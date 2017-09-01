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Противоречивый период

Украинские СМИ говорят о разном, но одинаково антироссийски

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, заинтересовались словами сына первого секретаря ЦК, обратили внимание на севастопольский земельный скандал, крематории для продуктов и неотвратимость моста.

Зачесались

На телеканалах сопредельного государства очередной повод для скандала — теперь, когда реальность Керченского моста стала очевидна даже самым зашоренным обывателям, обсуждаются варианты экономических потерь для Украины. Дескать, строительство моста через Керченский пролив приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами, к серьезным убыткам украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Украинские эксперты уверяют телеканал, что Керченский мост может привести к новым социально-экономическим рискам, к стагнации украинского Приазовья. По их словам, ограничения, введенные Россией относительно надводных габаритов кораблей в пределах 33 метров, которые будут ходить по Керченскому проливу после установки железнодорожной арки, сделают невозможным прохождение по проливу судов типа Panamax. Из-за этих ограничений Мариупольский морской порт потеряет до 43% перевалки. Под угрозой оказываются поставки около 1 млн тонн чугуна в год по контрактам с американскими заказчиками, отмечают специалисты.

Сын Хрущева...

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева рассказал о причинах, по которым его отец передал Крым Украине в 1954 году. «Отец отдал Украине Крым, потому что, если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы», — рассказал Сергей Хрущев. «Никакой политики не было, никакой попытки ублажить украинскую бюрократию, даже это не подарок моей маме, которая родилась на Западной Украине», — добавил сын руководителя СССР.

Теперь ужас огня

Зимой украинские издания пестрили заголовками о том, что в Крыму, мол, голод. Что на фоне холодов и зимней депрессии должно было, по идее, выглядеть убедительно. Не для тех, разумеется, кто знал реальную обстановку на полуострове, прямо противоположную той, что рисовали СМИ за Перекопом. Теперь у них в ходу уже другие страшилки: «Продуктовые облавы в Крыму: на полуострове сжигают еду», — кричат заголовки. На самом деле речь вот о чём: как сообщает Россельхознадзор, «в ходе проверочных действий в магазине Феодосии и на восьми торговых точках рынка Керчи были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 кг и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 кг». И уточняется: вышеуказанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в печи-инсинераторе «Бренер 1000». Абсолютно законные действия, которые при этом никак не отражаются на рядовых крымчанах.

Вредный шум

Типичный пример того, как из-за действий нерадивых чиновников поднимается шум, привлекающий внимание медиаресурсов, которые негативно относятся к российскому Крыму. «Земельные негаразды жителей аннексированного полуострова обсуждают не только в Украине и России. Слава о них перелетела океан. С пострадавшими землевладельцами на днях встретились журналисты издания New York Times. Встреча прошла в Севастополе и продолжалась около трех часов. Об этом в социальных сетях сообщила местная активистка, председатель кооператива ОК ДСК „Дружба-9“, Лариса Крысина: Иностранцы прилетели в Севастополь на три-четыре дня, выяснить проблемы жителей города. Поскольку одной из важнейших проблем является проблема земли, соответственно они встретились с людьми и интересовались, что происходит. Перед этим они были в Правительстве города Севастополя. Там им было сказано, что при Украине это все (земельные участки. — Ред.) было выдано незаконно», — пишет издание.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:13

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