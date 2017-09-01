Как фанера над Парижем...

Именно так пролетела над столицей Франции сборная России по греко-римской, вольной и женской борьбе

Наша сборная приехала в Париж на чемпионат мира — 2017, как всегда в последние двенадцать лет, за общекомандной победой. Но, увы, возвратилась в родные пенаты не со щитом, а на щите. Хотя собрала урожай из десяти медалей, но только серебряных и бронзовых...

Бал правит золото

Мировой спортивный календарь первого послеолимпийского года свёрстан таким образом, что почти с десяток чемпионатов мира по олимпийским видам спорта проводятся в конце августа и начале сентября. И самые большие надежды на пополнение российского «золотого запаса» были связаны с выступлениями борцов, которые, как считали специалисты, должны были завоевать пять-шесть титулов чемпионов мира среди «классиков» и «вольников». Ну а если повезёт, то и представительницы прекрасного пола тоже были в состоянии внести свою долю в «добычу золота». Однако они должны были принимать в расчет и негативную тенденцию. Так, уже на предстоящих Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020 мужчины лишатся по двух весов в состязаниях по греко-римской и вольной борьбе, и у них, как и у женщин, состязания пройдут в шести весовых категориях, что, разумеется, понижает шансы на успех, прежде всего, сборной России. Но эти парни решили не откладывать дело в долгий ящик, а уже в Париже провести эксперимент в состязаниях на ковре у «классиков», когда ликвидировали один из важнейших приемов в арсенале россиян — борьбу в партере, куда отправлялся борец, не желающий вести активное сражение с соперником. Именно в партере «хитрец», попадая на россиян, как правило, терпел поражение, нередко оказываясь на лопатках. Правда, тормознув на этот раз россиян, авторы этого проекта сразу же после окончания чемпионата отказались от его дальнейшего применения, убедившись, что лишили борьбу определённого шарма, дав волю на ковре всяким любителям тянуть время.

Но было бы неправильно все промахи российских борцов относить на счёт их заклятых друзей из-за рубежа. Всевозможных скандалов хватало и на отечественном ковре, где в последнее время за лидерство ведут ожесточённое соперничество богатыри из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, других республик Северного Кавказа, где наблюдается переизбыток талантливых борцов и ситуация порой доходит до угроз применения огнестрельного оружия. Их наставники с охотой, разумеется, не «за спасибо», отдают их выступать в другие регионы России, в том числе и к нам, в Крым, но нередко и в другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Не случайно, например, сейчас сборная Турции почти наполовину состоит из воспитанников северокавказской школы борьбы. И пусть вас не вводят в заблуждение турецкие богатыри Чингисхан Эрдоган, Селим, Ислам Килич, это не кто иные, как поменявшие недавно имена и фамилии россияне Опан Сат, Калой Картоев, Ислам Цороев.

Всякий раз на главных тренеров сборной России по видам борьбы Гоги Когуашвили (греко-римская), Джамболата Тедеева (вольная) и Юрия Шахмурадова (женская) перед Олимпийскими играми, чемпионатами мира и Европы ведётся массированная атака большой группы тренеров, настаивающих, что именно его воспитанник, а никто другой должен войти в сборную страны, даже не вспоминая, чьими и какими усилиями, причём не всегда корректными, его воспитанник стал чемпионом или призёром первенства страны. Их не очень волнуют достижения сборной России, а прежде всего — отчёт о работе перед своими боссами во Владикавказе, Хасавюрте или Нальчике, что сумели обойти своих соседей из близлежащих республик за место под борцовским солнцем. Вот такая, не побоимся этого слова, коммерческая политика не дала возможности в прошлом году на привычном уровне выступить на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а ныне — завоевать хотя бы одну золотую медаль с того времени, когда с 2005 года стали проводиться объединённые чемпионаты по всем видам спортивной борьбы.

На коврах

Первыми в соперничество вступили наши «греко-римляне», которых по старой привычке величают «классиками». И уже после первой же схватки из борьбы выбыли не только дебютант чемпионата Виталий Щур (вес до 130 кг), но и выступавший в новой для себя весовой категории двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 Роман Власов (до 80 кг). Остальные шестеро прошли до делёжки бронзовых медалей, но до них не сумели дотянуться новый наш земляк, переехавший в Крым из Красноярска Адам Курак (до 71 кг) и получивший травму олимпийский чемпион Рио Давит Чакветадзе (до 85 кг), занявшие пятые места. А вот Степану Маряняну (до 59 кг) и Артёму Суркову (до 66 кг) довелось одолеть соперников на этом рубеже, и они удостоились бронзовых медалей. В свою очередь победителю турнира нынешнего года на приз главы Крыма Сергея Аксёнова Александру Чехиркину (до 75 кг) и Мусе Евлоеву (до 98 кг) удалось прорваться в финал, где первый уступил звание чемпиона мира сербу Виктору Немешу, а второй — армянину Артуру Алексаняну. Им достались серебряные медали.

Сильнейшими в остальных весах стали японец Кенитира Фумита (до 59 кг), южнокореец Хансю Рю (до 66 кг), немец Франк Штеблер (до 71 кг), армянин Максим Манукян (до 80 кг), турки Метехан Башар (до 85 кг) и Рыза Каяалл (до 130 кг). А вот как завершилась командная борьба: Турция, Армения, Германия, и только на седьмом месте — Россия.

К огромному сожалению, провалом закончилось выступление россиянок. Из-за травм уже в первых схватках выбыли Любовь Овчарова (до 60 кг) и Валерия Коблова (до 58 кг), а за ними завершили состязания Дарья Лескина (до 48 кг), Алёна Перепёлкина (до 75 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг), на седьмых местах — Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Мария Гурова (до 58 кг). И только Валерии Лазинской посчастливилось стать третьей в весе до 63 кг. Итог: россиянки на двенадцатом месте.

И наконец вольная борьба, которая всегда выручала всех коллег по сборной России в самые трудные для них времена. Но и здесь уже на старте были выбиты оказавшийся на 23-м месте Заур Угуев (до 57 кг), на седьмом — Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг) и на пятом — Анзор Хизриев (до 125 кг). Остальные пятеро богатырей вернулись из Франции с наградами. Бронзу привезли Алан Гогаев (до 65 кг) и Владислав Валиев (до 86 кг), а ещё трое добились права выступать в финале. Но здесь Гаджимурад Рашидов (до 61 кг) уступил азербайджанцу Гаджи Алиеву, Хетач Цаболов (до 74 кг) и перешедший в другой вес олимпийский чемпион Рио Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) — соответственно американцам Джордану Барроузу и Кайлу Снайдеру.

В остальных весах чемпионами мира стали японец Юки Такахаси (до 57 кг), грузины Зураб Якобишвили (до 65 кг) и Гено Петриашвили (до 125 кг), итальянец Франк Чамисо (до 70 кг) и иранец Хасан Яздани (до 86 кг). В командном соперничестве лучшими были американцы, оставившие россиян на седьмом месте. В общекомандном зачёте первенствовала сборная Японии, а в шестерку сильнейших, кроме них, вошли США, Турция, Грузия, Армения, Беларусь. Лишь на четырнадцатом месте расположилась сборная России...