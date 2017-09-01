Замы тоже уходят

Кадровые перемены и новая расстановка административных сил в городах

Вслед за уходами глав администраций и горсоветов в нескольких регионах полуострова, начались процессы переформатирования власти на местах. Как они проходят, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

В Феодосии

Неделю назад Феодосийский городской совет удовлетворил заявление главы администрации Станислава Крысина об отставке, а также согласовал отставку председателя горсовета Светланы Гевчук. И если с креслом председателя феодосийского горсовета ситуация ясна — новым председателем назначен Владимир Титаренко — то с должностью главы администрации города — интрига. Сейчас и. о. главы администрации города до проведения конкурса на замещение вакантной должности назначен заместитель главы администрации Сергей Фомич. Датой проведения конкурса определено 4 октября. Также неизвестно пока кто займёт вакантные должности замов главы местной администрации, ведь трое из пяти заместителей прежнего главы покинули занимаемые должности. «Первый замглавы администрации города Матвей Соломатин покинул должность по окончании срока трудового договора, двое замов — Роман Устинов и Сергей Верба — написали заявления об увольнении по соглашению сторон. На сегодняшний день единственным заместителем главы администрации Феодосии остаётся только Игорь Гончаренко», — констатировали в пресс-службе администрации.

Что же касается Сергея Фомича, решение о продолжении договора с ним в должности заместителя главы администрации будет принимать вновь назначенный глава администрации, в случае если эту должность не займёт сам Фомич. А пока что он активно включился в работу. Приоритетными направлениями совместной работы администрации и городского совета в ближайший месяц станут планирование трёхлетнего бюджета, подготовка к отопительному сезону, уборка и благоустройство городских территорий, а также освоение средств в рамках федеральных целевых программ.

Сергей Фомич, и. о. главы администрации Феодосии:

«У нас впереди тяжелый месяц. Несмотря на все изменения, прошу собраться. Нам до октября необходимо подготовить бюджет на три года. У нас идёт подготовка к отопительному сезону, ещё не окончен курортный сезон. Также нам необходимо подстегнуть работу городского хозяйства по поводу благоустройства города и обратить внимание на освоение бюджетов в рамках программ ФЦП».

Он добавил, что качественно выполнить поставленные задачи возможно только совместными усилиями администрации и городского совета Феодосии.

«Это мы можем сделать только за счет усиления исполнительной дисциплины и только сообща. Работать будем совместно с депутатским корпусом, поскольку депутаты как представители народа лучше знают проблемы на местах. До пятницы попрошу Владимира Валентиновича Титаренко (глава Феодосийского муниципального округа) поручить депутатам на округах собрать всю необходимую информацию по тем вопросам, которые требуют немедленного решения, для того, чтобы в пятницу мы могли провести собрание с депутатским корпусом и наметить пути решения вопросов», — заключил чиновник.

В свою очередь вновь назначенный глава Феодосийского муниципального округа Владимир Титаренко также заявил о прекращении разногласий между представительной и исполнительной властью в Феодосии и подчеркнул, что дальнейшая работа будет проводится сообща.

Владимир Титаренко, глава Феодосийского муниципального округа:

«В контексте тех событий, которые произошли у нас в связи с кадровыми изменениями, мне хотелось бы сказать следующее: изменения произошли не просто так. У меня глубокая просьба: пересмотреть подходы к работе, к жителям округа и города. С сегодняшнего дня все политические внутренние разногласия прекращены. Убедительная просьба всем структурным подразделениям администрации Феодосии: вплотную работать с Феодосийским городским советом, с депутатами. Убеждён, что общими усилиями мы наведем порядок в нашем родном городе».

В Симферополе

После отставки главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева и его двух заместителей, его обязанности сейчас исполняет Галина Александрова, которая на днях перераспределила обязанности между своими замами. «Сергей Круцюк дополнительно будет курировать деятельность департамента развития муниципальной собственности и управления административных органов. Кирилл Скороходов будет координировать работу управления торговли и бытового обслуживания населения, управления наружной рекламы и управления муниципального контроля. Полномочия Расима Умерова дополнены вопросами в области культуры и культурного наследия, молодёжи, спорта и туризма, также заместитель главы будет курировать деятельность управления образования и департамента по делам детей», — уточнено в сообщении пресс-службы горадминистрации.

По словам самой Александровой, этот шаг был необходим для беспрепятственной работы всех городских служб. «Несмотря на изменения в кадровом составе администрации, мы продолжаем работу в штатном режиме. Перераспределение обязанностей между заместителями главы позволит избежать проблемных вопросов в служебной деятельности», — заключила и. о. главы администрации.

В Ялте

Продолжаются перемены и в составе руководства Ялты. На днях произошла еще одна отставка — заявление написал заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк. «Действительно, написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — подтвердил он, но причин этого шага объяснять не стал. На своем посту Паюк курировал сферу торговли, межнациональных отношений, борьбы с коррупцией, гражданской обороны, профилактики правонарушений, юридические вопросы, работу архива и ряд других. В исполнительный комитет Ялтинского горсовета он пришел в 2002 году — трудился, в частности, в должности заведующего отделом по защите прав потребителей, заведующего отделом по претензионно-исковой работе, а затем начальника юридического отдела. В январе 2013 года был назначен на должность заместителя ялтинского городского головы — управляющего делами исполнительного комитета Ялтинского горсовета.

Теперь же, Иван Паюк стал четвертым заместителем главы администрации, покинувшим свой пост после увольнения прежнего главы администрации Андрея Ростенко. До него с аналогичных должностей добровольно ушли Антон Тихомиров, Татьяна Кухтеева и Александр Новосад. В распоряжении первого заместителя главы администрации Ялты — временно исполняющего полномочия главы администрации Елены Сотниковой в настоящее время остаются три заместителя — Владимир Блажнов, Елена Переверзева и Станислав Шапортов.