Международная экспедиция, включавшая крымчан, покорила Эльбрус

В современном мире в сознание людей пытаются внедрить раскол, создаваемый искусственно недружественно настроенными людьми из государств, входивших некогда в дружную семью народов Советского Союза. Средство, которое стирает разногласия и способно объединить людей для общего дела, есть. Это совместное преодоление трудностей, воспитание командного духа и, как следствие, развитие международного сотрудничества. Именно поэтому группа крымских альпинистов выбрала своей целью вершину горы Эльбрус — высшую точку России, Кавказа и Европы. Одновременное посещение вершины представителями нескольких стран символизирует единство, дружбу, взаимопонимание.

С севера

Международная экспедиция в составе альпинистов России, Украины и Казахстана покорила восточную вершину горы Эльбрус (5621 метр) по северному маршруту в сложных метеоусловиях: практически при нулевой видимости и штормовом ветре. Восхождению предшествовали тщательная подготовка и многодневные тренировки, которые должны были помочь преодолеть участникам высотную недостаточность кислорода, опасные ледники и лавины, а также пережить внезапное ухудшение погоды. Только слаженная работа всех альпинистов в связке смогла привести к успеху. В процессе восхождения был достигнут небольшой рекорд: вершина была достигнута за восемь часов подъёма (то есть вертикальный набор высоты составлял примерно 200–300 метров в час), а спуск был осуществлён втрое быстрее: через три часа группа уже праздновала победу в штурмовом лагере.

Михаил Шабанов, руководитель группы:

«Маршрут с севера был выбран не случайно, так как он требует от участников восхождения полной автономности (до десяти дней) и высокой спортивной квалификации, чего нет на южном маршруте к вершине: разве можно считать честным восхождением подвоз людей практически к вершине на гусеничных снегоходах? Конечно, нет! Кроме того, набор высоты за день штурма вершины с севера составляет около 2000 метров по снегу, скалам и ледникам, что является большой сложностью для любой команды. Искренне рады, что нам удалось это сделать. Надеюсь, что наш пример поможет людям понять, что нет никаких причин для разногласий между людьми разных национальностей, кроме тех, что создаются искусственно».

История и испытание

Возникший в конце эпохи неогена во время подъема Кавказского хребта Эльбрус был настолько мощным вулканом, что последствия его древних извержений сегодня ученые находят за сотни километров от него. Деятельность вулкана прекратилась 2500 лет назад, но Эльбрус, отзывы о силе и мощи которого остались в местных легендах и сказках, еще в XVI веке изображали на картах в виде конуса с огнем. Русская экспедиция, состоявшая из ученых и военных, в 1829 году пыталась покорить Эльбрус и достигла даже высоты в 4800 м, о чем свидетельствует надпись на камне с высеченным на нем Георгиевским крестом. Но покорить вершину смог только их проводник кабардинец, так как был больше других приспособлен к разреженному высокогорному воздуху. Свидетельством покорения Эльбруса стали памятные плиты, на которых зафиксировали это событие, но на этом покорения двуглавых вершин горы не прекратились. В 1874 году английским альпинистам покорился западный пик. Оба пика, с точным нанесением топографии горы на карту, исследовал русский топограф Пастухов, в честь которого названы скалы на отметке 4700 м.

Восхождение на Эльбрус и сейчас является настоящим испытанием силы, выдержки и самообладания. При этом следует помнить, что гора ежегодно забирает десятки жизней тех, кто был неосторожен или слишком самоуверен. Климат на Эльбрусе больше похож на арктический, так как средняя температура самого жаркого месяца достигает здесь восьми градусов тепла, а самым суровым по погодным условиям является февраль. Частые осадки в виде снега и многочисленные перемены в погоде создали горе славу «направляющей ветра», как в переводе с ногайского наречия и звучит название Эльбруса.