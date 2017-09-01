Великолепная восьмёрка

Новый этап на пути к российскому чемпионату мира

Из тридцати двух будущих участников чемпионата мира — 2018 по футболу, который в июне будущего года состоится на полях одиннадцати городов России, сегодня, за восемь месяцев до начала турнира, уже известны восемь сборных, которые выйдут на тропу мундиаля. Это Россия (на правах хозяина турнира), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, которые досрочно заслужили это право в отборочных турнирах.

«Круги ада»

Сборная Новой Зеландии, которая в финале зоны Океании смогла стать лучшей, переиграв сборную Соломоновых Островов — 6:1 и 2:2, увы, остаётся до ноября в томительном ожидании, кто же станет её соперником по межконтинентальному плей-офф? В своё время, чтобы возродить интерес к отборочному турниру в этом регионе, в зону Азии были переведены австралийцы, которые всех соперников побеждали, как говорится, одной левой. Но было решено, что взамен победитель зоны Океании должен был проводить плей-офф за право отправиться на ЧМ с пятой командой зоны Южной Америки. И только после победы над ней на этот раз сможет отправиться в Россию. Ну а если допустить, что это могут быть чилийцы, аргентинцы, перуанцы, колумбийцы и даже пока занимающие второе место уругвайцы, то чемпионам Океании, уже приезжавшим в Россию на Кубок конфедераций — 2017, на этот раз предстоит преодолеть настоящие «круги ада», чтобы вновь добраться до Москвы.

А тем временем в зоне Южной Америки, где выступают сборные всего из десяти стран, командам осталось провести в начале октября два тура, чтобы определить тройку тех коллективов, которые составят компанию Бразилии в поездке в Россию. Пятой же команде и предстоит провести межконтинентальный плей-офф с Новой Зеландией. Пока же южноамериканские сборные разместились в таком порядке: Бразилия — 37, Уругвай — 27, Колумбия — 26, Перу — 24, Аргентина — 24, Чили — 23, Парагвай — 21, Эквадор — 20, Боливия — 13, Венесуэла — 8 очков. Хотелось бы взглянуть на того смельчака, который сейчас отважился бы назвать имена трёх счастливчиков, которые автоматом отправятся в далёкую Россию, в которой всем очень понравилась сборная Чили, ныне рискующая не стать даже пятой на отборе.

Завершились два финальных турнира в зоне Азии. В них досрочно победили сборные Ирана и Японии, а вторые места заняли Южная Корея и Саудовская Аравия, которые тоже получили прямые билеты на мундиаль-2018. А вот сборным Сирии и Австралии, занявшим третьи места в группах, предстоит между собой сыграть зональный плей-офф, чтобы определить пятую команду от Азии, которой, в свою очередь, придётся играть в межконтинентальном плей-офф против четвёртой команды зоны Северной и Центральной Америки. В ней уже досрочно, за тур до финиша, обеспечила себе поездку на ЧМ-2018 сборная Мексики — 17 очков. За ней разместились Коста-Рика — 15, Панама — 10, США — 9, Гондурас — 9, и только сборная Тринидада и Тобаго (3 очка) потеряла все шансы претендовать на участие в решающей части предстоящего чемпионата.

Кстати, остаётся сожалеть, что такая же судьба в зоне Азии постигла сборную Узбекистана, которая заняла четвёртое место в группе A, с таким же количеством очков, как у сирийцев, но уступила им в личном соперничестве.

Два тура предстоит сыграть в октябре и ноябре двадцати командам в пяти группах Африки, из которых на мундиаль попадут лишь победители этих групповых турниров. Пока же в группах лидируют Тунис и ДР Конго (группа A), Нигерия и Замбия (группа B), Кот-д«Ивуар и Марокко (группа C), Буркина-Фасо и Кабо-Верде (группа D), Египет и Уганда (группа E).

Особое внимание Европе

Иначе и быть не может. Ведь наш континент будет представлен на решающем этапе ЧМ-2018 тринадцатью сборными. Им до конца отборочного этапа, в начале октября, предстоит провести два спаренных тура. Именно они и назовут имена победителей восьми групп, так как девятый победитель — сборная Бельгии — смог досрочно добиться успеха. Теперь в этой группе H остаётся определить, скорее всего, в соперничестве между Грецией (13) и Боснией и Герцеговиной (14 очков), кто из них займёт второе место, оставляющее шанс пробиться, через зональный плей-офф, в заветную четвёрку, дающую возможность принять участие в мировом футбольном форуме в России.

Можно не сомневаться, что уже в девятом туре проложат путь в Россию сборные Швейцарии (группа B), Германии (группа С), Англии (группа F) и Испании (группа G), которые оставят своим соперникам по группам право бороться за вторые места. В них, соответственно, главными претендентами на участие в зональном плей-офф являются Португалия, Северная Ирландия, Словакия, Словения, Шотландия, Италия.

На наш взгляд, до последнего, десятого тура отбора за победу в группе будут сражаться в остальных четырёх квартетах: Франция со Швецией, не исключено, что в это соперничество могут вклиниться голландцы и болгары, Польша, Черногория и Дания, Сербия, Уэльс и Ирландия, Хорватия, Исландия, Турция и Украина, которая после домашней победы над турками — 2:0 (ими руководит отныне хорошо нам знакомый румынский специалист Мирча Луческу) в гостях с таким же счётом уступила исландцам. Теперь команда Андрея Шевченко не без труда может рассчитывать на помощь своего лучшего форварда Андрея Ярмоленко, который будет выступать в составе немецкой «Боруссии» из Дортмунда.

Как видите, чтобы добиться успеха, сборным в отдельных случаях придётся прыгать выше головы. Иначе нельзя, ведь речь идёт об участии в решающей части состязания, которое проходит раз в четыре года! Однако, если читатель может подумать, что англосаксонское лобби, причём не только спортивное, но и политическое, уже смирилось с мыслью, что чемпионат мира обязательно состоится в России, то он явно ошибается. Вновь американские конгрессмены давят на ФИФА, чтобы она провела расследование по факту, что на сооружении новых футбольных арен в Санкт-Петербурге и Калининграде якобы были задействованы рабочие из Северной Кореи, которых не кормили и не поили, а деньги, заработанные ими, переправляли их хозяевам в Пхеньян. Одним словом, мрак! И хотя ФИФА старается отбояриться от этого надуманного обвинения, но нет уверенности, что до 1 декабря, когда состоится жеребьёвка финального турнира, из-за океана не последует новая «закладная» петиция.