Пороховая бочка у Керченского моста

МЧС работает над разминированием крепости «Керчь» и прилегающей территории от тысячи бомб и снарядов

По оценкам специалистов, территория крепости «Керчь» настолько нашпигована всевозможными боеприпасами, осколками и прочими опасными находками, что работы пиротехникам хватит еще на 3-5 лет. И это несмотря на то, что работы по разминированию крепости, пусть и с перерывами, но ведутся с конца Великой Отечественной войны. За 70 лет отсюда вывезены и уничтожены сотни тысяч боеприпасов. Только за три летних месяца 2017 года специалисты МЧС России обезвредили 16 тысяч взрывоопасных предметов.

Легких путей не ищем

Подготовку специалисты Центра «Лидер», которые занимаются обезвреживанием боеприпасов, проходят в 40-м Российском центре подготовки спасателей в городе Ногинске Московской области. Кроме того, по словам командира отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» полковника Анатолия Савина, и у них в центре тоже есть возможность готовить специалистов, постоянно отрабатывая и совершенствуя профессиональные навыки, есть кинологический городок, городок для работы пиротехников.

«Наш центр занимается практически всеми видами деятельности, — говорит Анатолий Савин. — У нас есть управление радиационно-химической, биологической защиты, управление первоочередных аварийно-спасательных работ, водолазные отделы, десантники, горники, альпинисты. Сейчас особое внимание в России уделяется очищению территорий от взрывоопасных предметов и наши специалисты востребованы. Наши ребята работают и в Сербии в рамках программы гуманитарной помощи, и в Чечне мы проводим разминирование посевных площадей, сейчас еще отряд работает в Южной Осетии».

«Расчет пиротехников состоит из 14 человек и 1 расчет робота разминирования MV-4, — рассказывает начальник управления Центра „Лидер“ Вадим Иглин. — За три месяца мы отработали 215 штук рабочих площадок, это около 46 гектаров, но за счет склонов территория обследования составила около 50 га. Рельеф местности крайне сложный: крепость построена и зарыта в землю, где-то грунт осыпается, есть пустые пространства, могут произойти обвалы, плюс склоны крутые, а опасность подрыва во время работ есть всегда. Поэтому кроме всех необходимых мер безопасности, пиротехники при работе используют альпинистскую страховку».

От авиационных бомб до гренадерского шлема

Среди опасных находок преобладают боеприпасы времен Великой Отечественной войны, самыми крупными были авиационные бомбы (ФАБ-500 и ФАБ-250). В находках этого года преобладают минометные мины 50 мм и авиационные боеприпасы 20-23 мм, склоны усеяны снарядами, осколками. Но случаются и необычные находки: в прошлом году обнаружили гренадерский шлем с хорошо сохранившимися серебряными бляхами, боеприпасы 1876 года — фунтовые снаряды, попадались и немецкие боеприпасы, и даже такие, которых на этом направлении вообще быть не должно. По словам специалистов, они использовались на Московском и Ленинградском направлении, как они попали сюда, никто не знает. Исторические артефакты и находки, не представляющие опасности, пиротехники передают в музей крепости Керчь, но находок столько, что и свой небольшой музей, организованный на базе отряда Центра «Лидер», уже пополнился более чем двумя десятками экспонатов.

Экстремальная робототехника

Для повышения эффективности работ по очистки территории крепости Керчь от взрывоопасных предметов специалисты центра «Лидер» в этом году впервые здесь применяют робототехнический комплекс разминирования MV-4 компании DOK-ING (Хорватия).

«Робототехническое средство MV-4 применяется для разминирования минных полей, противопехотных мин, выдерживает взрыв противотанковой мины до 4,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Техника отличная, надежная, — говорит Вадим Иглин. — Робот применяем для очистки территории от растительности, чтобы облегчить продвижение саперов или же непосредственно для работ по разминированию территории. С помощью бойкового трала робот, управляемый дистанционно перемалывает грунт на глубину до 20 сантиметров. При наличии взрывоопасного предмета он уничтожается путем разрушения либо подрыва. MV-4 снабжен специальной защитой, благодаря которой осколки при уничтожении боеприпаса выбрасываются только в определенном направлении — вперед».

Безопасность управления таким робототехническим средством осуществляется с помощью дистанционного управления. Оператор при работе на минном поле не подходит к роботу ближе чем на 250 метров. А на территории крепости из-за сложности рельефа специалисты могут сократить расстояние при управлении до 100 метров и то только при очистке территории от растительности, чтобы видеть, куда идет техника. С помощью этого экстремального робота уже обнаружены элементы боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Особый сотрудник Центра «Лидер» минно-розыскная собака Альма, которая работает в команде уже 4-й год, среди бетона и камней точно определяет местонахождение боеприпаса, поскольку чувствует на нюх взрывчатое вещество, в данном случае тротил.

Безопасность для туристов

Центр по проведению спасательных операций особого риска уже 3-й год подряд обследует территорию Крепости Керчь на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Только за месяц работы 2017 года специалистами-пиротехниками обследовано 21,6 га местности, в результате чего обнаружено 14209 взрывоопасных предметов.

Сейчас, когда близится к завершению строительство Крымского моста, многочисленные гости полуострова смогут познакомиться с историей Российского фортификационного искусства. Как отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов, миссия специалистов — сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей. Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточенных боев во время войн ныне на территории Крепости до сих пор можно встретить «отголоски войны» — взрывоопасные предметы, сохранившие свою боевую способность.

Справка

Возведение этого памятника фортификационного строительства XIX века началось в 1857 году и длилось более 20 лет. В то время крепость являлась единственной опорой Российской империи на Черном море, на которую была возложена задача — оборона пролива между Черным и Азовским морями. Так как крепость была предназначена для продолжительной и упорной обороны, она включала в себя значительное количество подземных и надземных казематов, а также складов. Перед началом 2-й мировой войны в ней хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов.