Сделать перед сделкой

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Как получить выписку об объекте недвижимости

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как получить выписку об объекте недвижимости. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Информация и ЕГРП

Перед заключением сделок, касающихся объектов недвижимости, бывает необходимо получить официальную информацию об этом объекте, а не только то, что говорит о нём продавец. Для этого нужно запросить сведения о зарегистрированных правах на этот объект недвижимости. Например, чтобы убедиться, что будущий контрагент действительно является собственником недвижимости и на распоряжение этим имуществом не наложен арест.

Информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и об обременениях недвижимости содержится в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Ведение этого Реестра является одной из функций Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестра.

Сведения о недвижимом имуществе, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляются на следующих условиях.

1. Сведения, которые содержатся в реестре (кроме сведений ограниченного доступа), могут быть предоставлены любому лицу по его запросу. Сведения, как правило, предоставляются в виде выписки из ЕГРП.

Любое лицо по общему правилу вправе получить информацию в отношении любого из объектов недвижимого имущества. В этом случае в выписке будет содержаться следующая информация о недвижимом имуществе:

. описание объекта недвижимости;

. зарегистрированные права на недвижимое имущество;

. зарегистрированные ограничения и обременения прав на недвижимость (арест, аренда, залог и т. п.);

. сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении объекта недвижимости (например, если в суде рассматривается дело, в котором оспаривается право собственности в отношении этого недвижимого имущества, то такая информация обязательно будет содержаться в ЕГРП).

В то же время нужно учитывать, что некоторые сведения из реестра не предоставляются по запросам любого лица. К ним относятся сведения:

- о содержании правоустанавливающих документов на недвижимость;

- о правах конкретного лица на имеющуюся у него недвижимость;

- о переходе прав в отношении конкретного объекта недвижимости;

- о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.

Эти сведения могут быть предоставлены только самим правообладателям, их представителям, судам и правоохранительным органам.

Иными словами, юрист может получить сведения из ЕГРП о конкретном объекте недвижимости, но не сможет получить информацию о правообладателе и об имеющемся у правообладателя ином недвижимом имуществе.

Плата и заявление

2. Предоставление сведений из Реестра осуществляется за плату.

Например, для подачи запроса о выдаче в бумажном виде выписки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество (не предприятие) юридическому лицу нужно будет заплатить 600 руб. за запрос по местонахождению недвижимого имущества и 900 руб. за экстерриториальный запрос; физическому лицу — 200 и 300 руб. соответственно.

Чтобы получить сведения из ЕГРП, нужно совершить следующие действия.

1. Перечислить плату за предоставление сведений из ЕГРП.

2. Заполнить заявление на предоставление информации из ЕГРП.

К заявлению нужно будет приложить документ об оплате, доверенность (если заявление подаётся от имени другого лица), копию паспорта заявителя, а также иные документы в случае необходимости.

3. Подать заявление в территориальное отделение Росреестра.

По общему правилу сведения из ЕГРП предоставляются заявителю в срок не более пяти рабочих дней со дня получения территориальным отделением Росреестра соответствующего запроса.

В некоторых случаях срок предоставления сведений более продолжительный. Например, если правообладатель хочет получить информацию о лицах, получивших сведения о принадлежащих ему объектах недвижимости, то в этом случае информация предоставляется в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов.
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 446 от 8 сентября 2017 года

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Просмотров: 266 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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