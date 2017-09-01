Крымский приговор Дмитрия Менделеева

Сентябрь 1855 года, проведенный великим химиком на полуострове, избавил его от чахотки и сделал «бессмертным»

Суровая реальность

К тому моменту когда Менделеев вступил на крымскую землю, здесь шла война, Севастополь держал оборону одиннадцатый месяц. «Вся местность, начиная от Перекопа, опустошена, — вспоминал Дмитрий Иванович. — Нигде не видно травки: всю съели волы, верблюды, везущие страшно бесконечные обозы раненых, припасов и новых войск». Реальностью было и то, что в конце августа — начале сентября 1855 года ближайший к окровавленному Севастополю центр, Симферополь, превратился в военный лагерь, прифронтовую зону, в один большой, постоянно пополняющийся новыми жертвами боев госпиталь. Госпиталь был и в той самой гимназии, куда распределили Менделеева (сегодня — гимназия № 1, ул. Карла Маркса, 32). А дальше начинаются легенды...

Игра в бисер

Удалось ли Менделееву поработать в Симферополе, как сейчас говорят, по специальности? Или он просто скучал в ожидании встречи с легендарным хирургом Пироговым? Большинство крымских историков на эти вопросы склонны отвечать однозначно: «Да, Менделеев преподавал». Мол, госпиталь был только на втором этаже, тогда как на первом шли занятия, и пусть учеников было немного, всего шестеро, но они таки были. Далее принято ссылаться на документы из Государственного архива республики, в частности на формулярный список о службе старшего учителя естественных наук Симферопольской мужской гимназии, состоящего в IX классе Дмитрия Менделеева, составленный «октября 5 дня 1855 года». Еще одним аргументом в пользу этой гипотезы служит то, что во время пребывания в Симферополе Менделеев получал жалованье, 33 рубля, а деньги, как известно, просто так не платят. О жалованье упоминают, кстати, даже те, кто уверен, что в Симферополе химик был безработным, по сути и поневоле.

Бесспорно, дебаты на данную тему имеют место. Ведь, во-первых, любая грамотно доказанная теория «игры в бисер» в наше время может стать прекрасной темой для диссертации. А, во-вторых, даже при нынешнем, без сомнений, более совершенном формате российского Трудового кодекса сложно разобраться, кто официально числится трудоустроенным, но при этом не работает, а кто действительно работает, но при этом нигде не оформлен.

Однако в случае с Менделеевым интерес представляет другое: почему мы ищем ответ на вопрос о занятости, предварительно не уточнив, сколько времени молодой химик пробыл на крымской земле? Согласно самой распространенной версии, Дмитрий Иванович пробыл в Симферополе чуть больше месяца, после чего получил письмо от Янкевича, того самого, которого оплошность департаментского писаря направила на менделеевское место в Одессу. «Любезный Менделеев! — писал Янкевич. — После долгих усилий мне удалось наконец выхлопотать себе позволение остаться в Петербурге... Я... решительно не имел времени ранее уведомить тебя о перемене моего назначения. Теперь мне пришло в голову, что, может быть, ты не можешь ли занять мое место, если захочешь, конечно... Во всяком случае я считаю долгом уведомить тебя обо всем этом».

В официальной биографии Менделеева, вышедшей в уважаемой серии ЖЗЛ, последствия получения этого послания описаны следующим образом: «Письмо Янкевича переполнило чашу терпения: Менделеев тут же пошел к директору гимназии, получил у него разрешение поехать в Одессу и 30 октября с месячным жалованьем в кармане и с надеждой в сердце покатил из Крыма. Через две недели он уже получил место старшего учителя математики в гимназии при Ришельевском лицее...» Вслед за Германом Смирновым, автором этой монографии, все повторили дату отъезда из Крыма 30 октября и проставили год — 1855-й. Получилось то самое — чуть больше месяца. Но ведь у самого Смирнова, мастерски умевшего обходить спорные моменты, год отъезда Менделеева нигде не указан, только дата. Вероятно, известному биографу, дабы не нарушить стройности повествования, не было нужды упоминать об одном интересном письме, довольно-таки часто публиковавшемся, но все больше в связи с освящением отношений Менделеева с известным сказочником Ершовым. Старшей падчерицей Ершова была будущая жена Менделеева Феозве Никитична Лещёва, племянница неких Владимира Александровича и Марии Фёдоровны Протопоповых. Этим самым Протопоповым и было адресовано то самое письмо. Его Дмитрий Иванович отправил из Симферополя 19 октября 1856 года (!).

И еще... На определенные мысли наводит и то самое «решительно не имел времени ранее уведомить» из письма Янкевича. Эта фраза, где ключевым словом является «ранее», предполагает достаточно длительный период раздумий со стороны адресата и еще более длительный период, затраченный им на борьбу с бумагосоздателями, ошибочно пославшими его, Янкевича, в Одессу. Те, кто хоть раз занимался оформлением официальных документов, исправлением в них ошибок и неточностей и пересылал что-то по почте (не важно, какой век на дворе — XIX или XXI), поймёт: месяц в данном случае — не срок. Если бы Янкевич уложился в месяц, он сам бы себе воздвиг памятник, а не смиренно извинялся...

Уравнение со сплошными известными

Жизнеописания химика славятся еще одной общей, также относящейся к крымскому периоду, странностью. Во многих научных и околонаучных статьях и монографиях поиски Менделеевым прославленного хирурга Пирогова носят прямо-таки детективный характер. Мол, Пирогов был «где-то в Крыму» и Менделееву пришлось постараться, чтобы с ним встретиться. При ознакомлении с подобными инсинуациями у современного читателя вполне может сложиться впечатление, что только избранным дано вычислить точку соприкосновения двух великих людей — Пирогова и Менделеева. А ведь ответ на это уравнение лежит на поверхности. Если принять за Х местонахождение Менделеева, то есть Симферопольскую мужскую гимназию, вернее, ее первый этаж, а за Y — военный госпиталь, в котором работал Пирогов, расположенный на втором этаже Симферопольской мужской гимназии, и учесть, что погрешностей и расхождений во времени не имеется, то что же мы получим? «Они встретились в гостинице!» — отвечают прозорливые исследователи, подразумевая гостиницу «Золотой якорь», где жил Пирогов (это заведение находилось на месте гостиницы «Европейская», сейчас на этом месте сквер имени 200-летия Симферополя).

Однако следует признать, что были все-таки люди, сумевшие решить уравнение со сплошными известными. Момент осмотра Пироговым молодого Менделеева запечатлен на картине живописца, члена Союза художников УССР, заслуженного деятеля искусств Ивана Тихого. На заднем плане видны матросы и сестра милосердия, характерные для госпиталя. Такое композиционное решение художник придумал не для красоты. Он долго изучал исторические материалы, книги, письма, фотографии тех лет и пришел к правильному заключению. Еще бы, ведь при СССР иначе было нельзя, за недоработку по голове бы не погладили... Картина «Н. И. Пирогов осматривает больного Д. И. Менделеева» была выполнена по заказу Министерства здравоохранения бывшего СССР в 1964 г. и сегодня хранится в постоянной экспозиции в Национальном мемориальном комплексном музее Пирогова в Виннице.