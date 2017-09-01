Город на контрасте

Керчане жалуются на транспорт, отсутствие пляжей и общую разруху

В эти выходные Керчь отпразднует День города — ей исполняется ни много ни мало 2617 лет! Достойный возраст, но в каком она состоянии отметит этот праздник? «Крымский ТелеграфЪ» съездил в город-герой, чтобы своими глазами увидеть, как живут керчане, занимается ли местная власть накопившимися проблемами, и расспросить горожан о том, что им нравится и не нравится здесь.

Серая реальность

Керчь производит удручающее впечатление. К этому заключению можно прийти даже после одного дня прогулок по городу. Прекрасная Митридатская лестница разрушается, рассыпается просто под ногами многочисленных туристов, ежедневно сотнями штурмующих её. То тут, то там проглядывает металлическая арматура, готовая подставить зазевавшемуся путнику подножку. Наверху, словно ласточкины гнёзда, налеплены уродливые сувенирные палатки (опыт Евпатории с их стилизованными, архитектурно выдержанными лотками нужно перенимать всем крымским городам без исключения!) Рядом с торговцами недавно установили изящную скамейку с нарядной надписью «Крымский мост». Естественно, что приезжие не обходят новую достопримечательность стороной и с удовольствием фотографируются на фоне бухты и самого главного сооружения Крыма, строительство которого не прекращается ни днём, ни ночью, ни даже по праздникам. Впрочем, лавочку-то установили, но облагородить территорию вокруг не додумались — даже саму площадку не забетонировали, не говоря уже о том, что место для фотоснимков — это прекрасно, но неплохо было бы установить и какие-то другие скамейки, ведь с трудом поднявшимся по крутой лестнице курортникам даже присесть негде.

Про некошеную траву на Митридате вообще лучше молчать. Видимо, это выдаётся за такой себе натурализм, хотя по-простому называется бесхозяйственностью, распространённой у нас повсеместно.

Единственное здесь, к чему сложно придраться, так это открывающийся с возвышенности вид. По бирюзовой глади моря легко скользит небольшой парусник. Вдалеке виднеется строящийся мост. Даже сам город с высоты кажется уютным и аккуратным — улицы утопают в зелени, а над набережной нависает разноцветное колесо обозрения, создающее особое праздничное настроение. К счастью, отсюда не видно всей разрухи Керчи: разбитых дорог, неудобных тротуаров, заброшенных заводов, рядом с которыми лучше не ходить в тёмное время суток.

Спустившись с горы, сталкиваешься со всей этой серой реальностью города лицом к лицу. Так, все туристы раньше или позже приходят на набережную, но что она из себя представляет? Унылое место, по которому можно пройтись раз для разнообразия, но больше здесь делать нечего, разве что сфотографироваться с миниатюрным Пушкиным и оригинальным памятником школьнику с метлой, из-за которого в своё время Олег Осадчий подвергался критике общественности, а сейчас это чуть ли не самое интересное, что есть на набережной.

Конечно, городские чиновники в ответ на критику могут вспомнить о центральной улице Ленина, которая действительно выглядит относительно неплохо. Особенно впечатляют ярко-красные бордюры, которые также остались в наследство от мэра Осадчего, да и плитка здесь выложена аккуратно. Ну вот оно, место для отдыха, но в вечернее время центр освещается настолько скудно, что гулять здесь уже не хочется. Так и кажется, что где-то в темноте тебя поджидает стайка гопников. На эти мысли наводит и голос из репродуктора, предупреждающий, что вечером нужно быть максимально аккуратными и не ходить по тёмным улицам, иными словами, нигде не ходить.

Если в Керчи где и стоит бродить, так это по окрестным бурым холмам, откуда открываются прекрасные виды. Туристы это понимают и с удовольствием выезжают сюда на машинах. В идеале здесь нужно установить указатели, но пока до этого городская власть не дошла.

Вид изнутри

Легко рассуждать о городе, куда приезжаешь погулять на несколько часов, но настоящую информацию о повседневной жизни можно получить только от местных жителей, с которыми мы и пообщались, чтобы составить максимально правдивую картину о городе-герое.

Наталья Михайличенко родилась и выросла в Керчи, но буквально недавно переехала в Севастополь, теперь дома бывает лишь наездами, и особого восторга керченская реальность у неё не вызывает.

«В городе очень много больших парков, например, Молодёжный или тот же Казённый, — рассказывает девушка. — Это действительно приличные по размерам зелёные территории, но они абсолютно не благоустроены (если не считать пары жуткого вида столиков, оккупированных местными алкоголиками!). Парк Гагарина вообще практически заброшен, хотя мог бы стать полноценным местом для досуга как молодёжи, так и старшего поколения. Конечно, хотелось бы, чтобы такие места не пропадали зря!»

О нынешней городской власти молодая керчанка ничего не знает, но уточняет, что «всё новое и симпатичное было сделано при бывшем мэре», то есть при Олеге Осадчем.

Ещё одной болевой точкой в городе собеседница считает район автовокзала и центрального рынка.

«Я, конечно, понимаю, что такие места в любых городах выглядят не очень привлекательно, — подчёркивает Наталья Михайличенко, — но разрешать ставить торговые палатки и проводить ярмарки в местах, где повышенное скопление людей, — это перебор».

У учителя одной из керченских школ Татьяны М. тоже нет особого доверия к нынешней местной власти. В частности, она считает, что «город течёт сам по себе на старой закваске».

«В городе очень многие отрасли требуют развития, — уверена она. — В целом Керчи необходимо благоустройство, развитие промышленности, строительство доступного жилья, да и вообще хотелось бы её становления как курорта».

Молодая мама Светлана Боровик озвучивает ещё одну проблему приморского города — отсутствие нормальных пляжей.

«Конечно, мне очень нравится, что в Керчи есть море, но при этом у нас очень мало чистых и облагороженных пляжей, — подчёркивает она. — Также хотелось бы улучшить систему здравоохранения и транспортное сообщение в отдельных районах города».

В то же время собеседница, как и другие опрошенные керчане, заявляет, что к новому руководству города нет никакого доверия.

Можно говорить о том, что такое отношение к местной власти складывается и из-за постоянных рокировок в администрации. Не добавляют авторитета чиновникам и постоянные скандалы с их участием. Так, летом этого года на восемь лет осудили бывшего мэра Керчи Сергея Писарева за вымогание взятки в размере 50 тысяч долларов. После Сергея Писарева город возглавил Владимир Подлипенцев, но у руля он не продержался и года — весной должность занял Сергей Бороздин. Естественно, что такая быстрая смена первых лиц не может внушать доверия горожанам.

Общая разруха города стала ещё более очевидной на фоне строящегося моста. Уж слишком очевиден контраст между вкладываемыми в строительство средствами, профессиональным подходом к проекту, современными технологиями на объекте и провинциальной жизнью захолустного городишки, где в бюджете не могут найти денег даже на ремонт главной городской достопримечательности — знаменитой Митридатской лестницы.