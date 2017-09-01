Старикам здесь место

Эксперт рассказывает, зачем России нужны врачи-гериатры

В России за ближайшие три года планируют подготовить около 3,5 тысячи гериатров — врачей, специализирующихся на оказании помощи пожилым людям. Зачем нужны такие специалисты, кто этим направлением занимался до настоящего времени и чем наши старики отличаются от иностранных, еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» поговорил с главным внештатным специалистом Минздрава Крыма по паллиативной помощи, заведующей отделением No 1 Симферопольского центра паллиативной медицинской помощи Ириной Лахиной.

«Это не инновация»

— Ирина Васильевна, почему в России сейчас решили уделить внимание именно этому направлению? Что это вообще за врачи такие — гериатры?

— На самом деле этот вопрос сейчас поднимается во всём мире. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения пересмотрела возрастной ценз. Он немного сместился назад — на пять-семь лет. Теперь пожилыми считаются люди от 60 до 75 лет, 75–90 лет — это старческий возраст, а после 90 они уже становятся долгожителями.

— И для чего это нужно?

— Просто сейчас старость наступает быстрее. По каким-то причинам люди теперь стали стареть быстрее. Так называемые старческие заболевания прогрессируют уже в молодом возрасте. Таким образом, этой проблемой занялся весь мир.

— А с чем связано это преждевременное старение?

— Вот именно для того, чтобы чётко сказать, по каким причинам это происходит, и нужна эта специальность. Гериатрия сейчас стала более активно развиваться. Но не нужно думать, что это какая-то инновация. Такая специальность была ещё в Советском Союзе, но по ряду причин она ушла в небытие. Однако в 2016 году в РФ был принят порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «гериатрия».

— Я правильно понимаю, что после развала СССР медицинские вузы не выпускали врачей-гериатров?

— Именно. Новую специальность будут постепенно вводить в вузы. Интересно, что ещё в 1999 году в России был приказ № 297 «О совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста», но только с прошлого года этим направлением решили заняться более активно. Хотя в основном речь идёт, конечно, о Москве и Московской области. Если мы возьмём другие регионы, то там всё будет немного по-другому.

— Если больше двадцати лет в стране не готовили врачей-гериатров, то кто занимался этими вопросами?

(Собеседница отрицательно качает головой)

— Никто не занимался?

— Все врачи этим занимались, терапевты. А отдельной специализации не было.

— Вы говорите, что процессы старения стали начинаться раньше. А в каком возрасте? В тридцать лет? Сорок?

— Если раньше нас учили, что деформирующий остеоартроз бывает у глубоких стариков, то сейчас это заболевание мы видим и в 30, и даже в 25 лет!

— Интересно, что в августе как раз были новости о том, что в России впервые средняя продолжительность жизни превысила 72 года. То есть как раз, наоборот, наблюдается тенденция к увеличению жизненного срока...

— Я бы сказала, год на год не приходится. В том году у нас умерло меньше людей, в этом году — больше. Я бы не ориентировалась на такую статистику...

Как хрустальные вазы

— Вообще надо сказать, что далеко не каждый специалист может быть врачом-гериатром.

— Для этого мало иметь определённый багаж знаний, нужен ещё и индивидуальный подход к людям. В Европе старость называют «третьим возрастом», и он характеризуется особой хрупкостью организма. Мы всегда сравниваем таких людей с хрустальными вазами — такого бережного отношения к себе они требуют. И, соответственно, доктор должен быть не просто грамотным специалистом, прежде всего он должен быть добрым человеком.

— То есть гериатр оказывает пожилому человеку не только медицинскую помощь, но ещё и психологическую, и социальную поддержку?

— Однозначно! Люди в возрасте очень сильно нуждаются в психологической поддержке, потому что, как я считаю, одиночество чаще всего приводит к более быстрому старению.

— А где врачи-гериатры будут работать?

— Как сказано в приказе, они будут и в первичном звене, то есть в поликлиниках. К слову, наш центр паллиативной помощи предполагает 30 гериатрических коек, и у нас есть свой доктор, который занимается этими пациентами. Но он оказывает консультацию и помощь только тем больным, которые к нам поступают. К сожалению, мы не можем охватить весь город. Поэтому такие специалисты обязательно должны быть в поликлиниках и в тех стационарах, где подразумевается гериатрическая помощь.

— Общеизвестно, что за границей люди, выходя на пенсию, только начинают жить — путешествуют, находят себе новые хобби...

— Ой, конечно! У меня даже есть образец для подражания — Мадонна Бьюдер. Она священнослужитель (католическая монахиня. — Ред.). Ей 87 лет. И она 43 раза участвовала в триатлоне: то есть 3,5 километра плывёшь, 42 километра бежишь и ещё 180 километров на велосипеде. 43 раза участвовала! Что я хочу сказать: у человека должно быть желание жить!

