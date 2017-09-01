Деньги любят тишину

Крымчане не смогут получить вклады Сбербанка СССР?

Почему крымчанам отказывают в получении компенсации вкладов Сбербанка и Госстраха СССР? Причиной является отсутствие Федерального закона или несговорчивость соседнего государства?

Последний шанс

Вкладчики Cбербанка и Госстраха СССР обратились в «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой о помощи, так как ни одно ведомство не может дать обнадёживающий ответ — то есть что их кровно нажитые деньги вернутся. В основном люди пенсионного возраста (многим уже за 80 лет) создали свою организацию с оригинальным названием — «Общество обворованных вкладчиков Сбербанка и Госстраха СССР» и теперь вместе борются за свои права.

В. Грищенко, секретарь общественного комитета:

«Все наши обращения к руководству республики переадресовывают в минимущества, а оттуда всегда одна отписка: ждите. А нам, тем, кому уже за 80 лет, ждать нет времени, нужно потихоньку собираться на кладбище».

Вне закона

Обращения членов общества дошли даже до Администрации президента, где обманутым вкладчикам дали вполне логичный и оправданный, но не утешающий ответ.

Т. Овчинникова, главный советник департамента письменных обращений граждан и организаций Администрации президента России:

«Федеральный закон „О восстановлении и защите сбережений граждан“ определяет круг лиц, на которых распространяется его действие исходя из критерия гражданства по состоянию на день вступления ФЗ в силу, то есть 12 мая 1995 года, а также признака территориальной принадлежности денежных сбережений, в связи с чем его действие не распространяется на вклады, помещённые в период до 20 июня 1991 года в отделения Сбербанка СССР на территории Украины и вклады (взносы) по договорам государственного страхования, заключённым на территории Украины до 1 января 1992 года».

То есть получается, что крымчане оказались вне данного Федерального закона, защищающего россиян и их былые сбережения. Если следовать названному закону по территориальной принадлежности и критериям гражданства, эти вклады должна возмещать Украина, что она, по понятным причинам, делать не намерена.

Также логично инициировать ратификацию нового закона, который бы позволил крымчанам вернуть свои вклады, но также логично утверждать, что одна страна не обязана выплачивать долги другой, особенно с учётом того, что вкладчики на момент возникновения долговых обязательств были гражданами страны-должника.

О проблеме знают

Иногда возникают моменты, когда проблема может решиться на высшем уровне, но хуже, когда интересы простых граждан сталкиваются с большой международной политикой.

Сергей Трофимов, председатель комитета по законодательству Государственного совета РК:

«Данный Федеральный закон распространяется на лиц, имеющих гражданство Российской Федерации до вступления в силу закона — 12 мая 1995 года. Россия рассчиталась с вкладчиками Сбербанка СССР. Если говорить о бывших гражданах Украины, то с ними должна была рассчитываться Украина. Там вклады тоже возмещались, но не в перерасчёте полной стоимости вклада, а в размере тысячи гривен. Для того чтобы реализовать возможность возмещения вкладов крымчанам, необходимо провести систематизацию — то есть выявить всех претендентов на возмещение».

При этом средства на компенсацию вкладов, согласно законодательству, в федеральном бюджете предусмотрены.

С объяснениями уполномоченных лиц не поспоришь, но ждать, когда украинские чиновники дадут добро на передачу информации о вкладчиках, бесполезно. И всё-таки другого варианта пока не нашли, вопрос в разработке.

Тем не менее как не согласиться с тем, что крымчане-вкладчики Сбербанка СССР были обмануты дважды: сначала в связи с распадом Страны Советов, а потом из-за политики и истерии властей Украины.

Сергей Трофимов:

«Мы уже направляли предложение в Правительство Российской Федерации. Для возмещения вкладов крымчан необходимо, во-первых, узнать, насколько серьёзная ситуация — скольким людям необходима компенсация. Во-вторых, финансирование. Если будем знать масштабы бедствия, подсчитаем необходимую сумму. Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик защищал инициативу и подавал законопроект в высший законодательный орган государства. Проблема в том, что узнать точное число и данные вкладчиков мы можем только в Ощадбанке Украины, а они не хотят давать информацию. Но в Госдуме о проблеме знают и ищут возможные пути решения».

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик разработал законопроект, в котором предлагается выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам жителям двух новых субъектов России — Республики Крым и города Севастополя. Документ уже проходит оценку профильным экспертным советом нижней палаты парламента и правительством. Предлагаемые поправки призваны поддержать крымчан, находящихся «в непростом социальном положении».

Он предложил внести изменения в законы «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» и «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации».

Кажется возможным вариант получения компенсации в случае подтверждения наличия сберкнижки в отделении Сбербанка или другого государственного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет. В случаях, когда сберкнижка утеряна, — сложнее, ведь тогда единственным доказательством может послужить только информация, которую отказывается предоставлять Украина. В поданном на рассмотрение законопроекте отмечается, что, по предварительному анализу, материальный и моральный ущерб вследствие инфляционного обесценивания денег, переданных государству до реформ, понесли более одного миллиона жителей полуострова. То есть масштабы проблемы более чем существенны.