Попробовать без опасности

Особенности работы в период испытательного срока

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем об особенностях работы в период испытательного срока. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Отличий быть не должно

В период испытательного срока на работника распространяются все положения и нормы трудового законодательства РФ, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов работодателя. По общему правилу срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций — шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

Если работодатель сочтет, что результаты испытания неудовлетворительны, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня. В уведомлении о расторжении договора обязательно должны быть указаны причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытание. Также работодатель должен иметь документальное подтверждение того, что работник не прошел испытание. При этом работник вправе обжаловать решение работодателя в суд. Аналогичное право на расторжение договора в трехдневный срок закреплено и за работником. Если в период испытания работник решит, что предложенная работа ему не подходит, он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

Каким образом происходит оплата труда работника? Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. В течение испытания работник выполняет всю работу в полном объеме, которую должен и которая от него требуется. Работник должен получать ту заработную плату, в том же объеме, на тех же условиях, которые есть в организации, в том числе для его конкретной должности. Другими словами, работник на испытательном сроке в плане выполнения работы, исполнения своих обязанностей и трудовых прав практически ничем не отличается от других работников фирмы.

Временная потеря трудоспособности и отпуск

Статья 70 Трудового кодекса РФ гласит, что в случае болезни работника в период испытательного срока на него распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности. При этом период болезни в срок испытания не засчитывается, то есть срок испытания приостанавливается с наступлением периода нетрудоспособности работника и продолжается с выходом работника на работу после окончания болезни.

Имеет ли работник право на компенсацию за неиспользованный отпуск? Здесь необходимо руководствоваться общими положениями Трудового кодекса РФ об отпусках. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время фактической работы. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, но по соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику и до истечения шести месяцев. С учетом этого при увольнении работника по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным результатом испытания или по инициативе самого работника последнему выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск. При этом не имеет значения, отработан ли предусмотренный Трудовым кодексом РФ стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Если работник отработал не менее половины месяца, ему при увольнении должна быть выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск.

Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ, для отдельных категорий лиц (в том числе беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, лиц до 18 лет) установление испытательного срока при приеме на работу недопустимо. К таким лицам относятся:

— лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

— беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет;

— лица, не достигшие возраста восемнадцати лет;

— лица, получившие среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня (молодые специалисты);

— лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;

— лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

— лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.