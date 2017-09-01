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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... про пляж забыли, едва наступила осень

Говорят, в Штормовом начало финальной части курортного сезона отпраздновали очень по-своему. Те, кому довелось побывать в этом селе, утверждают, что «местная администрация просто забила на пляж…» (люди выражаются куда более откровенно). В непосредственной близости от моря полно мусора и поломанных конструкций.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 194 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:15

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