Крымский приговор Дмитрия Менделеева

В конце августа 1855 года в Симферопольскую гимназию прибыл считавший себя безнадежно больным старший учитель естественных наук...

Исследователи до сих пор спорят, преподавал ли в Симферополе выдающийся химик. Зато несколько поколений школьников знают наверняка, кому они обязаны ночами, проведенными без сна над изучением периодической таблицы.

Малообещающее начало

Митя был самым младшим, семнадцатым, и, похоже, самым любимым ребенком в большой семье Менделеевых. Окружающих удивляло, насколько слепо, почти фанатично, мать верила в большое будущее этого болезненного и, наверняка, бесперспективного мальчишки. Мария Дмитриевна словно знала о Мите нечто, совершенно непостижимое для посторонних, и упорно не понимала очевидного — дети со столь слабым здоровьем, увы, уходят рано, слишком рано, чтобы успеть сделать что-то выдающееся. Так говорили люди. Осуждали «безумную». Судачили. «Ну и Бог вам судья!» — про себя отшивала сердобольных Мария Дмитриевна. И продолжала гнуть свою линию...

В год, когда Митенька окончил гимназию, Мать (именно так, с большой буквы) ликвидировала все свои дела в Сибири и повезла отпрыска покорять столицы, вернее, принимать их капитуляцию...

Спустя много лет, приобретя мировую известность, уже не Митенька, но Дмитрий Иванович Менделеев напишет: «Вы заставили научиться труду и видеть в нём одном всему опору, Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее Ваше дело...» Это было обращение к давно ушедшей матери — она скончалась через несколько недель после зачисления сына студентом Главного педагогического института в Петербурге.

Мать умерла со спокойным сердцем, но пока все было отнюдь не так хорошо, как ей бы хотелось. Не слишком крепкий здоровьем Митенька в неблагоприятном влажном петербургском климате стал себя чувствовать совсем неважно, теперь у него все чаще и чаще горлом шла кровь. Воспоследствовал жестокий диагноз: последняя степень чахотки. И опять про него говорили (на этот раз уже не старухи-сплетницы, а самые что ни на есть специалисты-эскулапы): рано уйдет, ничего не успеет сделать.

Биографы пересказывают на страницах своих монографий следующий случай: «Он лежал в клинике педагогического института, где учился, когда однажды во время обхода главный лекарь, думая, что Менделеев уснул, сказал директору: „Ну этот-то уже не поднимется...“ А „этот“, услышав свой приговор, сел на кровати, достал тетради и тут же погрузился в записи с лекциями». Учеба тогда была его панацеей.

Много позже Менделеев писал: «Я сам обязан Главному педагогическому институту всем своим развитием. После первого же года вступления в него со мной приключилось кровохарканье, которое продолжалось и во все остальное время моего там пребывания. Будь я тогда стипендиатом или вообще приходящим слушателем, я бы лишен был всякой возможности удовлетворять возбужденную жажду знаний, а там все было под рукой, начиная от лекций и товарищей до библиотеки и лаборатории, время и силы не терялись на хождение в погоду, ни на заботы об обеде, платье и тому подобное».

Право выбора

По окончании института, во время выпускных экзаменов, Менделеев уровнем своей подготовки поразил многочисленных почетных гостей. И, в особенности, признанного мэтра, известного специалиста по органической химии академика Юлия Фрицше.

«Присутствовав при экзамене в Главном педагогическом институте, — писал академик директору института Давыдову, — я с удовольствием слушал объяснение вопросам химии студента Менделеева. Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет знанием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю сообщить вам об этом свое личное мнение и покорнейше просить ваше пр-во содействовать с вашей стороны тому, чтобы г-ну Менделееву при определении на службу была предоставлена возможность далее усовершенствоваться в химии».

Содействие, конечно же, было оказано — Давыдов выхлопотал разрешение, чтобы нескольких «отличнейших» выпускников (в том числе и удостоенного золотой медали Менделеева) оставить при институте еще на один год «для усовершенствования в науках и приготовления к магистерскому экзамену».

Но талантливый студент «с легкой руки» врачей серьезно опасался за свое здоровье и потому от лестного предложения отказался. Он твердо решил: нужно ехать служить на юг. И такая перспектива была вполне реальна. В праве выбора ему никто не отказывал. Свой выбор Дмитрий остановил на 2-й Одесской гимназии, поскольку знал, что там же, в Одессе, находится знаменитый Решельевский лицей, где ему, безусловно, предоставят возможность спокойно приготовиться к экзамену на степень магистра.

Однако все случилось не так, как планировал Менделеев, а гораздо лучше.

Воля случая

Правда, в справедливости поговорки «что ни делается — все к лучшему», молодой человек убедился несколько позже. По факту ошибка делопроизводителя Министерства народного просвещения, перепутавшего бумаги и предписавшего Менделееву ехать в прифронтовой Симферополь, вызвала у перспективного специалиста бурю возмущения. «Я и теперь не из смирных, — вспоминал он много лет спустя, — а тогда и совсем был кипяток». Он незамедлительно отправился в министерство и наговорил дерзостей директору департамента. Дошло до того что Менделеева, а вместе с ним и Давыдова вызвал сам министр народного просвещения Авраам Норов.

В биографии Менделеева, вышедшей в серии ЖЗЛ (автор Герман Смирнов) описывается, как был разрешен данный конфликт. Мол, министр, участник Бородинского сражения, знаток восточных языков, поэт, известный открытым грубоватым характером и тем, что всех называл на «ты», сначала наказал «зачинщиков скандала» Менделеева и Давыдова, заставив просидеть в приемной в ожидании четыре часа, а потом стал их мирить. В итоге стороны расцеловались и помирились. Но положения дел это не изменило. Поездка в Симферополь продолжала висеть над Менделеевым дамокловым мечом. В «захолустье», согласно данной когда-то подписке, Дмитрий Иванович должен был прослужить старшим учителем естественных наук долгие восемь лет. Это было смерти подобно...

Город, в котором не умирают

В предчувствии скорого конца своей карьеры и жизни Менделеев стал приводить дела в порядок — писал письма, отдавал последние распоряжения друзьям... И, конечно же, посетил врача, самого лучшего из возможных, потому как чувствовал: «пациент скорее мертв, чем жив».

Однако петербургское светило, лейб-медик Здекауер, прославившийся впоследствии тем, что стал главным учредителем Русского общества народного здравия, простукав и прослушав умирающего, не выявил у него «ничего такого», точного диагноза не поставил, но, что главное, чахотку тоже не подтвердил. И первым, из длинной череды знакомых Менделеева, порадовался, что тот едет не куда-нибудь, а в Симферополь. Ведь «где-то там, в плавящемся в огне войны Крыму» находится прославленный хирург Пирогов...