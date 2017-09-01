Иностранные СМИ рассказали о кино, стройке, катаклизме и подлодках

На этой неделе зарубежные издания, освещавшие тему Крыма, затронули широкий диапазон тем, связанных с полуостровом, что показывает: любая информация о происходящих у нас событиях волнует западного читателя.

Арка прогресса

Много было на Западе критики и недоверия в адрес грандиозного российского проекта строительства моста через Керченский пролив. Но реальность ставит перед фактом — работа идёт и идёт, похоже, успешно. Теперь состоялся очередной важный эпизод — строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту — 35 метров над уровнем моря. И поставили на фарватерные опоры. Конструкцию весом более шести тысяч тонн поднимали с помощью специального грузоподъемного оборудования. Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов. Её поднимали на 700 тросах 16 мощными домкратами грузоподъемностью 650 тонн каждый.

Фильм раздора

В конце сентября состоится премьера фильма российского режиссёра Алексея Пиманова «Крым». В сети уже появился трейлер к этому фильму, который сам автор позиционирует в первую очередь как фильм-историю о любви на фоне разворачивающихся событий Крымской весны 2014 года. Историю любви между севастопольцем Александром и киевлянкой (журналисткой) Алёной, являющейся сторонницей Майдана. «Она из Киева, он из Севастополя — это история современных Ромео и Джульетты. Мы хотели сделать кино, которое не только рассказывает о том, что происходило весной 2014 года, но и о том, что происходило в жизни людей с двух сторон, и как все эти события повлияли на жизнь людей на Украине и в Крыму», — говорит автор картины. Украинские СМИ ещё до выхода киноленты в широкий прокат разразились критикой, назвав фильм «российской пропагандой». Также фильм «Крым» планируется к показу и в Беларуси. Это послужило для Киева поводом направить в МИД РБ ноту протеста.

Невиданный сель

Разрушительный природный катаклизм, обрушившийся на Судак и прилегающие к этому городу территории, не оставил равнодушными и иностранных журналистов, и их читателей. «В крымском городке Судаке несколько десятков автомобилей снесло селевым потоком. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Работы по ликвидации чрезвычайных происшествий, вызванных сложными погодными явлениями, продолжались всю ночь. Была проведена эвакуация 76 человек, из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов, — цитирует издание пресс-службу МЧС России по РК. — Кроме того, сель подтопила 41 домовладение, в которых проживают, по подсчетам спасателей, примерно 200 человек, 38 из которых — дети». В комментариях по этому поводу читатели сайта высказываются в том духе, что, мол, хорошо, что никто не пострадал, и удивляются: подобной картины сложившихся «как домино» десятков автомобилей они прежде не видели.

Новые «опасности»

Усиление мощи Черноморского флота не оставляет равнодушными западных журналистов. Кое-кто называет происходящее «опасностью», некоторые оказываются способны всё же беспристрастно доносить информацию своим читателям. «Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота „Колпино“ и „Великий Новгород“ прибыли в Средиземное море, где войдут в состав постоянного соединения ВМФ России. Эти лодки способны нести ракеты „Калибр“ вместо части торпед», — сообщает издание.

Также даётся информация о том, что подлодки совершают межфлотский переход с Балтийского моря на Чёрное, поэтому и прибыли в акваторию Средиземного моря. Обе подлодки спущены на воду и переданы флоту в 2016 году. В ближайшие годы серию из шести таких подлодок должен получить Тихоокеанский флот.