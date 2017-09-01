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СоциумПотребитель

Мальчики налево, девочки направо

Все больше педагогов и родителей говорят о преимуществах раздельного обучения детей разных полов

Сегодня систему российского образования не критикует только ленивый. Звучат как рациональные предложения по созданию комфортной среды для получающих базовые знания детей и подростков обоих полов, так и убийственно безапелляционное: «Школа превратилась в мясорубку, перемалывающую детей на социальный фарш, из которое уже не вычленить ни мужской, ни женский ингредиенты».

Сто лет вместе

До 1918 года обучение детей было преимущественно раздельным. Господствовал образовательный принцип — будущие мужчины и женщины нуждаются в разных знаниях для продуктивного взаимодействия с социумом.

Будущих хранительниц очага готовили к замужеству и материнству. Помимо изучения иностранных языков и уроков словесности, девушки занимались рукоделием, танцами и домоводством. Считалось, что у женщин возникают затруднения с точными и техническими науками, так что надобности в их изучении никто не видел.

Юношам предлагали более широкий круг дисциплин, в соответствии с их способностями. Ко всему прочему, они получали возможность продолжить образование в зависимости от интересов и способностей, чтобы в дальнейшем обеспечить себе карьерный рост и быть конкурентоспособными.

С «неравноправием полов» покончили одним махом — 31 мая 1918 года вышло постановление «О введении обязательного совместного обучения», подписанное комиссаром просвещения Луначарским.

Равнение на прошлое?

В 30-е годы многим, в том числе и новой власти во главе со Сталиным, стали заметны негативные последствия «бесполого» обучения. На самом высоком уровне заговорили о дефиците сильных духом, мужественных и волевых юношей при призыве в армию. И Сталин попытался вернуть школу к прежней модели. Основополагающим в женском образовании стал образ матери, в мужском — защитника Отечества. Вместе с тем, ожидалось, что и мальчики, и девочки будут одинаково добросовестно трудиться на благо страны. В женских школах будущие «матери-труженицы» изучали педагогику, рукоделие и стенографию, а будущие «отцы-труженики» — допризывную и физическую подготовку. Однако такой порядок обучения существовал лишь до тех пор, пока был жив Сталин. В 1954 году мальчиков и девочек вновь смешали в общие классы по календарному возрасту.

Всех поделить!

Обсуждать вопрос о раздельном обучении в школах начали примерно четверть века назад. Среди педагогов-новаторов Амонашвили, Шаталова, Щетинин, Базарный. В своё время именно академик Базарный создал в подмосковном Сергиевом Посаде лабораторию физиолого-здравоохранительных проблем образования. Проведя многочисленные социологические исследования, Базарный пришёл к выводу: «школа в том виде, в каком она сейчас существует, вредна здоровью детей». Изменить ситуацию, по мнению педагога-новатора, можно только разделив классы по половому признаку. Владимир Базарный приводит следующие доводы в защиту своей методики: «Девочки в начале обучения на 2-3 года духовно и физически опережают по своему развитию мальчиков. Исследования выявили, что если мальчики оказываются окруженными более сильными девочками, то у одних мальчиков формируются женские черты характера, у других складывается комплекс невротического неудачника».

Нужные знания

На факт, что биологическое развитие мальчиков и девочек происходит в разное время, опираются и другие отечественные апологеты раздельного обучения (В.А. Геодакян, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман и другие). По их мнению, когда мальчики учатся отдельно от девочек, педагоги могут выработать специфические приемы, которые будут наиболее эффективны с каждым полом в отдельности, и, следовательно, результаты успеваемости будут выше.

В классе девочек учитель вместе с ними разбирает алгоритм выполнения задания, постепенно учит действовать самостоятельно, подготавливая к поиску собственных решении нетиповых заданий.

В классе мальчиков учитель включает детей в задания, требующие сообразительности и быстроты реакции, подводит к открытию принципа решения, не отвергая ошибок и предположений.

При однополом обучении учителя отмечают снижение физической агрессии у мальчиков: они легче «договариваются» при разрешении возникающих конфликтов, не возникает необходимости «демонстрации» перед девочками своей физической силы.

В гомогенном классе учителя так же отмечают более высокий уровень самооценки и мотивации достижения успеха. Ребёнок больше верит в собственные силы, снижается страх негативной оценки и насмешек со стороны противоположного пола.

Евгения ПРИЙМАК
Фото News.karpaty.rocks, Fashionbookkids.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 445 от 1 сентября 2017 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:46

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