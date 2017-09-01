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Республика. Темпы роста

Социально-экономическое положение Крыма в январе — июле 2017 года

Крымстат и мининформ Крыма опубликовали статистические данные социально-экономического положения полуострова на основе информации, обработанной за период с января по июль этого года. Это тот случай, когда цифры и лучше, и красноречивее описывают происходящее сейчас на полуострове, его удачи и проблемы. Его реальную и такую разную жизнь.

Промышленное производство

В январе — июле 2017 года индекс промышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 105,6%, в том числе в добывающей промышленности — 105,7%, обрабатывающей — 118,9%, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха — 88,0%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 121,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в январе — июле 2017 года составил на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 5387,8 млн рублей, обрабатывающих производствах — 37887,0 млн рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха — 19229,5 млн рублей, по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 3141,4 млн рублей.

Сельское хозяйство

За этот период в отрасли сельского хозяйства объемы производства по сравнению с январем — июлем 2016 года сократились на 3,4%.

Согласно расчетам, в сельскохозяйственных организациях на 1 августа 2017 года зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 269,5 тыс. гектаров (на 9,2% больше, чем на 1 августа 2016 года), что составляет 89,8% всех посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Сельскохозяйственными организациями республики намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 843,1 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе), или 113,3% к соответствующему уровню предыдущего года, овощей открытого и закрытого грунта собрано 4,7 тыс. тонн (127,6% к соответствующему уровню прошлого года).

В январе — июле 2017 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 78,4 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 7,4% меньше, чем в январе — июле 2016 г. Общий объем произведенного молока составил 141,8 тыс. тонн (на 1,3% меньше). Сократился общий объем производства яиц (на 6,4%), с начала года их получено 286,4 млн штук.

По состоянию на конец июля 2017 года численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляла 111,2 тыс. голов (93,7% к концу июля 2016 года), в том числе коров — 57,9 тыс. голов (92,5%). Общая численность поголовья свиней составила 131,1 тыс. голов (83,7% к концу июля 2016 года), овец и коз — 205,6 тыс. голов (91,6%). Общее поголовье птицы всех видов (9321,5 тыс. голов) по сравнению с июлем 2016 года сократилось на 0,7%.

Транспорт

По данным оперативной отчетности, в январе — июле автомобильным транспортом крупных и средних организаций Республики Крым перевезено 1738,7 тыс. тонн грузов и выполнено 56076,1 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 3,3% и 1,2% больше, чем в январе — июле 2016 года.

За январь — июль 2017 года услугами автомобильного транспорта общего пользования (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями), по оперативным данным, воспользовались 71550,1 тыс. пассажиров, что на 31,1% больше, чем за январь — июль 2016 года. Пассажирооборот по сравнению с январем — июлем 2016-го увеличился на 2,0%.

Торговля

Оборот розничной торговли на 81,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля продажи товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 18,8%.

В январе — июне 2017 года убыточно работали 43,3% предприятий. Сумма убытков по сравнению с январем — июнем 2016 года уменьшилась на 10,6% и составила 4463,8 млн руб. Значительные объемы убытков допустили предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания (24,9% от общей суммы убытков по республике) и предприятия промышленности, транспортировки и хранения (20,9% и 15,7%).

Занятость и безработица

Как сообщает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр занятости населения», численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете, на конец июля составила 5206 человек. Численность безработных составила 4111 человек — на 9,5% меньше по сравнению с июнем текущего года.

Демография

Численность постоянного населения республики на 1 июля 2017 года составила 1913,5 тыс. человек. В десяти регионах Крыма зафиксирован общий прирост населения. За январь — июнь 2017 года в республике родилось 9810 человек, умерло 14 323 человека. Естественная убыль населения по сравнению с январем — июнем 2016 года увеличилась на 470 человек, или на 11,6%. Основными причинами смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения — 63,5% всех умерших.

В органах ЗАГС в январе — июне 2017 года зарегистрирован 5301 брак, количество разводов составило 3110.

За январь — июнь 2017 года число прибывших по всем потокам миграции составило 19 895 человек, число выбывших — 14 008 человек. В 18 регионах республики зафиксирован миграционный прирост населения.

Среди прибывших в Республику Крым в течение января — июня 2017 года мигранты из регионов России составили 60,8%, 36,8% — из стран СНГ и 2,4% — из других стран. Среди выбывших из Республики Крым 91,1% выехали в регионы России, 6,8% — в страны СНГ и 2,1% — в другие страны.

Жилищное строительство

В январе — июле введено в эксплуатацию 101 тыс. кв. м общей жилой площади. Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь — июль 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016-го уменьшился на 13,6%. За счет средств федерального бюджета построено 3,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено 30,5 тыс. кв. м общей площади. На городские округа Симферополь, Евпатория и Ялта приходится 76,5% общей площади жилых домов, построенных в республике. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе — июле 2017 года предприятиями и организациями республики составил 9000,0 млн рублей, или 380,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Предприятиями двух регионов республики выполнено 36,5% общего объема строительства (городские округа Керчь и Евпатория), строителями столицы республики — 61,5%.

Заработная плата

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций РК в июне составила 30 577 руб. По сравнению с маем 2017 года размер заработной платы увеличился на 16,2%.

К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности и сферы образования, а среди промышленных видов деятельности — предприятия по добыче полезных ископаемых, по производству лекарственных средств и материалов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике РК в полтора раза.

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату на 1 августа 2017 года, составило 2002 человека. Каждому из работников не выплачено в среднем 35 808 руб.

Игорь ШИЛОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:59

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