— И это я как раз хочу понять. Почему у европейцев пожилого возраста есть вот это желание жить, причём жить активной жизнью, а наши люди, как только вышли на пенсию, готовы умирать. Они выходят из дома только чтобы съездить в больницу...

— Трудно сказать. Я могу выдвигать лишь какие-то свои предположения.

— К чему я это спрашиваю: гериатры или вообще врачи могут на это влиять? И должны ли они это делать?

— Безусловно, это немаловажная роль. Но, поймите, здесь важен и социум. Если мы берём Европу, у них есть центры, где люди пожилого возраста могут собираться по интересам, а где у нас пожилые люди могут собираться? У нас этого нет. Может быть, надо начинать с социума? Кроме того, желание жить — и жить качественно — должно быть изначально у самого человека. Потому что все заболевания, по большому счёту, соматически обусловленные. Это значит, например, что нервы приводят к повышению давления. И что в итоге мы имеем? Инсульт!

Поэтому нельзя делать акцент только на том, что у нас нет специалистов. У нас нет самого понятия окружать заботой человека в пожилом возрасте, понимаете?

— Но вот если в стране этому направлению стали уделять внимание, если у нас появятся такие специалисты, то, может, и в самом обществе произойдут перемены, как думаете?

— Думаю, да. Если на это всё время обращать внимание, говорить, то люди станут по-другому относиться. Может, будет более пристальное внимание к диспансеризации. Но опять-таки возвращаемся к нашему менталитету: за рубежом, если доктор сказал пить таблетки три раза в день, то человек так и будет делать. Скажи нашему — а он сам себе на уме. Мы у пациентов находили препараты под подушкой, так что теперь даём им таблетки, как птенцам. Из-за чего это происходит? Из-за такого отношения к себе! Если в Европе люди своим здоровьем занимаются смолоду, то у нас как? Говорят: «Да зачем мне это нужно?» Так что гериатрическая служба очень нужна.

— А есть статистика, во сколько лет сам человек начинает чувствовать себя старым?

— Есть наблюдение за людьми. К нам приходят женщины 40–45 лет и говорят: «Я уже старая!» Люди сами определяют границы для себя. Почему человек вырабатывается? Потому что он понимает, что он будет делать, когда выйдет на пенсию.

Но я бы не стала возлагать всю эту проблему на одного врача. Безусловно, он тоже должен быть поддержкой, но он не может взять на себя функции социальных работников, которые помогали бы семье.

«Мы боимся неизвестности»

— Хотелось бы спросить и о паллиативной помощи. В интернете есть интересные определения направления: «относится к умиранию как к естественному процессу», «не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти», «включает духовные аспекты помощи пациентам». Всё в действительности реализуется, или это просто высокие слова? Как на практике это происходит?

— Как написано, так и происходит.

— Вы просто проговариваете с людьми какие-то моменты, связанные со смертью?

— Конечно. Вот сегодня, например, обратилась женщина, муж которой лежит у нас. У него заболевание околоушной железы с метастазами в кости. Её пугает очень многое: он уйдёт, она останется без него, а они 47 лет прожили вместе. И вообще — как это? Я потратила около часа, пока мы с ней не разобрали «по косточкам» все вопросы. Для меня был важен результат. И когда она вышла из отделения, то уже шла с улыбкой. Значит, я смогла ей в чём-то помочь, успокоить. Конечно, это всё не сразу происходит. Так что основная задача паллиативной помощи — это человечность. К пациенту нельзя относиться механически: он пришёл, ты оказал ему медицинскую помощь, он ушёл. Без духовности просто никак.

— Вы сами инициируете такие разговоры с родственниками пациентов или ждёте вопросов?

— Мы сами. Потому что понимаем: человек умрёт, а близкие останутся и ещё долгое время будут носить эту боль. Почему возникает этот страх перед смертью? Потому что мы боимся неизвестности. А если мы знаем, что существует такая ситуация, знаем, как протекает болезнь, что за чем идёт, то в конце концов мы принимаем эту реальность и уже спокойнее реагируем.

— Паллиативная помощь оказывается не только пожилым людям. Можно ли говорить о том, что отношение молодых людей к вопросам смерти отличается от отношения к этому пожилых?

— Нет, человеческая психология одинакова, независимо от возраста.

— В ваш центр съезжаются пациенты со всего Крыма?

— Центр охватывает весь Крым, но на местах в стационарах мы тоже сделали койки. Также приказом определены паллиативные кабинеты при поликлиниках, то есть при первичном звене.

— Всё-таки Симферополь — это центр. Наверняка на периферии люди не получают такой помощи...

— Знаете, в отдалённых районах они сами помогают друг другу. Если Кате плохо, то все её соседки будут о ней заботиться. Там другой менталитет, другое отношение друг к другу. Они привыкли рассчитывать только на самих себя, поэтому они и выносливее. У них есть слово «огород»! Вы что? Посевная-уборочная! Какой болеть? И вот мы возвращаемся к тому, что старость каждый человек определяет сам для себя. Если человек хочет жить, он находит себе и интересы, и любимые занятия.