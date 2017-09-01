Кавказские князья правили на полуострове

Два региона связывают общие исторические корни

Есть в Бахчисарайском районе местность под названием Черкес-Кермен, рядом с известным пещерным городом Эски-Кермен (кстати, вплоть до начала XX века последний упоминался с книгах как Черкес-Кермен). Дословно это название переводится как «крепость черкесов». Здесь в средневековье жили авторитетные черкесские князья, напрямую связанные со страной Черкесией, когда-то простиравшейся на всю территорию Северного Кавказа — от Таманского полуострова до Каспийского моря...

На службе у правителей Феодоро

Черкесия существовала с XIII века вплоть до окончания Кавказской войны 1817–1864 годов, после чего была раздроблена на отдельные области Российской империи. Во времена существования в Тавриде княжества Феодоро и Крымского ханства Черкесия принимала активное участие в жизни полуострова.

До наших дней здесь сохранилась так называемая Девичья башня — Кыз-куле. Хотя этнографы настаивают на том, что название дошло в искаженном виде, а изначально звучало как Кёз-куле, что означает «дозорная башня».

Андрей Осташко:

«Археолог Веймарн, проводя исследования этой башни, обнаружил шесть тамг — фамильных знаков нескольких черкесских субэтносов, в том числе и рода Болотоковых. Князю Хатажуку Болотокову, кроме Черкес-Кермена, подчинялись аулы Биюк-Каралез (ныне село Красный Мак), Юхары-Каралез (Залесное), Заланкой (Холмовка) — вся эта территория замыкала подходы к княжеству Феодоро и к самому Мангупу, где была столица. И вдоль реки Бельбек располагались их цитадели, гарнизоны и целые аулы».

Достоверно известно, что представители черкесского народа, среди которых были и князья, и дворяне высших сословий, входили в элиту православного княжества Феодоро, столица которого располагалась на Мангупе. Всадники составляли и конную гвардию, и гвардию самого князя, и несли пограничную службу в самых северных владениях княжества, на границе с Крымским ханством. В том числе и в Черкес-Кермене».

Кстати, именно адыги (черкесы) составляли основу кавалерии княжества Феодоро, ведь кавказцы издавна славились как наездники, поэтому черкесская легкая кавалерия считалась одной из лучших в мире.

Непростые отношения с Крымским ханством

После падения княжества Феодоро и захвата Крыма Османской империей, в конце XV века черкесы продолжают влиять на местную политику, в том числе и на Крымское ханство. Известно, что молодые ханы воспитывались на Кавказе в черкесских семьях и, по одной из версий, даже присягали на верность своей стране на адыгском языке.

Правда не всегда Крымское ханство и черкесские княжества жили в мире. Известный адыгский политик Жабаги Казаноко во второй половине XVIII века отправился в Крым во главе дипломатической миссии, чтобы предотвратить войну. Известно, что после переговоров с крымским ханом очередная война, которая назревала между ханством и кабардинским княжеством, не состоялась. И Жабаги сыграл в этом немаловажную роль.

Известно даже, где именно Жабаги Казаноко встретился с ханом Менгли II Гераем — в комнате для переговоров в Ханском дворце, в Бахчисарае. Это стало настоящим событием, поскольку в начале XVIII века отношения между крымскими ханами и черкесскими князьями складывались не самым лучшим образом. В 1708 году на территории Северного Кавказа произошла знаменитая Канжальская битва, в ходе которой черкесы разгромили 50-тысячное войско крымских татар и турок — в основном благодаря тактике внезапного нападения, предложенной Жабаги Казаноко, советником кабардинского князя.

Исторические названия

Сегодня о присутствии черкесов напоминают лишь названия и исторические документы. Часть адыгского народа, жившего некогда на крымской земле, покинула ее во времена присоединения полуострова к Российской империи, а часть ассимилировала, смешавшись с другими многочисленными этносами Крыма.

Четыреста лет присутствия адыгов на крымской земле (с XIV по XVIII век) не прошли бесследно. В топонимике, помимо Черкес-Кермена, сохранилось еще около двух десятков названий с приставкой «черкес», главным образом в Бахчисарайском районе. Например, до 1945 года село Голубинка называлось Фоти-сала, что с черкесского переводится как «село, дающее мед», а нагорье между реками Кача и Бельбек до сих пор на картах значится как Черкес-Тюз.