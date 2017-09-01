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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в домах наступила засуха

У не пожелавшего представиться жителя г. Керчи вырвался настоящий крик души: «Люди, реально ли написать заявление в прокуратуру на Керченский водоканал? Сидим без воды пятые сутки (по данным на 05.09. – Ред.), вода идет до второго этажа, третий, четвертый, пятый этажи без воды! Ул. Ульяновых, 3а и 1б. Диспетчеры хамят и советуют обращаться в управляющую компанию... чтобы ставили подкачку... Это издевательство какое-то!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:11

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