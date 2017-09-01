Предсказуемость и мусор

Накануне губернаторских выборов, прогнозируемых по «референдумному сценарию», Севастополь утопает в отходах

До первых в истории прямых выборов губернатора в Севастополе остались считанные дни. Эксперты говорят, что итог волеизъявления предопределён, люди президента готовятся пристально наблюдать за ходом этого процесса, а горожане пеняют властям на небывалую антисанитарию.

Отказы и суды

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора пройдут в единый для всей России день голосования — 10 сентября (в этот день выборные мероприятия проводятся и в других субъектах страны). Напомним, что кандидатами в губернаторы Севастопольской городской избирательной комиссией зарегистрированы пять человек: Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлёв (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев (КПСС). И этот процесс проходил, так сказать, с оттенком скандала, ведь ещё пятеро кандидатов оказались по тем или иным причинам выброшены на обочину избирательной гонки: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Вадим Колесниченко (партия «Великое Отечество»), Никита Штыков и Денис Меркулов («Интернациональная партия России»), Виктор Резанов («Народ против коррупции»). На официальном сайте Севастопольской избирательной комиссии причины отказа кандидатам указаны такие: непредоставление необходимых для регистрации документов (Бабурин, Меркулов и Штыков) и непреодоление муниципального фильтра (Колесниченко и Резанов). Колесниченко и Резанов не смирились с произошедшим, обратились в суд. Впрочем, Севастопольский городской суд отказался признавать незаконным отказ Севизбиркома в регистрации их кандидатами в губернаторы. Такое решение было принято в связи с нарушениями закона, которые были ими допущены на этапе регистрации, и отсутствием необходимого количества достоверных подписей депутатов советов муниципальных образований Севастополя.

Александр Петухов, глава Севгоризбиркома:

«Виктор Резанов не представил ни одной подписи депутатов в свою поддержку, Вадим Колесниченко представил 12 подписей, но они собраны только в семи муниципалитетах, а по закону необходима поддержка депутатов восьми советов муниципальных образований».

Кроме того, горсуд отказал в удовлетворении иска со стороны кандидата в губернаторы Романа Кияшко об отмене регистрации кандидатом своего оппонента Ивана Ермакова. Кияшко вообще показал себя в предвыборной гонке активным соперником, учитывая, что, кроме вышесказанного, он обратился в горсуд с требованием отменить регистрацию кандидатов в губернаторы Дмитрия Овсянникова и Ильи Журавлёва. Впрочем, тщетно. Суд отказал ему в возможности определять круг своих конкурентов (поскольку Кияшко, устранив трёх соперников, остался бы один на один с кандидатом Николаем Кряжевым).

Особый случай

В связи с этим весьма любопытен доклад, представленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), «Выборы глав регионов и региональных административных центров в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы», в котором Севастополю уделено отдельное внимание. Эксперты ФоРГО отмечают, что в течение последних пяти лет состоялась 71 кампания по выборам губернаторов, из которых конкурентными были только десять. Подавляющее большинство выборов 2012–2016 годов проходили по «референдумным» сценариям, то есть победители были известны заранее. Такой же — референдумный сценарий — прогнозируется и в Севастополе на предстоящих прямых выборах губернатора, за которые севастопольцы боролись не один год. «Севастополь — совершенно особый случай, — отмечается в докладе ФоРГО. — Город лишь в 2014 году вернулся в Россию. Больше 20 лет он пробыл в составе Украины, что, конечно, не могло не наложить своего отпечатка на местную политику. Она остается слишком шумной даже по меркам таких „бунташных“ российских регионов, как Иркутская область. Будем надеяться, что постепенно все войдет в норму».

Интересны и профессиональные наблюдения специалистов ФоРГО относительно того, что в списке кандидатов на пост губернатора пять человек, среди которых публично нелояльным Дмитрию Овсянникову является только коммунист Роман Кияшко.

Наталья Киселева, руководитель филиала ФоРГО:

«Явка на прямых выборах губернатора Севастополя, несмотря на то, что за них так долго боролись, может быть относительно невысокой, в том числе и потому, что в предвыборных настроениях севастопольцев уже отмечается определенное разочарование от завышенных ожиданий».

Как бы там ни было, за процессом выборов в Севастополе, конечно, будут пристально наблюдать на самом верху. В частности, члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека приедут для этого в город-герой. По словам сопредседателя мониторинговой рабочей группы совета Игоря Борисова, «уже принято решение о направлении представителя СПЧ в Севастополь». Он сказал, что, помимо Севастополя, совет по правам человека также будет наблюдать за довыборами в Госдуму в Брянской и Ленинградской областях, а также за выборами в муниципальные советы Москвы.

Сначала убрать, потом обещать

А что же горожане? Судя по настроениям в соцсетях, их сейчас больше заботят банальные, но первоочередные проблемы. В частности, жители Севастополя высмеяли предвыборные обещания чиновников на фоне города, «превратившегося в свалку». Горожане жалуются на антисанитарное состояние местных пляжей: «все завалено мусором, бегают крысы». Также севастопольцы отмечают, что за все лето на многих пляжах так и не установили баки для отходов. «О каких предвыборных обещаниях изменить город может идти речь, если творится такое? Веры в большом быть не может, когда нам лгут даже в мелочах», — написал один из них. Не лучше обстоят дела и в спальных районах: там установлены контейнеры, но мусор вывозится не чаще одного раза в неделю. Жители призывают городские власти очистить город от отходов и только потом «обещать». Некоторые пророчат: «чудо» случится нескоро, так как пока местные чиновники оправдываются и заявляют, что Севастополю не хватает минимум 150 уборщиков, которым платят более 22 тыс. рублей, на деле дворники получают от 7 до 13 тысяч.