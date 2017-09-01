Всем полезный потенциал

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Прекрасные порой новости приходят со стройплощадок. Судите сами. В начале года в Крыму началась подготовка к строительству федеральной трассы «Таврида» и от Керчи до Белогорска пошли активные земляные работы с привлечением большого количества техники. Параллельно со строителями работу по маршруту будущей трассы начали и археологи. Масштабные археологические раскопки в зоне строительства трассы «Таврида» начались тогда же, весной. Для их проведения Институт археологии Российской академии наук специально сформировал Крымскую новостроечную археологическую экспедицию под руководством Сергея Внукова. Предварительные разведки в зоне строительства «Тавриды» дали прекрасный результат. На протяжении 250 км были найдены десятки археологических памятников, о существовании многих из которых ранее известно не было. Настоящий кладезь открытий! И как долго ещё оставались бы скрыты от учёных все эти древние артефакты, если бы не начали строить «Тавриду», – бог весть. И только представьте себе, сколько было бы совершено научных открытий, если бы по всему полуострову началась так давно нужная прокладка сети внутренних автомагистралей в центральных, южных и восточных регионах! Сколько бы древностей было исследовано! Плюс новые дороги.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:08

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