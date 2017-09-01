Рулят азиатские студенты

Почему россияне были лишь четвёртыми?

После универсиады — 2013, проходившей в Казани и завершившейся блестящей победой российских студентов в общекомандном первенстве, на следующих всемирных универсиадах рулили уже студенческие национальные сборные из стран Азии. В 2015 году в южнокорейском Кванчжу первенствовали хозяева соревнований, сумевшие на одну золотую медаль обойти россиян, а теперь на Тайване лучшими стали японцы, опередившие южнокорейцев и тайванцев.

Новая политика

Отныне студенты рассматриваются как главный резерв для национальных сборных по различным видам спорта, прежде всего олимпийским. Участники студенческих сборных страны на летних и зимних универсиадах проходят, как принято говорить, проверку боем с национальными сборными, прежде всего из стран Азии, Южной Америки и ряда европейских, которые составляют второй эшелон мирового спортивного движения. Ведь, например, успех ныне трёх азиатских стран в Тайбэе был обеспечен не только их возросшим мастерством по летним видам спорта, но и умением точно рассчитать, кроме обязательных четырнадцати спортивных дисциплин, какие семь дополнительных видов, плюс ещё один для демонстрации, прописать в программу всемирных студенческих игр. На Тайвань не приехали российские легкоатлеты, которые пока выведены из рядов Международного союза легкоатлетических федераций (и наша студенческая сборная не могла рассчитывать на борьбу за 50 комплектов медалей), и геополитические вопросы отстранили от участия в универсиаде команду студентов из Китайской Народной Республики — эти два фактора сопутствовали успеху впервые ставшей победителем в общекомандном зачёте сборной Японии (101 медаль). За ней в шестёрке сильнейших расположились команды Южной Кореи, Тайваня, России, США, Украины.

Решает «золотой» запас

Сейчас, по предложению американцев, приняли правило во главу общекомандного успеха ставить только количество золотых наград. Ну а если у нескольких стран будет одинаковый «золотой» запас, то тогда брать во внимание серебряные медали, а если и их количество совпадет, то обращать внимание на количество бронзовых. Увы, отправляясь в Тайбэй, на универсиаду-2017, студенческая сборная России, в которой по пальцам можно было пересчитать спортсменов, хорошо известных на международной арене, не могла рассчитывать на победу в общекомандном зачёте. Ведь без легкоатлетов и с нашими пловцами, которые, конечно же, прибавили в последнее время в плавании, но не настолько, чтобы собирать большой урожай чемпионских титулов, только случайность могла помочь им войти в число призёров. Но подобного не произошло, уж очень много не особо популярных у нас в стране дисциплин были представлены в программе отчётной универсиады. На нуле наград завершили свои старты на Тайване российские настольные теннисисты, баскетболисты, футболисты, бейсболисты, гольфисты, одной-тремя медалями, в основном, бронзовыми, был ограничен взнос в общекомандную копилку наград у бадминтонистов, ушуистов и поклонников роллер-спорта, благодаря которым так громко заявили о себе южнокорейцы и тайванцы.

Лишь мастера наших сборных команд по художественной гимнастике, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, тхэквондо, фехтованию, плаванию, стрельбе из лука, тяжёлой атлетике, волейболу и теннису сумели общими усилиями добыть для страны 25 золотых медалей.

Наши чемпионы

Вне конкуренции оказались наши грации художественной гимнастики, которые все (подчёркиваем это слово) вернулись на родину чемпионками универсиады-2017. Причём 18-летняя студентка из Санкт-Петербурга Юлия Бравикова стала четырёхкратной, победив в многоборье, в упражнениях с обручем, булавами, лентой, уступив только в состязаниях с мячом своей подруге по команде Екатерине Селезнёвой. А все «групповички»: Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова, Валерия Осикова, — победив в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками, стали двукратными чемпионками, а ведь могли быть и трёхкратными, не уступи победу в многоборье украинкам из-за допущенной ошибки в упражнениях с обручем. Российскую мужскую команду прыгунов в воду возглавлял чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Илья Захаров, которому доверили на церемонии открытия универсиады быть знаменосцем российской делегации. Илья достойно ответил на это доверие, став трёхкратным чемпионом в прыжках с трёхметрового трамплина, выиграв личное первенство и синхрон в паре с Евгением Кузнецовым, и вместе с победителями синхронных прыжков с вышки Романом Измайловым и Никитой Шлейхером удостоились золотых медалей за первое место в командном сражении среди сильного пола.

Честно признаемся, больше трёх чемпионских титулов ожидали от наших ребят и девушек в спортивной гимнастике. Но у женщин двукратной чемпионкой всемирной универсиады — 2017 стала только Дарья Спиридонова, опередившая всех на брусьях и вместе с Лилией Ахаимовой, Дарьей Елизаровой, Марией Пасекой, Евгенией Шелгуновой выигравшая командный турнир. А среди ребят отличился лишь Кирилл Прокофьев, первенствовавший в упражнениях на перекладине. А вот тхэквондисты преподнесли настоящую сенсацию, когда Борис Краснов (до 68 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг) выиграли личные соревнования в своих весах, а затем Алюкаев вместе с Максатом Аллалиевым, Богданом Гречкиным и Булатом Магомедовым одолели всех соперников в борьбе стенка на стенку.

И опять приходится утверждать, что ждали больше победных финишей у пловцов, и, конечно же, у фехтовальщиков. Но у первых победы отпраздновали на дистанции 100 м баттерфляем Александр Садовников и дружный квартет девушек (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Бакланова, Арина Опёнышева, которая сразу же с Тайваня отправилась на учёбу в один из университетов США), первым завершивший эстафету 4×200 м вольным стилем. А у фехтовальщиков двукратным чемпионом стал шпажист Сергей Бида. Вначале он навёл шорох в личном турнире, а затем по такому же пути провёл и товарищей по команде — Дмитрия Гусева и Алана Фардзинова.

Поздравляем и наших чемпионов в стрельбе из блочного лука в команде Антона Булаева, Александра Дамбаева, Виктора Калашникова, мужскую пару теннисистов Ричарда Музаева и Аслана Карацева, штангиста полутяжёлого веса Егора Климанова и женскую волейбольную сборную студентов России.

Принимай, сборная, крымчан

Универсиада-2017 сыграла немаую роль в повышении авторитета крымчан в высших эшелонах российского спорта. С тремя медалями возвратились из Тайбэя дзюдоист Антон Брачёв, завоевавший серебро в командном турнире и бронзу в тяжёлом весе, а футболистка Марина Фёдорова была награждена бронзовой медалью за третье место нашей сборной, где команда пропустила вперед лишь бразильянок и японок. А бейсболисты Михаил Коровин, Дмитрий Тонкошкуров, Артём Борщ, Дмитрий Панченко, Виктор Раик внесли свой весомый вклад в победу над сборной Франции, которая позволила россиянам, обойдя ряд сильных соперников, впервые занять место в шестёрке сильнейших.