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Говорят, что... гражданство детей подтверждают избирательно Говорят, недавно выяснилось, что родители, подтверждая российское гражданство детей, рожденных и всю свою жизнь проведших на полуострове, по сути, играют в некое подобие рулетки. Получив паспорта еще в 2014 году и пройдя все инстанции по подтверждению гражданства детей (оплата нотариально заверенного перевода свидетельства о рождении на русский, получение формы 8 и проставление печатей в паспорт взрослых – все в разное время и в разных кабинетах, неоднократно ночуя под госучреждениями), теперь родители столк­ну­лись с еще одной проблемой. Оказалось, печати, проставленные напротив имен и фамилий детей, имеют различия. То есть у одной и той же семейной пары могут оказаться дети с подтвержденным гражданством и без оного, те, гражданство которых нужно подтверждать по новой, иначе паспорта РФ им не видать. По какому принципу работники ФМС в 2014 году отделяли «зерна от плевел», то есть «благонадежных» детей от всех прочих, непонятно. Еще статьи: Говорят, что... придумали ещё одну преграду в подтверждении гражданства дет ... Говорят, что... подросткам не дают стать гражданами РФ Кто пытается заработать на детях? Маленькие крымчане — граждане РФ Говорят, что... бюрократы ломают судьбы детей-инвалидов