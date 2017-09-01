Было вашим — стало нашим

Посягательство на земельную собственность продолжается

Хищение земель в Симферопольском районе уже не новость. Со временем практика теневой приватизации земель стала переходить из одного села в другое. В газете «Крымский ТелеграфЪ» No 444 от 25 августа 2017 года в публикации «Отнять землю» мы рассказали о том, как группа лиц незаконно присвоила около сотни участков в сёлах Молочное, Перово, Каштановое и Обрыв. Та же участь постигла село Чайковское. Здесь работали по той же схеме.

Одна цель — одна цепь

Некогда прогремел скандал, завершившийся открытием уголовного дела с обвинением в изготовлении подложных распоряжений о выделении бесплатно в собственность земельных участков, а также уничтожении технической земельной документации на десятки участков. И всё бы, возможно, сошло им с рук, если бы не один прокол. Не удалось уничтожить Книгу записей регистрации государственных актов на право собственности на землю и Книгу регистрации распоряжений Симферопольской РГА АР Крым.

Аферисты в Симферопольском районе с целью узаконивания факта получения бесплатно земельных участков в собственность перекручивали на свой лад постановление Совета министров Республики Крым № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» от 02.09.2014, которым определён порядок завершения оформления прав на земельные участки.

Они «законно» получали первичные распоряжения о разрешении изготовления проекта землеустройства, затем заключали договоры на изготовление межевых планов с одной и той же организацией, которая передавала, вероятно, на самоизготовленных бланках координаты будто бы их участков и графический материал.

Уполномоченная организация, не проверив эти данные, составляла межевые планы земельных участков, в которых закреплялись за земельными участками именно эти координаты. Межевой план сдавался в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым для регистрации земельного участка без определения собственника.

Госкомрегистр проводил регистрацию этого межевого плана и присваивал вновь образованному земельному участку со статусом «временный» кадастровый номер.

После этого заинтересованное лицо писало заявление в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым с просьбой передать ему бесплатно в собственность этот земельный участок, т. к. оно (лицо) не успело дооформить документы на него до марта 2014 года. Минимущества, якобы после проверки этого заявления с копией первичного распоряжения и копией кадастрового паспорта, издавало приказ о передаче земельного участка бесплатно в собственность именно этому гражданину. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым проводил оформление собственности на земельный участок согласно приказу министерства. Результатом этих действий оказывалось то, что земельный участок передавался бесплатно в собственность аферистам.

Куда уходят земли?

Территория заброшенной воинской части в районе села Чайковского (бывший летний полевой лагерь Симферопольского высшего военного политического училища, в котором, кстати, учился наш глава республики) поделена на 16 земельных участков площадью по 2,0 га. Все они выделены для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках по описанной выше схеме. Когда территория военного городка стала землями запаса Симферопольского района и на основании каких документов — большая загадка!

Стоит отметить, что восемь из 16 участков имеют собственников-физлиц, а другие восемь — ещё нет, но уже стоят на временном учёте, то есть это где-то предпоследний шаг к приватизации.

Кстати, в земельной информационной хронике нашего времени уже поднималась тема с изменением форм собственности и собственника бывших крымских воинских частей, которые в последнее время пустовали. Земли под воинскими частями и имуществом не передавались Министерством обороны Украины Добровскому сельскому совету и Симферопольской РГА, т. е. фактически распорядителем должно быть Министерство обороны России.

А что касается села Чайковского, возникает вопрос: как можно на асфальтированных плацах и среди руин казарм заниматься сельским хозяйством (с таким видом разрешённого пользования зарегистрирована земля)? Убедиться в этом можно просто взглянув на публичную кадастровую карту России.

Это уже который по счёту пример присвоения земель в Симферопольском районе. Неужели заинтересованные лица вот так просто могут получить понравившийся участок? И можно понять, если он свободный, но забирают у нас — как у людей, так и у государства. Почему тем, кто это затевает, всё сходит с рук, и куда смотрят уполномоченные органы, когда посредством мошенничества уходит даже муниципальная и государственная собственность?