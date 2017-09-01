Кольца: железные и легендарные, или Как мы столкнулись с легендой в селе Айвовом

Среди множества крымских свидетельств о следах грандиозного потопа, превратившего некогда эту территорию в острова, которыми стали, например, вершины нынешних гор, есть упоминания о железных кольцах, вделанных в скальные обрывы якобы для того, чтобы люди к ним могли привязывать лодки в те времена, когда вокруг была вода...

Ориентиры для поиска

Еще пару столетий назад об этих железных кольцах исследователи Крыма и путешественники по полуострову не только упоминали, ссылаясь на соответствующие предания местного населения, но и видели своими собственными глазами. Считается, что к настоящему моменту такие кольца в силу разных обстоятельств исчезли и стали не более чем очередной легендой. Учёные не воспринимают их всерьёз.

И каково же было наше удивление, когда мы получили сообщение от одного коренного крымчанина, уверявшего, что какие-то железные кольца, вполне подходящие под описание тех, древних, всё-таки сохранились на обрывах в районе села Айвовое, что недалеко от Качи. Наш информатор говорил, что видел их там последний раз в конце 80-х годов прошлого века, но с тех пор в том районе не бывал, и не знает в каком они нынче состоянии. Обнаружение легендарных колец, конечно, событие не рядовое, поэтому мы сразу же отправились на их поиски. Тем более что и местность соответствовала описаниям из старинных дневников некоторых очевидцев загадочных железных колец на скалах, и ориентиры для более-менее точного поиска у нас имелись...

Имеющиеся свидетельства

Здесь стоит упомянуть непосредственно об имеющихся у нас свидетельствах. О странных кольцах, вделанных в скалы, упоминали многие просвещённые люди, оказывавшиеся в Крыму прежде. Причём, как задолго до присоединения полуострова к России в 18 веке, так и после этого. То есть мы имеем свидетельства, широко разбросанные и по времени, и по обстоятельствам обнаружения, и по степени образованности сообщивших.

Приводить их все долго, достаточно сказать, что они очень схожи и ясно говорят одно — железные кольца были, и местное население не сомневалось, что это — наследие эпохи грандиозного потопа, превратившего долины в водоёмы, поэтому людям и понадобилось делать в скалах некое подобие причальных стенок.

Впрочем, мы приведём одно, очень яркое и характерное описание, которое дали Григорий Караулов в своем труде «Крымские пещерные города и крипты», и Мария Сосногорова в своём «Путеводителе по Крыму» — оба издания вышли в свет в конце позапрошлого века.

«Я сама, — уверяет Сосногорова, — собственными глазами видела эти кольца в 1836 году... При посещении нашем Мангуп-Кале и Чуфут-Кале проводники-татары спускались по бокам скал, цепляясь за кустарники, и указывали нам на довольно большие заржавленные железные кольца...»

Однако, возникает резонный вопрос: если эти кольца, действительно связаны с потопом, то как железо могло сохраниться столь длительное время? Ведь материал колец за весь этот огромный период неминуемо должен был разрушиться! Но в этом случае можно вспомнить и о том, что исследователи предполагают в этих кольцах на скалах не утилитарное назначение, а сакральный смысл. Некую традицию памятных знаков, символов, сохранившуюся в определённом регионе. То есть, те кольца, которые появились здесь в первые времена после потопа, давно исчезли, разрушились, отвалились, но на их месте жители этих мест, желая сохранять жизнь уникальной традиции, закрепили новые кольца. Их можно рассматривать, как смутное воспоминание о прежних событиях и испытаниях. И это продолжалось до того времени, пока традиция не растворилась в новых реалиях и новых народах. И старинные предания, обычаи, возникшие когда-то на обломках мироздания, уничтоженного потопом, стали лишь легендами...

P. S. Увы, ни в самом Айвовом, ни в его окрестностях искомых объектов мы не обнаружили. Хотя исследовали все возможные подходящие локации и собирали соответствующую информацию у местных жителей. Те только руками разводили, мол, слышали что-то когда-то... Но конкретики никакой.

Некоторые вспоминали о том, что им о неких железных кольцах рассказывали знакомые. Но где именно они находятся люди сообщить не могли. Кое-кто вообще предполагал, что речь может идти о предметах времён Великой Отечественной войны. Так что же? Действительно мы столкнулись просто с очередной из местных легенд, или же кольца были, но их, к примеру, спилили некоторое время назад какие-нибудь местные маргиналы?