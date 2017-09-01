В Симферополе сорвался лифт

Молодой человек находился внутри кабины давно неисправной техники

Ежедневно мы используем лифт, чтобы спуститься или подняться на нужный этаж. Но мало кто из нас, торопясь на работу или важную встречу, задумывается, что эта поездка может оказаться последней. К сожалению, никто не может дать точный ответ на простой вопрос: «К кому следует обратиться, чтобы нестрашно было входить в подъезд и не погибнуть в лифте?».

Просто чудо какое-то!

На днях произошёл неприятный инцидент в крымской столице, на ул. Куйбышева, 19. Во втором подъезде этого дома, заходя в лифт и нажимая кнопку первого этажа, молодой человек и представить себе не мог, что он может оказаться в ловушке. Свидетелем сего происшествия стала жительница дома, Ирина Анюхина: «Время близко к девяти вечера, мне надо на минуту спуститься во двор дома с восьмого этажа. И — сюрприз! — лифт не работает. Причина: он почти сорвался с пятого этажа вместе с юношей, который в нём застрял. Аварийная служба приехала достаточно быстро, освободила пострадавшего. А у меня остался вопрос: лифт не один день скрипел и трясся. В прошлом году наш 2-й подъезд внесли в реестр лифтов, которые поменяют. Не поменяли. Результат мог быть еще плачевнее, если бы сегодня случилось непоправимое... А как же реестр замены лифтов?»

Похоже, только по счастливой случай

ности молодой человек, находившийся в лифте, не пострадал (газете «Крымский ТелеграфЪ» удалось выяснить, что его фамилия Юнси. — Ред.). И только после ЧП стало выясняться: лифт по адресу ул. Куйбышева, 19, давно находится в аварийном состоянии, как утверждают жильцы. Говорят, что его обещали заменить ещё в 2016 году, а до этого он был включён в титульный список обследования и капитального ремонта (замены) в 2013 году. Так когда же ждать чуда жителям дома?

Жалобы без ответов

Ежемесячно жильцы многоэтажек сдают около семи рублей с человека на содержание лифтов. Но и это не спасает от проблем. Помимо лифта, во втором подъезде есть ещё одна неприятность. «Не горит ни одна лампочка. Я звонила в ЖЭК, жаловалась... а в ответ лишь обещания. Я пенсионерка, живу сейчас одна. Мало того что лифт периодически не работает, так ещё и темно. Много незнакомых людей проживает в подъезде, страшно даже выйти в магазин за продуктами», — жалуется жительница дома.

По словам здесь проживающих, жалобы на лифт и свет исходят регулярно в устном и письменном виде, но проблемы как есть, так и остаются. Может, если ещё чаще обращаться, то ситуация изменится, думают граждане? «Ничего не помогает. Уже и писали, и звонили, и собирались домами... Что нужно сделать, чтобы ЖЭК наконец-то обратил на нас внимание? Может, устроить митинг? Даже когда лифт работает, заходишь в него и хоть глаз выколи. Ты ещё минуту тратишь на то, чтобы найти нужную кнопку. Освещение такое, будто ты в подземелье. Вот фонарик всё время с собой ношу и телефон, чтобы позвонить в аварийную службу если что... А то кнопка вызова не работает», — рассказывает житель дома.

И, конечно, для жителей дома на улице Куйбышева, 19, сейчас номера телефонов аварийной службы лифтов являются почти такими же актуальными и повседневными, как и номера телефонов близких людей.

Только факты

Согласно постановлению Совета министров РК от 30 ноября 2015 года № 753, в соответствии со статьёй 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 6 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым», капитальный ремонт (замена) лифта по адресу ул. Куйбышева, 19, подъезд 2, будет проведён лишь в 2034 году. А до этого времени управляющая организация, в нашем случае — МУП «Киевский жилсервис», обязана поддерживать хорошее состояние лифта за собственные средства. Если же недостаточно денег для обеспечения комфортного и безопасного передвижения в лифте, то следует собрать всех жильцов и совместно решить эту проблему. Кроме замены лифта, в список включены: капитальный ремонт кровли и фасада — 2030 год, капитальный ремонт инженерных сетей — 2032, капитальный ремонт подвала и фундамента — 2033 год.

Замену лифтов осуществляет ООО «Крымстройлифт», который также является сертифицированным представителем передовых европейских производителей лифтового и подъемного оборудования: РУП «Могилевлифтмаш» (Беларусь) и др. Когда работы по замене лифта заканчиваются, приходит пора сдавать их в эксплуатацию согласно российскому законодательству. Сначала подрядчик должен провести соответствующую экспертизу и затем дать дальнейшее разрешение на использование лифта. Только тогда можно быть уверенным, что вы будете в безопасности.

Кстати

В Симферополе более 1200 лифтов, из которых в коммунальной собственности находится примерно 769 единиц. На сегодняшний день МУП «Киевский жилсервис» контролирует 397 лифтов, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте. На 2016 год в Симферополе насчитывалось более 800 лифтов, но удалось отремонтировать всего 42. В 2017 году плановый ремонт будет проведён лишь в 12, что в три раза меньше прошлого года. Как же быть жителям многоэтажек, где аварийная ситуация с каждым днём только усугубляется?