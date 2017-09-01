Несвобода слова

На конференции ОБСЕ Украина заблокировала выступление крымского журналиста

На ежегодном совещании по вопросам человеческих измерений, проходящем в Варшаве, представителю Союза журналистов России от Республики Крым помешала выступить украинская делегация. Вопреки регламенту, постпред ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прервал из-за протеста крымчанина Андрея Трофимова.

Украинцы устроили перепалку

60 стран-участниц стали свидетелями скандала, разгоревшегося на трибуне конференции, посвященной в частности свободе слова. Свое право на свободу слова не сумел в полной мере реализовать председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов, который выступал как представитель Союза журналистов России. Едва Андрей Юрьевич заявил тему своего выступления, подчеркнув, что собирается «проинформировать мировое сообщество о реальном положении дел в сфере свободы слова и журналистской деятельности на территории Республики Крым», как делегат от Украины перебил, сделав замечание по порядку ведения заседания — дескать, «нет такой структуры, как Республика Крым в составе Российской Федерации» и попросил лишить крымчанина слова. Несмотря на то, что в защиту включился другой делегат от РФ, ведущий совещания занял позицию Украины и забрал слово у Трофимова.

«Украинская делегация объявила протест, заблокировала мое выступление, и устроила перепалку с модератором, заявив, что Крым — это только географическое понятие, а если рассматривать Крым как геополитический субъект, то это анексированная украинская территория и оккупированная на сегодняшний момент Российской Федерацией, поэтому они решительно протестуют, чтобы я выступал на этой конференции, — рассказал председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов. — Ну, ведущий занял странную двойственную позицию, скажем так, по регламенту подобного рода конференций совершенно недопустимо прерывать выступление официального представителя от общественной организации, который уже получил слово, но тем не менее это было сделано».

Пригрозили «Миротворцем» и санкционным списком

Представители российской делегации отметили, что такого на трибуне ОБСЕ ещё не видывали. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что за его многолетнюю дипломатическую практику это первый подобный случай, когда столь цинично и нагло одна из стран-участниц блокирует выступление другого представителя только лишь по той простой причине, что может быть донесена совершенно иная точка зрения, не совпадающая с официальной позицией Украины.

«Беспрецедентный случай, — отметил Лукашевич. — Я занимаюсь ОБСЕ более 20 лет. Ничего подобного я не слышал в жизни. Процедурно украинская делегация не имела право прерывать участника Союза журналистов, который второй от этого союза выступал. По ведению самого совещания тоже огромные претензии. Стороны должны не злоупотреблять критикой в адрес других, а искать пути решения, которые накопились в человеческом измерении. В целом само совещание требует кардинальной перестройки».

Трофимову все-таки удалось донести свою точку зрения и высказаться по заявленной теме с других трибун, в другие дни конференции. Рассказал о том, какое количество средств массовой информации официально работает на полуострове, сколько их по видам, по языку, о том, что журналисты свободны в своих собраниях, никто их не ограничивает в свободе выражения мыслей. Как и следовало ожидать, украинские делегаты весьма этим оскорбились.

«Украинская сторона демаршем в первый день не ограничилась, после моих выступлений слово опять взял представитель украинской делегации и заявил, что они после возвращения с конференции будут расширять санкционные списки и в них обязательно попадет кое-кто из сидящих в этом зале, прозрачно намекая на меня, — поделился Андрей Трофимов. — А потом один из представителей украинской делегации подошел ко мне и сказал, чтоб я искал себя на сайте „Миротворец“!»

С другой стороны, украинские выпады лишь привлекли дополнительное внимание иностранцев и журналистов из других стран к его персоне. Может, во многом благодаря этому удалось донести до мирового сообщества то, ради чего крымский делегат и прибыл на конференцию. Пользуясь возросшим вниманием, Андрей Трофимов рассказал также о последних выборах 10 сентября и посоветовал украинской стороне вместо зацикливания на крымских проблемах отчитаться о ходе расследования убийств Шеремета и Бузины, а также дать объяснения по поводу выдворения из страны российских и испанских журналистов.

Колючая правда

Кстати, в прошлом году Трофимову удалось выступить с трибуны ОБСЕ, несмотря на протест Украины. Лишь после заседания украинские делегаты устроили истерию, заявив о том, что Трофимов — «агент Кремля» и у него нет никакого права выступать на конференции.

«Свобода средств массовой информации, свобода выражения мнений и собраний в Крыму — на пике интереса мирового сообщества и стран-участников ОБСЕ. Однако ситуация в Республике Крым и современная жизнь крымчан окутаны множеством мифов и откровенной лжи, — заявил тогда во всеуслышание Андрей Трофимов. — Активно используемый нашими оппонентами „язык вражды“ должен, по их мнению, убедить мировое сообщество в факте агрессивности внешней политики России, а слова „оккупация“, „аннексия“, „враг“, „оккупант“, „угроза“ употребляются исключительно в словосочетаниях с „Крымом“. Все те, кто ведёт против нас оголтелую информационную войну, манипулируют общественным сознанием, проводят политику двойных стандартов и разжигают межнациональную неприязнь — ориентируются на чувственно-эмоциональную составляющую духовного мира человека».

Не желая слышать подобное вновь, украинские делегаты в этот раз просто сорвали выступление крымчанина.

Ежегодное совещание по вопросам человеческих измерений, включающих в себя обсуждение свободы слова, свободы собраний вероисповеданий, свободы работы журналистов и вопросы развития гражданского общества, проходит в столице Польши, г. Варшаве с 11 по 21 сентября.