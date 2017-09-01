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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... гражданство детей подтверждают избирательно

Говорят, недавно выяснилось, что родители, подтверждая российское гражданство детей, рожденных и всю свою жизнь проведших на полуострове, по сути, играют в некое подобие рулетки. Получив паспорта еще в 2014 году и пройдя все инстанции по подтверждению гражданства детей (оплата нотариально заверенного перевода свидетельства о рождении на русский, получение формы 8 и проставление печатей в паспорт взрослых – все в разное время и в разных кабинетах, неоднократно ночуя под госучреждениями), теперь родители столк­ну­лись с еще одной проблемой. Оказалось, печати, проставленные напротив имен и фамилий детей, имеют различия. То есть у одной и той же семейной пары могут оказаться дети с подтвержденным гражданством и без оного, те, гражданство которых нужно подтверждать по новой, иначе паспорта РФ им не видать. По какому принципу работники ФМС в 2014 году отделяли «зерна от плевел», то есть «благонадежных» детей от всех прочих, непонятно.
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Просмотров: 34 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:18

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