Потерявшиеся в бюрократии

Жильцы общежития требуют смены собственника и мечтают о приватизации

Передача крымских общежитий в муниципальную собственность проходит тяжело и медленно. Один из примеров неотрегулированности процесса — здание на ул. 2-й Гвардейской Армии, 3, находящееся в управлении ГУП РК «Крымтроллейбус».

Собака на сене

Общежитие на улице 2-й Гвардейской Армии заселили сотрудниками Крымтроллейбуса официально — на основании ордеров и согласования с профсоюзной организацией предприятия. В 2003 году общежитие получило статус семейного, и это полностью соответствовало действительности — тут жили и живут целыми семьями, вырастили уже не одно поколение детей. По сути, семьи составляют около семидесяти процентов от общего количества постоянно проживающих в общежитии. При этом 30 процентов бессемейных проживающих пользуются койко-местами.

Галина Кипень, проживает в общежитии:

«Хотя наш жилой дом имеет статус общежития и у нас сохраняется секционная система, но фактически он таковым уже не является. С 2003 года здесь ликвидированы все оборудованные места общего пользования — учебные комнаты, красные уголки, бытовки, сушилки и так далее. Кроме того, мы сами несём все расходы, связанные с ремонтом как внутренней отделки помещений, так и сантехнического оборудования, то есть меняем электрическую проводку, трубы, ремонтируем канализацию, обновляем полы и даже оконные рамы».

При этом материальные затраты на ремонт, уточняют проживающие в общежитии люди, руководством предприятия не возмещаются и квартирная плата для жильцов не пересчитывается.

Стоит отметить, что ещё до перехода Крыма в состав Российской Федерации «троллейбусное» общежитие готовили к передаче в собственность города с дальнейшей приватизацией. При этом предполагалось, что несемейных жильцов, использующих койко-места, переселят в другие помещения — например, в административное здание 1-го парка, где даже успели оборудовать для них комнаты.

Галина Кипень:

«Даже по украинскому законодательству общежития должны были вернуть в городскую собственность. Этого требовала общегосударственная целевая программа передачи общежитий в собственность территориальных общин, принятая на Украине в 2012 году. Теперь же передачи в муниципалитет требуют уже российские законы!»

Действительно, передать все крымские общежития в муниципальную собственность должны были ещё до конца 2014 года. У того же Крымтроллейбуса до этого было три общежития, два из которых ещё при Украине отдали городу — это здания на улице Бородина и на улице Залесской. Сейчас они находятся в управлении МУП «Авангард», а комнаты там уже приватизированы. А вот третьему общежитию не повезло — передать его не успели.

Галина Кипень:

«Нас должны быть передать как раз в марте 2014 года, уже готовились документы для этого. Холостяков должны были переселить, а все семьи должны были остаться. Все были уверены, что это решённый вопрос».

Интересно, что предприятие сейчас выступает в своеобразной роли «собаки на сене»: отдавать городу общежитие оно не хочет, но и денег на содержание объекта у него нет, ведь общеизвестно, что Крымтроллейбус уже много лет является убыточным.

Как говорят жильцы, требующие сменить собственника, на предприятии, дескать, попытались их припугнуть. "Руководство ГУП обещало силой вышвыривать на улицу, но дальше угроз дело не пошло, что вполне объяснимо — такие действия законными назвать никак нельзя«, — говорят люди.

А воз и ныне там...

По сути, Крытроллейбус сейчас напрямую нарушает поручение Сергея Аксёнова, о котором говорится в письме от 21 октября 2016 года, подписанном заместителем главы администрации Симферополя Сергеем Круцюком. Так, ещё в сентябре прошлого года глава республики поручил Министерству имущественных и земельных отношений РК завершить передачу этого общежития в срок до 1 декабря 2016 года. С этого момента прошёл год, однако ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Жильцам же никто не смог объяснить, почему решение главы республики не исполняется. Более того, после их обращения в начале декабря прошлого года на горячую линию председателя Совета министров Крыма на имя Галины Кипень поступил ответ от начальника департамента муниципального имущества Инны Смаль (в настоящее время — руководитель департамента развития муниципальной собственности). В письме чиновница сообщила, что порядок передачи общежитий из государственной собственности в муниципальную «предусматривает согласие Государственного совета Республики Крым и принятие Советом министров Республики Крым соответствующего решения». При этом, по её словам, необходимые для такой передачи документы в адрес администрации города не поступали.

В администрации вообще заявляют, что этот вопрос находится вне их компетенции.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Симферополя:

«Это собственность Республики Крым, поэтому вопрос не к нам. Мы можем только принять и эксплуатировать, но мы не участвуем в процессе передачи».

На предприятии «Крымтроллейбус», в свою очередь, сказали, что никакого поручения Сергея Аксёнова по этому поводу не было.

Сергей Игуменов, главный инженер ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Такого поручения Сергея Аксёнова о передаче нашего ведомственного общежития городу не было. Кто-то даёт недостоверную информацию».

При этом главный инженер подчеркнул, что предприятие не собирается отдавать здание в собственность муниципалитета.

Сергей Игуменов:

«Это общежитие принадлежит Крымтроллейбусу. Оно ведомственное, таким и останется. А что касается людей — для начала нужно узнать, как они вообще туда попали!»

Собеседник отметил, что ГУП необходимо это здание для поселения вновь принятых на работу водителей.

Сергей Игуменов:

«Сейчас у нас новый набор сотрудников. Когда водители закончат учёбу, мы будем по мере возможности предоставлять им жильё».

В настоящее время общежитие полностью заселено. Сами жильцы дома уверены, что при необходимости для вновь принятых на работу сотрудников предприятие может обустроить общежитие в трёхэтажном административном здании на территории 2-го парка.

По сути, рассудить жильцов и предприятие может лишь МИЗО РК, которому и было поручено провести передачу общежития. Однако в ведомстве ограничиваются лишь кратким комментарием, полностью устраняясь от назревшего конфликта.

Светлана Воловикова, пресс-секретарь Министерства имущественных и земельных отношений РК:

«Общежитие в настоящее время на праве хозяйственного ведения закреплено за ГУП „Крымтроллейбус“ и используется предприятием. В связи с этим на данный момент оно не передаётся в муниципальную собственность».

Само предприятие на диалог с жильцами общежития не идёт, то есть выход из конфликтной ситуации в ближайшее время найти не удастся, если руководство Крыма не вмешается.