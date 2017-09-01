Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Море по заоблачному тарифу
Великое переселение откладывается
Табу на бензиновые машины
Возможное место будущей трагедии
Правильные шаги
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектНеизвестный Крым

Кольца: железные и легендарные, или Как мы столкнулись с легендой в селе Айвовом

Классическое причальное кольцо

Среди множества крымских свидетельств о следах грандиозного потопа, превратившего некогда эту территорию в острова, которыми стали, например, вершины нынешних гор, есть упоминания о железных кольцах, вделанных в скальные обрывы якобы для того, чтобы люди к ним могли привязывать лодки в те времена, когда вокруг была вода...

Окрестности села Айвовое

Ориентиры для поиска

Еще пару столетий назад об этих железных кольцах исследователи Крыма и путешественники по полуострову не только упоминали, ссылаясь на соответствующие предания местного населения, но и видели своими собственными глазами. Считается, что к настоящему моменту такие кольца в силу разных обстоятельств исчезли и стали не более чем очередной легендой. Учёные не воспринимают их всерьёз.

И каково же было наше удивление, когда мы получили сообщение от одного коренного крымчанина, уверявшего, что какие-то железные кольца, вполне подходящие под описание тех, древних, всё-таки сохранились на обрывах в районе села Айвовое, что недалеко от Качи. Наш информатор говорил, что видел их там последний раз в конце 80-х годов прошлого века, но с тех пор в том районе не бывал, и не знает в каком они нынче состоянии. Обнаружение легендарных колец, конечно, событие не рядовое, поэтому мы сразу же отправились на их поиски. Тем более что и местность соответствовала описаниям из старинных дневников некоторых очевидцев загадочных железных колец на скалах, и ориентиры для более-менее точного поиска у нас имелись...

Имеющиеся свидетельства

Здесь стоит упомянуть непосредственно об имеющихся у нас свидетельствах. О странных кольцах, вделанных в скалы, упоминали многие просвещённые люди, оказывавшиеся в Крыму прежде. Причём, как задолго до присоединения полуострова к России в 18 веке, так и после этого. То есть мы имеем свидетельства, широко разбросанные и по времени, и по обстоятельствам обнаружения, и по степени образованности сообщивших.

Приводить их все долго, достаточно сказать, что они очень схожи и ясно говорят одно — железные кольца были, и местное население не сомневалось, что это — наследие эпохи грандиозного потопа, превратившего долины в водоёмы, поэтому людям и понадобилось делать в скалах некое подобие причальных стенок.

Впрочем, мы приведём одно, очень яркое и характерное описание, которое дали Григорий Караулов в своем труде «Крымские пещерные города и крипты», и Мария Сосногорова в своём «Путеводителе по Крыму» — оба издания вышли в свет в конце позапрошлого века.

«Я сама, — уверяет Сосногорова, — собственными глазами видела эти кольца в 1836 году... При посещении нашем Мангуп-Кале и Чуфут-Кале проводники-татары спускались по бокам скал, цепляясь за кустарники, и указывали нам на довольно большие заржавленные железные кольца...»

Однако, возникает резонный вопрос: если эти кольца, действительно связаны с потопом, то как железо могло сохраниться столь длительное время? Ведь материал колец за весь этот огромный период неминуемо должен был разрушиться! Но в этом случае можно вспомнить и о том, что исследователи предполагают в этих кольцах на скалах не утилитарное назначение, а сакральный смысл. Некую традицию памятных знаков, символов, сохранившуюся в определённом регионе. То есть, те кольца, которые появились здесь в первые времена после потопа, давно исчезли, разрушились, отвалились, но на их месте жители этих мест, желая сохранять жизнь уникальной традиции, закрепили новые кольца. Их можно рассматривать, как смутное воспоминание о прежних событиях и испытаниях. И это продолжалось до того времени, пока традиция не растворилась в новых реалиях и новых народах. И старинные предания, обычаи, возникшие когда-то на обломках мироздания, уничтоженного потопом, стали лишь легендами...

P. S. Увы, ни в самом Айвовом, ни в его окрестностях искомых объектов мы не обнаружили. Хотя исследовали все возможные подходящие локации и собирали соответствующую информацию у местных жителей. Те только руками разводили, мол, слышали что-то когда-то... Но конкретики никакой.

Некоторые вспоминали о том, что им о неких железных кольцах рассказывали знакомые. Но где именно они находятся люди сообщить не могли. Кое-кто вообще предполагал, что речь может идти о предметах времён Великой Отечественной войны. Так что же? Действительно мы столкнулись просто с очередной из местных легенд, или же кольца были, но их, к примеру, спилили некоторое время назад какие-нибудь местные маргиналы?

Игорь ШИЛОВ
Фото И. Шилов, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 133 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:22

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Сентябрь 2017 (17)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru