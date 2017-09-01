Собачья жизнь или Как волонтёры спасали десятки собак после стерилизации

Почему после массовой стерилизации в рамках госпрограммы в Ленино и Щёлкино собаки оказались на грани выживания (в частности, загнаивались и расходились послеоперационные швы), выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Действие I. Ленино. Цена жизни

Совсем недавно на весь Крым прогремел скандал в п. Ленино и Щёлкино, где стерилизовали бездомных собак, которые после этого массово болели, были и смертельные случаи.

Летом в Ленино объявили государственный тендер по программе стерилизации бездомных собак. Цена вопроса — примерно миллион рублей. Победителем стала небезызвестная в Крыму симферопольская ветеринарная клиника с твёрдым положительным реноме, куда домашних животных привозят со всех уголков полуострова.

Местные волонтёры решили связаться с её директором, чтобы облегчить отлов собак — всё-таки годами ухаживали за ними, приручили. Волонтёры предложили отловить их без усыпляющего, чтобы животные не получали два наркоза подряд.

Первые жертвы?

Первый отлов собак провели первого августа. Волонтёрам, несмотря на обещание, не позвонили и отловили сами 13 собак с усыпляющим. Любители животных, как только узнали, заволновались и уже железно договорились следующую партию забирать вместе. Операции проводили третьего-четвёртого августа. Волонтёрам сообщили, что собачки чувствуют себя нормально, а уже шестого — вернули в Ленино, хотя обычно после таких операций на стационаре животных держат дольше.

Мария, волонтёр, п. Ленино:

«Собаки за эти дни сильно похудели. Может, это следствие операционного стресса на организм. Некоторые боялись выходить из клеток, и вообще все выглядели какими-то зашуганными, всего боялись, прятались. Я пошла осматривать собак — и, если честно, зашили их хуже мешков. Директор клиники говорила, что зашивать будут саморассасывающимися нитками, а в результате их там в помине не было — обычными портными зашили. Получается, пока нитки не перегниют, шов не заживёт?»

Из 13 отловленных в первой партии собак привезли 10, остальных оставили в клинике по разным причинам. Волонтёры, поражённые увиденным и пытаясь помочь собачкам, обратились к другим ветеринарам. После осмотра некоторых собак врачи констатировали загноение в области швов и прописали препараты для лечения. Волонтёры стали поить собак антибиотиками и обрабатывать место операции специальным спреем.

Любители животных стали звонить в клинику с вопросом, почему так халатно отнеслись к собакам и сделали такие безобразные швы, на что получили ответ, что волонтёры не врачи и ничего не понимают, а швы классные. Другие врачи, осматривая собак, сообщили, что многим не обработали место шва антибиотиком, ряду собачек даже не побрили перед операцией место надреза. Естественно, у многих операционное поле было в шерсти и грязное, потом начался воспалительный процесс.

Покалечили?

Естественно, несчастные собаки не могли остаться незамеченными — в Ленино только об этом и говорили. Стерилизация первой партии произвела резонанс, а волонтёры забили тревогу.

Мария:

«Было видно, что собаки мучаются и место операции у них очень болит. У некоторых швы проходили от лобка до грудной клетки (а должны быть по два-три сантиметра), к тому же кривые, с надрезами (то есть резали, вероятно, прерываясь, не одной линией). Такое ощущение, что оперировали не врачи, а практиканты или анатомы. Внутренние швы у собак тоже загнаивались, мы вызывали других ветеринаров, а директор ответственной клиники не брала трубку. О случившемся узнали все, включая администрацию. В результате восьмого августа приехали два врача из клиники, проводившей операции, но абсолютно без инструментов — как на курорт, осмотрели несколько собак и просто начали нас успокаивать».

Один из основных аспектов стерилизации — изменение гормонального фона животных. Процедуру проводят не только для того чтобы бродячие животные не давали потомства, но и чтобы не участвовали в «собачьих свадьбах», а значит, не были агрессивными.

Мария:

«По прошествии определённого времени часть собак начала „гулять“. После стерилизации такого не бывает. Оказалось, некоторых собак не простерилизовали, а просто сделали вазэктомию („перевязали трубы“) — это совсем другая и более дешёвая операция. Врачи из ответственной клиники на наши вопросы ответили просто: „Будет гулять, ну и что? Потомство же не даст?“ Но цель была сделать бродячих собак не только бесплодными, но и неагрессивными».

Шестого августа забрали вторую партию — 14 собак, а уже десятого вернули 15, то есть животных со второго отлова и одну собаку с первого. У некоторых собак швы были нормальные, у других — «практикантские», а у части собак шкуру зашили эпидермисом внутрь. В таком состоянии швы гниют и не срастаются, причём постоянно, потому что волосы начинают расти внутрь.

