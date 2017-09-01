Предчувствие осени

Лето подходит к концу. Значит, наступила пора вспомнить о том, что фраза «У природы нет плохой погоды» — не пустые слова, а руководство к действию

Кто сотрудники?

Юным симферопольцам предложат выбрать будущую профессию.

С 8 по 10 сентября на площади Ленина планируется проведение социально-образовательного мероприятия «Азбука профессий». С 10:00 до 21:00 все желающие дети, — как по отдельности, так и в составе организованных групп, — смогут принять участие в этом действе. «Проект представляет собой интерактивное игровое пространство, где юные посетители в возрасте от 4 до 10 лет смогут попробовать себя в разных ролях: врача, учителя, фермера, моряка, банкира и многих других специальностей. Это позволит юным крымчанам получить общие представления о различных профессиях», — говорится в сообщении администрации. Цель мероприятия — популяризация востребованных профессий региона среди подрастающего поколения.

«Горячая линия» для решения «горячей» проблемы

Жителей и гостей полуострова просят быть неравнодушными к проблемам окружающей среды и информировать о лицах, которые выбрасывают и складируют мусор вне специально созданных и оборудованных мест.

По данным Минприроды РК, любая информация в виде фотографий или видео, на которых будут зафиксированы лица, осуществляющие несанкционированные складирование отходов, номера машин или название организации, которой они принадлежат, существенно повысит шансы на предупреждение образования стихийных свалок, а также на привлечение виновных к ответственности. Информацию о выявленных местах несанкционированного складирования отходов направлять на официальную электронную почту Минприроды Крыма m_eko@rk.gov.ru или сообщать по телефону горячей линии (3652) 51-39-94.

Новая таблица штрафов ГИБДД

12.3 ч.1. Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов: 500 руб.

12.3 ч.2. Езда без полиса ОСАГО: 500 руб.

12.3 ч3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет при себе документов на право управления: 3 000 руб.

12.4 ч.1. Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета: для граждан — 3 000 руб с конфискацией приборов.

12.4 ч.2. Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов: для граждан — 5 000 руб с конфискацией.

12.4 ч.3. Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси: 5 000 руб.

12.5 ч.1. Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину: 500 руб.

12.5 ч.2. Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством: 500 руб.

12.6. Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1 000 руб.

12.7 ч.1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав: 5–15 тысяч руб.

12.7 ч.2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав: штраф 30 000 руб. Для тех, кто был лишен за пьяную езду, или за отказ от медосвидетельствования, наказание более жесткое (см. ниже).

12.7 ч.3. Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права: 30 000 руб.

12.9 ч.5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч: 5 000 руб с лишением прав на срок до полугода.

12.9 ч.6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч: двойной штраф, назначенный за первый раз.

12.9 ч.7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч: штраф 10 000 руб. с лишением прав на год.

12.10 ч.1. Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме: 1 000 руб или лишение прав.

12.10 ч 2. Нарушение других правил переезда через ж/д переезд (гл. 15 ПДД): 1 000 руб.

12.11 ч.1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч: 1 000 руб.

12.11 ч.2. Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы: 5 тыс. руб.

12.11 ч.3. Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали: 2 500 руб.

12.12 ч.3. Повторный проезд на красный свет: 5 000 руб или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

12.14. Нарушение правил маневрирования (гл. 8 ПДД): 500 руб.

12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги: 500 руб.

12.16 ч.3 Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением: штраф 10 000 руб с лишением прав на срок один год.

12.17 ч.1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами: 500 руб.

12.18. Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД: 1 500 руб.

12.19 ч.1. Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто): 500 руб.

12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки: 500 руб.

12.21. Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки: 500 руб.

12.23 ч.2. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах: 1 000 руб.

12.23 ч.3. Перевозка детей без детских кресел: 3 000 руб.

12.24 ч.2. Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью: 5 000 руб или лишение прав.