Службы занятости, а в режим работы школы внесены изменения. Про туалет объяснили, что ПСД действительно есть, но помещение не совсем соответствует, а потому туалет будет оборудован в виде модульной пристройки к школе. А вот про пешеходную дорожку к школе было написано, что для её реконструкции необходимо провести большую работу по перераспределению средств на содержание дорог Денисовского сельского поселения, а также сделать проектно-изыскательские работы, пройти экспертизу и пр.

Ирина Квятковская:

«В начале августа, когда родители поняли, что туалет не построили, только проложили какие-то трубы (траншеи так и остались в опасно разрытом состоянии), выкопали яму и процесс завис, мы подняли тревогу, в том числе в соцсетях. Ирина Бойко (глава администрации Симферопольского района. — Ред.) со своего аккаунта в „Фейсбуке“ в переписке с нами ответила, что выбила где-то миллион рублей и к первому сентября туалет будет. Но его, естественно, всё ещё нет».

Буквально за два дня до начала учебного года министр образования Крыма прокомментировала ситуацию в том же «Фейсбуке».

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Крыма:

«По информации управления образования Симферопольского района из муниципального бюджета выделены средства в полном объеме на благоустройство туалета внутри данной школы. Несколько затянулась процедура торгов, однако подрядчик обязуется окончить все работы к 20 сентября. Вырытая канава для отвода канализации к 1 сентября будет подрядчиком зарыта и выровнена, по забору проектно-сметная документация в разработке. У нас, к сожалению, ещё не все школы имеют ограждение, это связано с тем, что в прошлые времена не было такого требования к организации учебно-воспитательного процесса. Но к 1 сентября 2018 года мы обязаны выйти на 100% показатель по ограждениям учебных заведений и ряду других параметров».

Ещё одна тема, буквально притча во языцех для школ, — сборы денег с родителей, или «благотворительные взносы». Для Денисовской школы, по словам родителей, несмотря на все запреты, — это обыденная вещь.

Ирина Квятковская:

«У нас в школе постоянно просят „пожертвования“ со словами „если можете, если хотите“, фактически никто не требует неукоснительной уплаты, но не платить нельзя. Сейчас, например, родители сдают по 250 рублей на плитку (случайно, не для будущего туалета?) Класс, где учится мой ребёнок, не платит (мы все там активисты), а вот другие, например, первый, четвёртый, шестой, девятый, собирают деньги. И всё „добровольно“! У нас уже не школа, а церковь получается, все несут пожертвования».

Данный вопрос тоже был донесён до министра через соцсети, остаётся ждать результата.

Наталья Гончарова:

«Что касается сбора родительских средств — информация передана в управление образования Симферопольского района. Директору школы дополнительно будут разъяснены вопросы организации учебно-воспитательного процесса».

Перенос Дня знаний не поддерживают

Некоторое время назад в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Обширная география России, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обусловливают иной подход к определению даты начала учебного года, считают депутаты. Вопрос о переносе начала учебы в школе поднимается на самом деле уже несколько лет, но бесперспективно. Минобрнауки России и прежде реагировало на подобные нововведения достаточно жестко, и сейчас не приветствует. Министр образования и науки Ольга Васильева прокомментировала предложение однозначно: не нами заведено, не нам и ломать.

Цифры

Впервые, более чем за 20 лет, в школах полуострова ожидается огромное количество первоклассников — почти 23 тысячи. Это на три тысячи больше, чем отправилось в первый класс в прошлом году. Больше всего первоклашек в Симферополе, Евпатории, Судаке, Феодосии и Ялте.

В 2017-2018 учебном году 530 школ республики распахнут двери перед учащимися.

По информации пресс-службы министерства образования Крыма, в этом году школы полностью обеспечены учебными пособиями.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Республики Крым:

«Из республиканского бюджета на капитальные ремонты крымских школ и установку котельных было выделено 1,9 млрд рублей».

«Число детей, которые будут учиться во вторую смену в 2017 году, составляет всего 9,2% от общего количества школьников».