Когда отлавливали третью партию, люди начали бояться отдавать собак, поэтому у врачей получилось забрать меньше животных. Но в клинике сообщили, что позже, когда жара закончится, отлов продолжат.

Мария:

«Мы заметили, что у части животных плотные круглые шишки под швами, как шарики, и не маленькие. Вызвали ветеринаров, они сообщили, что это гной, и сделали прокол. Гноя вышло очень много, образовалась пустота, которую нужно было дренажировать и обрабатывать специальными препаратами, чем мы и занимались. Потратили массу времени и своих денег, чтобы вылечить, спасти животных. У некоторых собак гной прорвал сам, потому что мы их пропаивали назначенными антибиотиками».

Смертный приговор

Волонтёры осматривали собак, когда их выпускали после операций, и у многих швы были мокрые, естественно, потом гнили. Но история с собакой из первого отлова, которую вернули со вторым, стала последней каплей.

Мария:

«Меня позвали неравнодушные люди с просьбой осмотреть одну собаку, потому что у неё что-то из живота торчит. Мы нашли собаку... У неё разошёлся шов и из живота торчали кишки, часть которых она уже отгрызла. Это было просто чрезвычайное происшествие. Она так бродила по улице, в неадекватном от боли и шока состоянии, на глазах у детей! Мы позвонили ветеринарам, те ответили, что сделать уже ничего нельзя. Тогда обратились в клинику, проводившую операцию. Приехали ребята зашивать. А что там уже зашивать, если она часть кишок отгрызла?»

Естественно, оставался один вариант. Несчастную собаку решили усыпить, чтобы хотя бы не мучилась и не дай бог никого не покусала.

Мария:

«Врачи из клиники отказались ловить собаку, мол, боятся — она их не знает, вдруг нападёт, и попросили меня. Мы её зажали в угол, я пошла ловить. Она на меня смотрела такими несчастными глазами с печатью страха и боли на морде. Протягиваю руку, хочу взять за шкирку. Бедное зашуганное животное испугалось этого моего движения и укусило за левую руку».

Инцидент был просто вопиющий. Подключилась местная администрация, с трудом дозвонились до директора ветклиники. В итоге только один комментарий: «Вы её не отловите, проследите за собакой, чтобы не забилась ни в какой проём или угол и там не завонялась». Следить за умирающим животным поручили волонтёрам. Так собачка и ходила с частью кишок наружу. Этот кошмар продолжался с вечера до следующего утра. Волонтёр следила за собакой всю ночь, пока утром не приехали врачи клиники и не забрали собаку. Утверждать, почему разошлись швы: из-за плохой операции или каких-то внешних факторов — невозможно. Но факты налицо, да и разве бывает столько дыма без огня?

Действие II. Щёлкино. Не навреди

Все помнят один из главных врачебных принципов — не навреди. Видимо, к некоторым ветеринарам он не относится.

В Щёлкино тендер на стерилизацию выиграла та же клиника, что и в Ленино. К сожалению, состояние собак после операции было практически таким же. Здесь история несчастья местных собак тоже началась в августе. Как и в Ленино, местные любители животных были сначала обрадованы перспективой стерилизации бродячих собак и подрядились помочь. Щёлкинских волонтёров тоже уверяли, что нити будут саморассасывающиеся (куда уж там!), операция простая и всё будет хорошо.

Здесь забрали две партии. После того как вернули первых собак, оказалось, что всё далеко не так радужно — влажные швы, потом пошло загноение. После того как отпустили собак из второй партии, некоторых собак удалось пристроить — отдать в хорошие руки. Прошло совсем немного времени, как волонтёру из Щёлкино позвонили и сообщили, что у собаки разошёлся шов.

Анастасия, волонтёр, Щёлкино:

«Я сразу же на машине забрала собаку у людей и повезла в оперировавшую её клинику в Симферополь. По дороге животному становилось все хуже, и я решила ехать в ближайшую ветеринарную клинику. У собаки были обнаружены признаки перитонита, выявлено рассечение спаек кишечника. Подобное происшествие (разошлись швы) произошло потом с ещё одной собакой».

Эпилог

В ходе совещания в администрации Ленинского района было принято решение, что с сентября будет работать комиссия по приёму собак после стерилизации. Сейчас программа стерилизации животных в Ленинском районе приостановлена до выяснения обстоятельств. Врачи клиники, проводившей операции, не видят своей вины в осложнениях после стерилизации у собак и утверждают, что у них высококлассные специалисты и операции были проведены без нарушений.