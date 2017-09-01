Кто прорвётся в 2018-й?

Некоторые прогнозы двух важнейших футбольных битв сезона

В розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2017/18 года стартовало свыше 230 клубов, подавляющее большинство из которых должны были пройти испытание в классификационных раундах, где в парах требовалось только переиграть соперника, чтобы получить возможность выступить в групповых турнирах. В них на старт выйдут 32 клуба у «чемпионов», и 48 — у «европейцев». Кто из них сможет в декабре прорваться в 2018 год, чтобы выйти на финишную прямую, которая ведёт к победе в престижных состязаниях?

Лига чемпионов

В ней действующий чемпион России московский «Спартак» застолбил за собой право, кстати, после пятнадцатилетнего перерыва, вновь начинать этот турнир с группового этапа. А вот вице-чемпиону страны московскому ЦСКА довелось стартовать с третьего квалификационного раунда по так называемому пути представителей лиг. Победив греческий АЕК из Афин — 2:0 и 1:0, армейцы вышли в раунд плей-офф, где смогли обыграть швейцарский «Янг Бойз» из Берна — 1:0 и 2:0 и выйти в групповой этап розыгрыша.

В нем поведут борьбу клубы из семнадцати стран: Англии — 5, Испании — 4, Германии, Италии, Португалии — по 3, России, Франции — по 2, Азербайджана, Бельгии, Греции, Кипра, Нидерландов, Словении, Турции, Украины, Швейцарии, Шотландии — по 1 команде.

Вот как жребий развёл эти клубы по восьми групповым турнирам.

Группа A. «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), «Базель» (Швейцария). 12 сентября встречаются «Бенфика» — ЦСКА, 27 сентября — ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», 18 октября — ЦСКА — «Базель», 31 октября — «Базель» — ЦСКА, 22 ноября — ЦСКА — «Бенфика», 5 декабря — «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА.

Группа B. «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия), ПСЖ (Париж, Франция), «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Селтик» (Глазго, Шотландия).

Группа C. «Карабах» (Агдам, Азербайджан), «Челси» (Лондон, Англия), «Рома» (Рим, Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания).

Группа D. «Олимпиакос» (Пирей, Греция), «Ювентус» (Турин, Италия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Барселона» (Испания).

Группа E. «Ливерпуль» (Англия), «Спартак» (Москва, Россия), «Марибор» (Словения), «Севилья» (Испания). 13 сентября встречаются «Марибор» — «Спартак», 26 сентября — «Спартак» — «Ливерпуль», 17 октября — «Спартак» — «Севилья», 1 ноября — «Севилья» — «Спартак», 21 ноября — «Спартак» — «Марибор», 6 декабря — «Ливерпуль» — «Спартак».

Группа F. «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды), «Шахтёр» (Донецк, Украина)

Группа G. «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Стамбул, Турция), РБ «Лейпциг» (Германия).

Группа H. АПОЭЛ (Никосия, Кипр), «Тоттенхэм Хотспурс» (Лондон, Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Реал» (Мадрид, Испания).

Все команды в группах проводят по шесть поединков. Команды, занявшие первое и второе места в группах, в феврале 2018 года сыграют в 1/8 финала, а клубы, оказавшиеся на третьем месте, продолжат выступления в 1/16 финала, но уже в Лиге Европы УЕФА, а занявший четвёртое место покидает международную арену.

Лига Европы УЕФА

В этом втором по рангу континентальном клубном турнире участвуют три команды из России — санкт-петербургский «Зенит», ФК «Краснодар», московский «Локомотив». Владелец Кубка России «Локо» обошёлся без всяких отборочных раундов и заранее получил право стартовать с группового этапа. А питерцы и краснодарцы начали турнир с третьего отборочного раунда. Зенитовцы переиграли израильскую «Бней Йегуду» из Тель-Авива — 2:0 и 0:1, а кубанцы — датский «Люнгбю» из Копенгагена — 2:1 и 3:1. Зато в раунде плей-офф питерцы не без труда вырвали победу у голландского «Утрехта» — 0:1 и 2:0, а краснодарцы, играя с сербской «Црвеной звездой», вынуждены были превратиться в зрителей этого состязания — 3:2 и 1:2. Решающим в пользу сербов стал тот факт, что они, выступая в гостях, забили два мяча, а соседи крымчан — лишь один.

В двенадцати групповых турнирах у «европейцев» начиная с 14 сентября и до первых чисел декабря будут соревноваться клубы из двадцати девяти стран: Германии, Испании, Италии, Франции, Чехии — по 3, Австрии, Англии, Израиля, России, Сербии, Португалии, Украины, Турции, Швейцарии — по 2, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Казахстана, Кипра, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Хорватии, Швеции — по 1 команде.

Вот в каких группах, по четыре команды в каждой, играют участники этой стадии турнира.

Группа A. «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Астана» (Казахстан), «Славия» (Прага, Чехия).

Группа B. «Динамо» (Киев, Украина), «Янг Бойз» (Берн, Швейцария), «Партизан» (Белград, Сербия), «Скендербеу» (Албания).

Группа C. «Брага» (Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Хоффенхайм» (Германия), «Истамбул Башакшехир» (Стамбул, Турция).

Группа D. «Милан» (Италия), "Аустрия" (Вена, Австрия), «Риека» (Хорватия), АЕК (Афины, Греция).

Группа E. «Лион» (Франция), «Эвертон» (Ливерпуль, Англия), «Аталанта» (Бергамо, Италия), «Аполлон» (Кипр).

Группа F. «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Москва, Россия), «Шериф» (Тирасполь, Молдова), «Фастов» (Злин, Чехия).

Группа G. «Виктория» (Пльзень, Чехия), «Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль), «Лугано» (Швейцария).

Группа H. «Арсенал» (Лондон, Англия), БАТЭ (Борисов, Беларусь), «Кёльн» (Германия), «Црвена звезда» (Белград, Сербия).

Группа J. «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия), «Марсель» (Франция), «Витория» (Португалия), «Коньяспор» (Турция).

Группа I. «Атлетик» (Бильбао, Испания), «Герта» (Берлин, Германия), «Заря» (Луганск, Украина), «Эстерсунд» (Швеция).

Группа K. «Лацио» (Рим, Италия), «Ницца» (Франция), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Витесс» (Нидерланды).

Группа L. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Реал» (Сан-Себастьян, Испания), «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия), «Вардар» (Скопле, Македония).

В этом турнире клубы, занимающие в группах первое и второе места, выходят в 1/16 финала плей-офф, а занявшие третье и четвёртое места отправляются на зимние каникулы в ожидании нового сезона 2018/19 года.