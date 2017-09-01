В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... бульвар опасен для жизни

Житель Симферополя обращает внимание на опасность, подстерегающую на улицах крымской столицы: «Город Симферополь. Бульвар им. Франко, 17а, заброшенное здание в аварийном состоянии. Ну мало ли аварийных зданий? Но это находится у самого тротуара – и никаких предупреждающих знаков, ни ограждения, в идеале нужно делать навес, но и его нет. Чего ждут? Когда не дай бог случится трагедия?»